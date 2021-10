Von Benjamin Auber

Heidelberg/Kiel. Frank Roselieb (52) ist geschäftsführender Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Der Wirtschaftswissenschaftler ist außerdem Mitglied im Corona-Expertenteam der schleswig-holsteinischen Landesregierung. <>>Hier finden Sie alle Folgen unseres Corona-Podcasts<<<

Herr Roselieb, gehen Sie als Krisenforscher mit Krisen anders um als gewöhnliche Menschen?

Diesen Job übe ich seit fast 25 Jahren aus und blicke sicherlich etwas entspannter in die Zukunft. Bisher haben wir noch jede Krise überstanden und das gilt auch für Corona, lange Koalitionsverhandlungen oder den Klimawandel.

Ist Ungewissheit dabei das schwerwiegendste Problem?

Nicht unbedingt. Ungewissheit kann über Prävention mit Ablaufplänen und Checklisten gesteuert werden. Hauptproblem ist aber die Reichweite der Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Sie wirken tief in die Lebenswirklichkeit der Menschen hinein. Hier gilt eher über- als unterreagieren. Das haben wir im Ahrtal gesehen, wo eine Kreisverwaltung erst sehr spät den roten Knopf gedrückt hat. Das war weniger Ungewissheit, sondern mehr Entscheidungsschwäche.

Auffällig ist, dass Demokratien mit der Krisenbewältigung größere Probleme hatten. Ist diese Art der Konsensbildung Gift für schnelles Eingreifen?

Das würde ich so nicht unterschreiben. Richtig ist, dass schnelle Krisenbewältigung nicht im Stuhlkreis klappt. Manchmal ist Befehl und Gehorsam unabdingbar. Eine Pandemie ist aber eine schleichende Krise, die nur im Konsens bewältigt werden kann. Irgendwann kommt aber die Krisenkommunikation an ihre Grenzen, dann ist auch mal Corona-Knast für die ganz Uneinsichtigen notwendig.

Brauchen wir in Deutschland einen Krisenstab, der mehr Befugnisse hat?

Den haben wir schon. Genau genommen haben wir sogar 400 davon. Jeder Oberbürgermeister und jeder Landrat kann sofort Katastrophenalarm auslösen und verfügt dann über fast unbegrenzte Befugnisse. Er kann sich außerdem fachlich von Landes- und Bundeseinrichtungen beraten und unterstützen lassen. Eine Bundesbehörde pro Krisenszenario. Das RKI bei Pandemien, BSI bei Cyberattacken, BfR bei Lebensmittelkrisen und die BFU für Flugzeugabstürze. Das Instrumentarium und die Befugnisse sind da – sie müssen nur genutzt werden.

Gelingt die Kommunikation rund um das Thema Impfen? Was würden Sie besser machen?

Im Kern wurden drei Fehler gemacht: Anfang des Jahres hat man die Impfkampagne massiv plakatiert und zum Impfen aufgefordert, obwohl noch gar nicht genug Impfstoff vorhanden war. Zweitens hat man in der Sommerzeit nicht genug in die sprachliche Breite kommuniziert. Einige Migrantengruppen wurden schlichtweg nicht erreicht. Drittens ist zu früh über Lockangebote und Impfprämien diskutiert worden. Das hat den einen oder anderen Impfwilligen warten lassen.

2G oder 3G: Vielerorts ist das die Entscheidung von Gastgebern. Sinnvoll das so offen zu lassen?

Ja. Der Staat kann gar nicht anders als Wahlfreiheit zulassen – also selbst nur 3G anzubieten. Vielleicht wäre noch das österreichische Modell 2,5 G möglich – also nur PCR-Tests zu akzeptieren. Dann wäre aber auch Schluss. Wer keine Impfpflicht will, muss bei staatlichen Veranstaltungen – wie Unis, Schulen und Rathäusern – auch Nichtgeimpfte zulassen. In der Privatwirtschaft ist es anders. Dort besteht Vertragsfreiheit.

Führen nicht unklare Regeln zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft?

Unklar sind die Regeln eigentlich nicht. Jeder weiß, was 3G bedeutet und kann sein Leben danach ausrichten. Ewig wird das auch nicht andauern, denn die Impfzertifikate haben in Deutschland eine Laufzeit von zwölf Monaten, in Dänemark nur von acht. Man wird also politisch entscheiden müssen, ob eine Nachimpfung für alle folgt – das sind in Deutschland rund 50 Millionen Menschen – oder die Regeln schleichend auslaufen lassen.

Was kann die Politik von der Corona-Pandemie lernen?

Die Prävention und die Früherkennung haben funktioniert. Wir hatten Übungen, Krisenpläne und Meldesysteme. Bei der Vorsorge hat der Staat bereits nachgelegt beispielsweise durch Masken. Die nächste Krise kann aber ganz andere Anforderungen an uns stellen wie ein Cyberangriff, der die Hardware zerstört. Dann helfen Masken herzlich wenig.

Und wie kann jeder Einzelne krisenresistenter werden oder sind wir das nach dieser Krise schon?

Der hat sich bei Corona bereits als recht krisenresistent erwiesen. Einerseits stimmen die Rahmenbedingungen in Deutschland. Wir konnten schnell alternative Wege zum Ziel finden – wie Homeoffice und Lieferdienste. Haben also die Redundanz genutzt. Das war in Entwicklungsländern ganz anders. Andererseits sind wir recht robust in die Pandemie gestartet. Hatten eine wirtschaftlich brillante Zeit mit zehn Jahren boomender Wirtschaft nach der Finanzmarktkrise hinter uns. Die Polster waren angelegt, eigentlich ein Optimum.

Wagen Sie ein Blick in die Glaskugel: Was könnte unsere nächste Krise sein und sind wir darauf vorbereitet?

Pandemien zählen zur Gruppe der Extremrisiken. Kommen also selten vor, haben dann aber massive Folgen. Dazu gehören auch Blackouts – also längerfristige Stromausfälle, ein Währungscrash oder ein Meteoriteneinschlag. Aus dieser Perspektive ist eine Pandemie eigentlich noch ein recht harmloser Krisenfall. Insbesondere ein Blackout ist recht wahrscheinlich. Das bedeutet dann – überspitzt formuliert – Bürgerkrieg. Vorbereitung hilft da nur bedingt. Die Pandemie könnte also nur ein leises Vorspiel gewesen sein.