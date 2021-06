Von Klaus Welzel

Heidelberg. Die Stimmung ist gut beim RNZ-Corona-Podcast mit Hans-Georg Kräusslich. Der Chefvirologe am Uniklinikum geht in der 53. Folge davon aus, dass nach und nach vieles gelockert werden kann. Die Fußball-EM ist für ihn dabei prinzipiell kein Problem – vorausgesetzt, die Fans überziehen jetzt nicht.

Prof. Kräusslich, die Fußball-Europa-Meisterschaft beginnt. In Budapest soll vor ausverkauftem Stadion gespielt werden. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Die Situation ist von Land zu Land unterschiedlich – und die Regeln sind es auch. Generell ist die Infektionswahrscheinlichkeit im Freien geringer. Wenn die Menschen aber eng beieinander sitzen, schreien, rufen, anfeuern und dann vielleicht noch viel Bier dazu trinken, erhöht sich das Risiko. Wenn nur Geimpfte, negativ getestete und genesene Personen Zutritt haben, sehe ich kein großes Problem. In Italien, wo die EM eröffnet wurde, ist das zum Beispiel der Fall. Wenn man aber auf solche Restriktionen verzichtet und gleichzeitig das Stadion vollmacht, dann besteht schon ein Risiko.

Rechnen Sie mit einem Ansteigen der Inzidenzwerte nach der EM oder gegen Ende der Meisterschaft?

Ich glaube nicht. In den meisten Stadien sind zwischen 10.000 und 30.000 Menschen zugelassen mit den genannten Einschränkungen ...

... in Budapest sollen 67.000 Zuschauer zugelassen werden.

Natürlich kann eine Infektionskette ausgelöst werden, wenn Infizierte im Stadion sind. Aber dass dadurch generell die Inzidenzwerte steigen, das glaube ich nicht.

Wie sieht es eigentlich mit der Schutzwirkung der Impfungen aus? Wie lange hält diese Wirkung vor?

Es gibt neue Daten, vor allem für Genesene. Eine Studie aus Köln hat das für Personen untersucht, die geringe Krankheitssymptome zeigten. Bei den meisten war nach zehn Monaten noch eine gute Immunantwort vorhanden. Anfangs hatten wir ja gesehen, dass die Immunantwort besonders in dieser Gruppe nach kurzer Zeit abfällt, das setzt sich aber nicht so fort. Ich gehe daher davon aus, dass Immunität in der Regel für mindestens ein Jahr besteht, vermutlich auch für Geimpfte und eventuell länger. Anders ist es bei Immungeschwächten und alten Menschen, wo die Impfantwort in der Regel schlechter ist.

Wann sollte dann die Impfung aufgefrischt werden?

Bei immungeschwächten Menschen, zum Beispiel bei Krebs sowie in den Alten- und Pflegeheimen scheint es mir sinnvoll, vor der Wintersaison erneut zu impfen; etwa im Oktober. Für die restliche Bevölkerung gibt es aktuell keine Dringlichkeit. Ich würde entsprechend priorisieren.

Das heißt künftig wird einmal im Jahr aufgefrischt?

Das werden wir sehen, uns fehlen Daten über längere Zeiträume. Die Krankheit wird wohl nicht verschwinden, wir werden vermutlich auffrischen müssen. Dass das öfter als einmal im Jahr nötig ist, glaube ich, Stand heute, nicht.

Ansonsten läuft in der Region ja alles rund. Irgendwelche Bedenken vor Ort?

Nein. Ich würde nur davor warnen, alle Vorsichtsmaßnahmen aufzugeben. Insofern war ich erstaunt über die Forderungen an die Ministerpräsidentenkonferenz, Großveranstaltungen schnell zu erlauben. Oktoberfest und Cannstatter Wasen wurden ja bereits abgesagt. Ich bin ganz klar dafür, Veranstaltungen wie die Schlossfestspiele mit Regeln und Abstand durchzuführen, das ist unbedingt wünschenswert. Ob man aber unmittelbar 14.000 Menschen in die SAP-Arena lässt? Ich würde lieber schrittweise vorgehen.

Das ist auch eine kaufmännische Frage: Die SAP-Arena mit 1000 Besuchern – das bekommt man nicht finanziert.

Absolut. Deshalb sollte man es schrittweise ermöglichen und nicht unmittelbar das maximale Risiko austesten.

Bundesweit macht die gefährliche Variante Delta 2,5 Prozent aller Corona-Infektionen aus. Entspricht dieser Wert auch dem in der Region?

Wir haben aktuell so wenige Fälle, da sind Prozentangaben schwierig. Aber: Wir finden die Variante auch hier, wenn auch selten. Wir haben unsere Diagnostik angepasst, so dass wir dies sehr schnell erkennen.

In Indien, wo diese Variante entstand, gibt es weiterhin sehr viele Infektionen. Wie schätzen Sie den Verlauf der Pandemie in Asien generell ein?

Indien ist noch schlimm betroffen, aber die Zahlen sind nicht mehr so hoch, wie sie waren. Die Zahl der Todesfälle ist weiterhin hoch – das ist der nachlaufende Effekt. So hatten wir hier vor wenigen Wochen schon niedrigere Infektionszahlen, aber noch viele Patienten auf den Intensivstationen. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass Indien die aktuelle Pandemiewelle – trotz der nach wie vor niedrigen Impfquote – allmählich besser in den Griff bekommt.

Das Tübinger Unternehmen Curevac kommt mit seinem Impfstoff einfach nicht voran – angeblich fehlen Infizierte in den Testgruppen. Ist Curevac damit schlicht zu spät dran, um noch einen großen Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten?

Curevac ist sehr spät dran, um noch einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Warum sich die Zulassung verzögert, weiß ich nicht. Jetzt wird sie im August oder September erwartet, da sind bei uns hoffentlich die meisten geimpft. Dennoch werden wir auch danach bei uns und weltweit Impfstoffe benötigen, unter anderem für Auffrischungen. Aber Curevac und manche andere Hersteller, die jetzt noch vor der Zulassung stehen, werden vermutlich in der Regel eher Nischenmärkte bedienen.

Weltweit wird an über 100 Impfstoffen geforscht. Brauchen wir die eigentlich alle?

Für die globale Versorgung kommen wir mit den jetzt zugelassenen Impfstoffen und vielleicht ein oder zwei weiteren aus; vielleicht werden Proteinimpfstoffe zukünftig noch eine größere Rolle spielen. Aber eventuell kann man bessere Impfstoffe für bestimmte Zielgruppen entwickeln: z.B. für Immungeschwächte, Kinder und Kleinkinder. Ich kann mir gut vorstellen, dass dabei andere Impfstoffe zum Zug kommen können. Aber wir brauchen ganz sicher nicht 100 weitere Impfstoffe und es wird nur ein kleiner Teil davon bis zur Zulassung kommen. Und selbst dann werden nicht alle zugelassenen Impfstoffe breit verwendet werden. Wir werden aber aus dieser intensiven Forschung sehr viel über Impfstoffe lernen, auch für andere Krankheiten. Wir wollen ja auch künftig impfen, gegen Infektionen, aber auch bei Krebs. Insgesamt bringt diese enorme Kraftanstrengung die Impfstoffforschung und damit hoffentlich auch unser gesamtes Gesundheitswesen voran.