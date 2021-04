Von Klaus Welzel

Heidelberg. Schon dreimal hat das Bundesgesundheitsministerium seine Impfstoff-Richtlinien geändert. Das ist zu viel, sagt Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum in der 45. Folge des RNZ-Corona-Podcasts.

Prof. Kräusslich, die Inzidenzwerte steigen, steigt damit auch das Risiko eines Immun-Escapes durch das Coronavirus?

Je mehr Infektionen auftreten, desto wahrscheinlicher wird es, dass neue Varianten auftreten. Es ist also auch deswegen schlecht, wenn die Inzidenzwerte steigen. Besteht zusätzlich bei infizierten Personen eine unvollständige Immunität, können Varianten auftreten, die der Immunantwort teilweise entkommen. Je schneller wir impfen, desto besser können wir dies verhindern.

Wie gefährlich sind die jüngst gemeldeten Varianten aus Afrika und Lateinamerika?

Das kann man im Moment noch nicht sicher einordnen. Derzeit werden jede Woche Varianten aus verschiedenen Weltregionen berichtet. Es wird aber jetzt auch mehr danach gesucht. Und es ist eine Folge der hohen Infektionszahlen und einer teilweise unvollständigen Immunität. Das heißt aber nicht, dass alle Varianten gefährlich sind. Man muss sie genauer charakterisieren, dann kann man es einordnen. Ich warne aber davor, jede neu auftretende Variante zu dramatisieren. Die meisten haben wahrscheinlich keine große Bedeutung.

Brauchen wir in Deutschland einen sofortigen Lockdown?

Die Frage ist, was genau man mit Lockdown meint. Welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche weniger? Die Menschen noch stärker in den Innenräumen zu halten, scheint mir wenig hilfreich; ebenso wäre es gefährlich, die Gaststätten im Innenbereich zu öffnen. Es gilt weiterhin, was wir schon lange wissen: Die meisten Infektionen ereignen sich in Innenräumen, sowohl im Privathaushalt als auch am Arbeitsplatz. Das können wir durch Home-Office, Abstand, Masken und Testen reduzieren und durch das eigene Verhalten dazu beitragen, die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken. In den Kitas und Schulen haben wir aktuell eine deutliche Zunahme der Infektionen und vermehrt Ausbrüche. Hier ist politisch zu entscheiden, wie man dieses Risiko gegenüber der Bedeutung des Präsenzunterrichts bewertet.

Ist das Tübinger Modell noch tragbar?

Man muss zwei Fragen unterscheiden: War der Modellversuch sinnvoll? Und wie bewerten wir die Situation aktuell? Die Hypothese war ja, dass man mit einer sehr intensiven Teststrategie die Innenstadt weitgehend geöffnet halten kann, ohne dass die Infektionen stark ansteigen. Klar war es sinnvoll, dies in einer Phase mit niedriger Inzidenz – also bei circa 20 – zu erproben. Jetzt haben wir aber deutschlandweit, und eben auch in Tübingen, deutlich steigende Infektionszahlen. Insofern wird man den Versuch wohl demnächst aussetzen müssen. Es gelingt offensichtlich nicht, sich in einer Phase deutlich steigender oder insgesamt hoher Infektionszahlen aus der Situation herauszutesten. Das funktioniert nicht und das überrascht mich auch nicht.

Was bedeutet es überhaupt, wenn jetzt die Inzidenz steigt und zugleich mehr Jüngere infiziert sind, die ja nachweislich seltener schwer erkranken?

Natürlich ist die Situation jetzt anders als im Januar, als wegen der Ausbrüche in Heimen vor allem Ältere infiziert waren. Bei jüngeren Menschen ist das Risiko geringer. Aber die Belegungszahlen der Intensivstationen steigen derzeit wieder an. Aktuell sind einige Hundert Intensivbetten mehr belegt als vor ein paar Wochen. Immer noch weniger als im Januar, aber zwischen Infektion und schwerer Erkrankung vergehen ja einige Wochen, sodass wir trotz aktuell nicht mehr ganz so stark steigender Inzidenz mit deutlich mehr Patienten in den Intensivstationen in den nächsten Wochen rechnen müssen.

