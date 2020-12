Der Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum Hans-Georg Kräusslich berät die Landesregierung in Coronafragen. Foto: RNZ

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Hans-Georg Kräusslich berät die Landesregierung in Coronafragen. Der Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum berichtet in der 16. Folge des RNZ-Corona-Podcasts über die Ergebnisse der Kinderstudie.

Prof. Kräusslich, laut der Kinderstudie stellen Kinder bis zehn Jahre keinen besonderen Treiber bei der Verbreitung von Corona dar. Heißt das, dass sie das Virus so gut wie gar nicht übertragen?

Nein, unsere Daten zeigen, dass Kinder sehr wohl infiziert sein können, dass sie aber viel seltener infiziert waren als die Eltern. In unserer Studie fanden wir 19 Kinder, die eine Infektion mit dem Coronavirus hinter sich hatten. Dass infizierte Kinder das Virus im Nasen-Rachen-Raum tragen, steht außer Frage – das ergab ja auch die viel zitierte Drosten-Studie. Ob sie aber vergleichbar wie Erwachsene das Virus weitergeben, kann im Rahmen unserer Studie nicht abschließend geklärt werden.

Und woran liegt diese Ungewissheit?

Dazu müsste man wissen, wer zuerst in einer Familie infiziert war. Unter den 19 Kindern mit Antikörpern waren 13, bei denen auch der zugehörige Elternteil Antikörper trug und sechs, bei denen dies nicht der Fall war. Wir wissen aber nicht, wer in der jeweiligen Familie zuerst infiziert war, wir haben ja Familien untersucht, bei denen kein Verdacht auf bisherige Corona-Infektion vorlag. Und auch wenn der jetzt untersuchte Elternteil nicht infiziert war, könnte der andere Elternteil infiziert gewesen sein. Die Ergebnisse zeigen aber, dass nicht alle in der Familie die Infektion durchgemacht haben, wenn ein Elternteil oder ein Kind sich infiziert hatte.

Dann haben Sie also innerhalb der Studie auch infizierte Elternteile gehabt, deren Kind jeweils nicht infiziert war?

In der Tat. Wir hatten 45 Mütter oder Väter, die eine Infektion durchgemacht haben und besagte 19 Kinder mit Antikörpern, daraus ergibt sich, dass 26 Elternteile die Infektion durchgemacht haben und das jeweilige Kind nicht. In weiteren Studien klären wir jetzt, ob eventuell Geschwister oder das andere Elternteil infiziert waren, dazu untersuchen wir die gesamte Familie.

Laut Ihrer Studie infizieren sich Kinder eher im familiären Umfeld als in der Notbetreuung?

Die Fallzahl ist zu gering, um zu sagen, dass sie sich eher im häuslichen Umfeld infiziert haben. Man kann aber sagen, dass sich Kinder in der Notbetreuung nicht häufiger infiziert haben, als zuhause.

Wieso hat die Auswertung der Studie eigentlich so lange gedauert?

Es hat gar nicht so lange gedauert, nur der Wunsch und die Dringlichkeit, Ergebnisse zu erhalten, war sehr hoch. Wir haben am 22. April angefangen und bis 15. Mai insgesamt 5000 Personen rekrutiert, informiert und untersucht, also 2500 Eltern-Kind-Paare. Parallel dazu und danach wurden die ganzen Tests durchgeführt. Und bei der Untersuchung auf Antikörper gibt es nicht den einen Test, der ein eindeutiges Ergebnis bietet, hier mussten wir mehrere Tests machen, um sichere Ergebnisse zu bekommen: So gesehen ist die – fast vollständige – Auswertung vier Wochen nach Untersuchung des letzten Teilnehmers eigentlich sehr schnell.

Jetzt hat die Landesregierung – mit Ihrem medizinischen Go – verkündet, dass ab 29. Juni wieder in Kitas und Grundschulen betreut und unterrichtet wird. Würde sich etwas an Ihrer Einschätzung ändern, wenn es im Juli dann zu Neuinfektionen käme?

Wir werden den Verlauf genau beobachten müssen. Man muss berücksichtigen, dass die Anzahl der Kinder und Eltern, die in Baden-Württemberg eine Infektion durchgemacht haben, offensichtlich sehr gering ist. Antikörper fanden wir bei ungefähr 1,3 bis 1,4 Prozent der untersuchten Teilnehmer. Bei den Eltern sind es knapp 2 Prozent, bei den Kindern knapp 1 Prozent. Das ist eine sehr geringe Zahl und für die Heidelberger Teilnehmer waren die Zahlen noch geringer. Insofern haben wir aktuell wenige Infektionen und auch nicht sehr viele Familien mit früherer Infektion. Wir müssen jetzt die Entwicklung abwarten, wenn Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Wir haben das heute mit der Landesregierung diskutiert; man muss Infektionen schnell erkennen und zeitnah und lokal reagieren, wenn vermehrt Fälle auftreten. Auch wenn jetzt vereinzelt an Schulen vermehrt Infektionen auftreten sollten, wird sich aber die grundlegende Einstellung vermutlich nicht verändern.

Der Fall in der Heidelberger Bahnstadt, wo osteuropäische Bauarbeiter sich infizierten – insgesamt 13 Betroffene – zeigt doch, dass es jederzeit zu Rückfällen kommen kann – oder nicht?

Das ist so, wir werden auch weiterhin damit rechnen müssen. Wir haben das in den Heimen gesehen, in den Schlachtbetrieben und wir werden es möglicherweise auch in Schulen sehen. Israel ist ein sehr interessantes Beispiel: Dort wurden vor einigen Wochen die Schulen wieder aufgemacht und inzwischen gibt es eine Reihe von Schulen, wo sich mehrere Schüler und Lehrer infiziert haben. Ich halte es nicht für so unwahrscheinlich, dass so etwas auch hier passieren kann. Das Entscheidende ist aber, dass man es frühzeitig erkennt und dann sofort wieder einbremsen kann. Die Möglichkeit, die Infektion komplett einzudämmen, haben wir leider im Moment nicht. Das Virus ist da und 98 bis 99 Prozent der Bevölkerung sind offensichtlich weiterhin empfänglich, deshalb ist es so wichtig, schnell zu reagieren.