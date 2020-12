Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zweimal die Woche steht der Chef der Heidelberger Universitätsvirologie, Hans-Georg Kräusslich, im RNZ-Podcast Rede und Antwort zu allen Aspekten der Coronakrise (hier geht es zu allen bisherigen Folgen).

Heute geht es unter anderem um die Frage, wann die Schulen wieder öffnen können.

Derzeit schlägt die Stunde der Virologen in Deutschland. Wie fühlen Sie sich selbst dabei?

Mir geht es gut, ich bin gesund, habe keine Erkrankungen und viel zu tun. Es ist ja eine wichtige Aufgabe, die jetzt ansteht. Man muss nur aufpassen, sich nicht zu überschätzen. Alle Welt schreit jetzt danach, den Rat von Virologen einzuholen. Das ist ja auch sinnvoll, wissenschaftlichen Rat einzuholen, aber wir sollten nicht denken, dass deshalb Virologen wichtiger sind als andere Leute.

Rechnen Sie mit einem Ansturm auf diese medizinische Fachrichtung bei den kommenden Studentengenerationen?

Ich glaube, dass das Interesse an Infektionskrankheiten und die Frage, wie gehen wir mit neuen Epidemien um, zunehmen wird. Aber ich glaube nicht, dass plötzlich mehr Menschen Virologe und nicht mehr Kardiologe werden wollen und das ist auch gut so.

Wir sind im RNZ-Archiv auf einen Artikel aus dem Oktober 2018 gestoßen, in dem ausdrücklich vor einer Pandemie vergleichbar mit der spanischen Gruppe gewarnt wird – als Grund wurden Wohlstandskrankheiten und der Klimawandel genannt. Sehen Sie Parallelen zwischen der Katastrophe Anfang des letzten Jahrhunderts und heute?

Es gibt gewisse Parallelen zu der wirklich dramatischen Pandemie damals, aber die aktuelle Pandemie kann mit der heutigen viel weiter entwickelten Medizin natürlich besser abgefangen werden. Wir hatten 1918/19 ungefähr 50 Millionen Tote weltweit – soweit man dies abschätzen kann. Das ist weit, weit weg von allen Zahlen, die wir momentan projizieren können für die aktuelle Pandemie. Dennoch hat auch der aktuelle Erreger weltweit sehr schnell alle Bereiche erreicht, überträgt sich von Mensch zu Mensch und kann – zwar in geringer Zahl – mit einem tödlichen Verlauf enden. Das hatten wir in dieser Kombination lange nicht mehr, aber es war stets klar, dass eine Pandemie jederzeit wiederkommen kann, eine solche hatten wir auch mit der Schweinegrippe, nur verlief diese weitaus harmloser.

Es gab ja immer wieder Pandemien, so auch die Hongkong-Grippe 1968, ist diese vergleichbar mit der Corona-Epidemie?

Vergleichbar – das ist immer schwer zu sagen. 1968 ist 50 Jahre her, es gab z.B. noch keine molekularbiologischen Tests, mit denen man die Infektion früh hätte erkennen können. Darüber hinaus fällt ein Vergleich schwer, weil wir die absolute Zahl der Infizierten nicht kennen und wir auch nicht den Verlauf der Todeszahlen vorhersagen können. Die aktuelle Prognose wäre, dass die aktuelle Corona-Epidemie etwas schwerer verläuft als frühere Grippewellen, sich aber durchaus in einem grob vergleichbaren Rahmen bewegen könnte.

Wie sehen Sie die Entwicklung in der Rhein-Neckar-Region in den letzten Tagen?

Der Trend, dass die Zahl der Neuinfektionen abfällt, hat sich in der ganzen letzten Woche eindeutig verstärkt; das sieht in der Region sogar noch etwas besser aus, als in Deutschland insgesamt.

Was mir auffiel: Die Zahl der Kontaktpersonen eines Infizierten liegt in der Region bei unter zwei.

Die Zahl der Kontaktpersonen ist mit den sozialen Einschränkungen gesunken. Für die Ausbreitung wichtig ist die R-Null-Zahl; also wie viele weitere Personen werden von einer infizierten Person angesteckt. Diese Zahl lag in der frühen Phase bei über drei – das war der unkontrollierte Ausbruch –, und ist inzwischen in der Region eindeutig unter eins, damit breitet sich der Erreger aktuell nicht weiter aus. Die Kontaktbeschränkungen zeigen also Erfolg, doch die Frage, wie man mit einer Lockerung dieser Maßnahmen umgeht, ist viel schwieriger.

Sie sind Mitautor eines Papiers des Ifo-Instituts, in dem Empfehlungen erarbeitet wurden, wie der so genannte Shutdown wieder gelockert werden kann. Unter anderem empfehlen Sie, Schulen wieder zu öffnen. Wie soll das gehen?

Schulen sollten einerseits natürlich frühzeitig wieder öffnen, um die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Im Grunde geht es dabei aber immer darum, zwei Aspekte gegeneinander abzuwägen und dann zu entscheiden – diese Entscheidung trifft die Politik, Wissenschaft kann beraten und empfehlen. Der eine Aspekt ist, dass Kinder und Jugendliche fast nie schwer erkranken und fast keine Todesfälle in dieser Altersgruppe auftreten. Der Verlauf ist meist sehr milde, also wäre es vielleicht weniger schlimm, wenn sich das Virus in dieser Altersgruppe ausbreitet. Gleichzeitig muss man aber berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche sehr, sehr viele soziale Kontakte haben und somit die Ausbreitung des Virus sehr beschleunigen können; das muss gegeneinander abgewogen werden.

Das ist auch wieder eine Frage des Alters.

Ja, Sie werden Dreijährige kaum dazu bringen, Masken entsprechend den Vorschriften zu tragen, 20-Jährige aber schon. Wir müssen also überlegen, ob man zum Beispiel in einem Mehrschichtbetrieb, bei Aufteilung auf mehrere Klassenräume und dann auch in höheren Jahrgängen die Schulen wieder öffnet. Persönlich denke ich, dass es sinnvoll sein könnte, die Schulen zumindest teilweise in Betrieb zu nehmen. Dagegen sehe ich im Moment kaum, dass man Schulen komplett öffnet. Das scheint kaum realistisch für die unmittelbare Zukunft.

Leser fragen uns immer wieder, in welchem Zusammenhang die Pneumokokken-Impfung mit Covid-19 steht. Können Sie das erläutern?

Pneumokokken sind Bakterien, die schon lange bekannt sind und die die Atemwege befallen. Für ältere Personen ab 60 Jahren und für Personen mit Immunschwäche wird eine Impfung gegen Pneumokokken generell empfohlen. In der aktuellen Situation will man natürlich durch die Impfung insbesondere eine zweite Schädigung der Atemwege verhindern. Noch wichtiger erscheint mir, dass es uns gelingt, die Grippeimpfung im kommenden Herbst besser zu etablieren. Da haben wir derzeit sehr, sehr niedrige Impfraten. Ich glaube, wir werden sehr daran arbeiten müssen, die Impfraten deutlich zu erhöhen, weil man möchte nicht Corona und Influenza zusammen bekommen.

