In der 66. Folge des RNZ-Corona-Podcast sprachen wir mit dem Bildungspsychologen Stefan Münzer von der Uni Mannheim darüber, welche Folgen die Pandemie an den Hochschulen hinterlassen hat. Foto: privat/Repro: rl

Von Benjamin Auber

Heidelberg. Professor Stefan Münzer leitet das Institut für Bildungspsychologie an der Universität Mannheim.

Herr Münzer, am Montag startet für viele Unis der Betrieb wieder mit Präsenz-Lehrveranstaltungen. Was hat Ihren Studierenden am meisten gefehlt?

Ich denke, das ist die Begegnung untereinander und das studentische Leben auch außerhalb der Universität. Gerade für Studienanfänger ist das ja auch eine neue Lebensphase. Damit verbunden eine Entwicklungsaufgabe mit neuer Umgebung, neuen Leuten, neuen Herausforderungen. Eigene Entscheidungen treffen und lernen, selbstbestimmt zu leben, das gehört in diese Phase und wurde von Corona zum Teil unterbrochen oder verschoben.

Wie ist der Start mit der Präsenz in Mannheim verlaufen? Sie fangen traditionell das Semester früher an ...

Aus meiner Sicht ist der Start sehr gut, ohne Chaos und reibungslos verlaufen. Die Universität hat durch ihr Hygienekonzept sichergestellt, dass wir uns hier sicher fühlen können. Man weist seinen 3G-Status zentral nach und hat dann einen digitalen Hörsaalpass. Der wird auch mit Stichproben an den Hörsälen kontrolliert. In den Veranstaltungen checkt man sich digital ein. Seminare laufen zu einem hohen Anteil wieder in Präsenz, Vorlesungen meist hybrid, damit verteilen sich die Studierenden auf die Plätze im Hörsaal, können aber gleichzeitig auch digital von zu Hause teilnehmen. Die Technik dafür funktioniert.

Und wie ging es Ihnen? War es nicht auch einmal schön, eine Vorlesung von zu Hause aus auf der Couch zu halten?

Der Hörsaal ist definitiv besser. Die Umgebung an der Uni ist professioneller. Das hilft einem auch in der Rolle als Lehrender. Den Studierenden hilft es, die Aufmerksamkeit zu halten und sich zu konzentrieren. Zu Hause muss man eine professionelle Arbeits- und Lehrumgebung selbst herstellen – auf beiden Seiten. Als Lehrender muss man sich mehr überlegen, die Lehrkonzepte anpassen und mehr motivieren. Das geht, ist aber anstrengender.

Was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie den ganzen Tag alle Leitungen blockierten?

Keine Einwände. Die Bandbreite war gut genug für Zoom, Netflix und die Arte Mediathek gleichzeitig.

Wie haben Sie früher über die Qualität eines Fernstudiums gedacht? De facto waren Sie für eine Zeit ein Fernlehrer...

Ich habe mir über ein Fernstudium nicht viele Gedanken gemacht. Ich denke dabei aber vor allem an die Studierenden, die allein und selbstreguliert lernen müssen. Das fällt vielen schwer. Ein Fernstudium erfordert sehr hohe Eigenmotivation und Durchhaltevermögen. Außerdem ist die Universität ja nicht nur eine Lehranstalt. Hier erleben die Studierenden aktuelle Forschung und wie neues Wissen entsteht. Das funktioniert am besten vor Ort und im direkten Kontakt.

Sie haben zur Corona-Zeit unter 1500 Studierenden eine Umfrage gestartet. Was sind die zentralen Aussagen?

Insgesamt wurden die Auswirkungen der Pandemie negativ erlebt. Die sozialen Beziehungen, der persönliche Austausch und das kooperative Lernen hat gefehlt. Gleichzeitig bewerteten aber die Befragten das Lehrangebot und das Engagement der Lehrpersonen insgesamt positiv. Die Befragten wünschen sich Lehre mit sinnvoll abgestimmten Elementen, geeigneten, hochwertigen Selbstlernmaterialien und Wissensüberprüfung. Positiv hervorgehoben wurden Vorlesungsaufzeichnungen, mit denen man im eigenen Tempo lernen und wiederholen kann.

Drittsemester haben teilweise eine Universität noch nie von innen gesehen. Was haben Sie beobachtet?

Eine größere Erstsemester-Vorlesung halte ich im Lehramt selbst. Das ist eine heterogen zusammengesetzte Gruppe von Studierenden. Mit Abiturnoten von 1,0 bis 3,7. Ich hatte befürchtet, dass gerade diese Studierenden zu Beginn Probleme mit dem selbstregulierten Lernen haben würden. Das war zu meiner Überraschung aber durchaus nicht so. Zur Vorlesung biete ich ein digitales Lernsystem an, das die Studierenden selbstgesteuert nutzen. Aus den Daten des Lernsystems kann ich sehen, dass die Studierenden in der Pandemie-Situation erheblich mehr damit gelernt haben als die Studierenden ein Jahr zuvor, als alles normal war.

Welche digitalen Errungenschaften möchten sie jetzt nicht mehr missen und wo liegen die Probleme?

Wir haben eine Menge Erfahrungen mit digital gestützten und virtuell realisierten Methoden machen können und vieles ist zu schnell gegangen. Das merkt man besonders bei interaktiven Formaten mit kleineren Gruppen. Da haben wir nach wie vor noch keine so guten Methoden für die virtuelle Realisierung. Wenn das Lernen von Grundwissen stärker selbst durch die Studierenden erfolgen kann, bekommen wir Freiräume in den Lehrveranstaltungen, um dort komplexere Probleme und Anwendungen zu diskutieren. Das ist gut.

Was sagen Sie zu Studierenden, die sich nicht impfen lassen?

Ich habe noch keine persönlich getroffen. Wenn wir in der Gesellschaft die Impfquote hätten, die wir bei den Studierenden haben, die hier in Präsenz an der Universität sind, wäre die Pandemie längst vorbei. An der Universität haben wir Regeln, aber letztlich motiviert uns die Einsicht, dass wir mit gegenseitiger Rücksichtnahme durch Impfungen weiterkommen. Auf diese Einsicht setze ich.