Wie hoch ist die Belegungsrate am Uniklinikum durch Corona-Patienten?

Ziemlich ähnlich wie eben gesagt. Sowohl am Uniklinikum, als auch in den Kliniken in der Region steigen die Zahlen. Aktuell können wir den Regelbetrieb noch aufrechterhalten. Es besteht aber die Sorge, dass wir in den nächsten Wochen wieder vor der Situation stehen, dass nicht unmittelbar dringliche Eingriffe verschoben werden müssen.

Wie bewerten Sie den Rückschlag durch Astra-Zeneca?

Ich bin nicht glücklich darüber, wie wir in Deutschland mit diesem Impfstoff umgegangen sind. Zunächst wurde er nicht für Über-65-Jährige eingesetzt, weil die Sicherheit in dieser Altersgruppe nicht ausreichend geprüft schien; in England waren zu der Zeit aber schon viele Ältere geimpft. Später wurde diese Impfung kurzzeitig ausgesetzt, dann wieder für alle aufgenommen und jetzt wird er nicht mehr für Personen unter 60 Jahren eingesetzt. Diese vielen und abrupten Wechsel sind für die Menschen verwirrend und das mögliche Risiko ist noch nicht eindeutig zu bewerten. Zudem beruht die Empfehlung für ältere Menschen vor allem auf internationalen Ergebnissen. In Deutschland wurden ja vor allem Jüngere mit Astra-Zeneca geimpft; gleichzeitig wurden aber in anderen Ländern weniger Komplikationen bei unter 60-Jährigen berichtet. Da gehen die internationalen Daten in unsere Beurteilung aber weniger ein. Natürlich ist die Sicherheit entscheidend, aber wirklich überzeugt bin ich von den wiederholten abrupten Wechseln nicht.

In Großbritannien wurden rund 18 Millionen Menschen mit Astra-Zeneca geimpft – ohne große Komplikationen. Jetzt gibt es die These, die Briten hätten bei den Impflingen vielleicht gar nicht so genau nachgeschaut?

Ich kann nicht beurteilen, wie die zuständigen Behörden in verschiedenen europäischen Ländern arbeiten. Wenn man so etwas aber ohne konkrete Belege behauptet, scheint es mir etwas arrogant; es müsste schon begründet werden. Bisher ist die Hirnvenenthrombose bei jüngeren Frauen in Großbritannien nicht berichtet worden; das schließt ein Risiko nicht aus, aber man darf es auch nicht einfach abtun und behaupten, dass nur in Deutschland ordentlich geprüft werde. Es sind auch in England einige Personen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung verstorben, meines Wissens alles Männer und weniger, als man statistisch erwarten würde. Heißt das nun, dass dort nicht genau beobachtet worden ist, oder gibt es andere Unterschiede? Aus meiner Sicht wäre es leichter zu vermitteln gewesen, wenn angesichts der beobachteten Fälle in Deutschland die Impfung mit diesem Impfstoff für Frauen unter 60 bis zur Klärung ausgesetzt worden wäre. Die wiederholten Wechsel und die Kommunikation dazu haben der Impfkampagne in Deutschland wohl nicht geholfen.

Wie bemerke ich es eigentlich an mir selbst, wenn ich nach der Impfung eine Hirnvenen-Thrombose erleide?

Dass es eine Hirnvenenthrombose ist, können Sie nicht selbst beurteilen. Normale Nebenwirkungen der Impfung sind Kopfschmerzen, Schwächegefühl, auch Schüttelfrost, die Teil der Immunreaktion auf den Impfstoff sind und nach zwei bis drei Tagen abklingen. Wenn man dagegen vier bis 16 Tage nach der Impfung neu auftretende starke Kopfschmerzen hat, gegebenenfalls zusätzlich Erbrechen, Schwindel oder Sehstörungen, dann sollte man zum Arzt gehen. Aber das würde man bei diesen Symptomen natürlich auch einer nicht geimpften Person empfehlen.