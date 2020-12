Von Klaus Welzel

Heidelberg. Hans-Georg Kräusslich (Foto: Rothe) steht seit Ende März Rede und Antwort im RNZ-Corona-Podcast. In Folge 15 geht der Heidelberger Chefvirologe auf die Lage in Afrika ein.

Prof. Kräusslich, die Zeitschrift Nature veröffentlichte gerade einen Aufsatz amerikanischer Wissenschaftler, wonach die Corona-Pandemie ohne den weltweiten Lockdown 3,1 Millionen Todesopfer gefordert hätte. Überrascht Sie die hohe Zahl?

Man muss zunächst bedenken, wie es zu den Zahlen kommt. Die beiden Studien in Nature, eine aus Berkley, eine aus London, modellieren, wie der Verlauf gewesen wäre, wenn man keine Maßnahmen ergriffen hätte. Sie verwenden verschiedene Methoden, kommen aber in der Summe zu vergleichbaren Ergebnissen. Insgesamt wird dabei bis zu eine halbe Milliarde verhinderter Infektionen weltweit durch die Maßnahmen angenommen und drei Millionen verhinderte Todesfällen alleine in 11 Ländern in Europa. Dabei war die Annahme immer, wie der Verlauf ohne entsprechende Maßnahmen gewesen wäre. Das kann man aber nicht sicher wissen und deswegen sind die Zahlen auch nicht sicher. Wenn man z.B einen Sommereffekt mit weniger Infektionen berücksichtigt, dann ändern sich die Zahlen. Wenn mal also fragt, ob dies gesicherte Zahlen sind, ist die Antwort natürlich: nein. Das ist eine Modellrechnung und sie gibt eine Schätzung.

Ihr Fazit?

Das wichtigste Ergebnis ist für mich, dass beide Studien zeigen, dass der Rückgang der Infektionen direkt auf die Maßnahmen zurückgeführt werden kann. Es gibt ja durchaus Diskussionen, inwieweit die Eindämmung durch die getroffenen Maßnahmen erfolgte, oder ob es auch sonst so gekommen wäre oder andere Dinge maßgeblich waren. Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der Erfolg eine direkte Folge der Maßnahmen war. Ob dagegen die berechneten Zahlen zutreffen, werden wir nie wissen, weil wir die Alternative zum Glück nicht erleben mussten.

Untersucht wurde die Entwicklung in China, Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Würden Sie im Falle Deutschlands von einer ähnlichen Entwicklung ausgehen?

Ja, das kann man sagen. Die Ergebnisse sind für alle diese Länder recht ähnlich. Und die zweite Studie vom Imperial College in London, die ebenfalls in Nature in dieser Woche veröffentlicht wurde, schließt Deutschland ein und kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die Grundtendenz ist in all diesen Ländern gleich: Beginn der Infektionen in niedriger Zahl, dann exponentieller Anstieg, früher oder später die Maßnahmen und in der Folge ein deutlicher Rückgang der Infektionszahlen.

Jetzt richtet sich das Augenmerk der WHO auf Afrika. Die schlimmste Entwicklung dort ist es in Südafrika, wo vielleicht einfach am meisten getestet wird. Besteht denn die Befürchtung, dass gerade am Beispiel von Afrika doch noch gezeigt wird, wie eine unkontrollierte Pandemie verlaufen kann.

Die Gefahr, dass in afrikanischen Ländern eine starke Ausbreitung auftreten könnte, ist schon die ganze Zeit am Horizont. Wenn wir von einer saisonalen Häufung ausgehen, kann man jetzt, im Winterhalbjahr auf der südlichen Erdhälfte, einen möglichen Anstieg befürchten. Vielleicht sind die Steigerungen im südlichen Afrika darauf zurückzuführen. Und die Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen, sind dort viel schwerer umsetzbar, als auf der Nordhalbkugel. Isolierung von Infizierten und Kontakten und Social Distancing ist in den Townships in Südafrika nicht machbar, ebenso wenig in den Favelas in Brasilien. Die Gefahr ist also erheblich, aber wie es sich letztlich entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen.

Die europäischen Grenzen werden am Montag geöffnet, Mallorca testet zunächst mit deutschen "Probanden", was passiert. Ist das eine gute Idee?

Ich hatte ja schon gesagt, dass Urlaubsreisen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen nach meiner Einschätzung machbar sind. Das mit den Testpersonen ist so eine Sache: Wer nicht möchte, muss nicht nach Mallorca. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber man darf natürlich keine Massenansammlungen wie am Ballermann besuchen und ich hoffe, dass sie auch nicht stattfinden. Aber man kann sich auch in Deutschland infizieren, auch wenn das selten ist. Ich selbst würde allerdings nicht nach Mallorca fliegen, aber das hat andere Gründe (lacht).

Zum Schluss ein Blick ins Uniklinikum: Hat sich der Betrieb normalisiert, so dass wieder Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall wie in früheren Zeiten zu Ihnen kommen?

Die Situation hat sich sehr verbessert. Die Zahl der Patienten mit Notfällen und auch die Zahl der stationär aufgenommenen Patienten hat wieder zugenommen. Bis vor einigen Wochen mussten ja auch 50 Prozent der Intensivbetten für Coronafälle vorgehalten werden, das ist jetzt nicht mehr in gleichem Umfang der Fall. Und ich kann alle nur ermutigen: Wenn Sie entsprechende Beschwerden haben, wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben, wenn es einen Notfall gibt: Kommen Sie zu uns ins Universitätsklinikum!

