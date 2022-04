Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit über zwei Jahren berichtet Hans-Georg Kräusslich über den Stand der Dinge im RNZ-Corona-Podcast. In der 101. Folge zieht der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum Bilanz, beleuchtet Defizite und analysiert, welche Staaten Corona besonders effektiv bekämpft haben.

Professor Kräusslich, wir gehen mit dieser Folge nicht nur in die Osterpause, sondern pausieren länger. Wir haben vereinbart, wieder in die Serie einzusteigen, wenn sich die Corona-Situation einschneidend verändert. Wenn Sie auf die letzten zwei Jahre zurückblicken: Welche Fehler sehen Sie in Sachen Pandemiebekämpfung? Was würden Sie rückblickend anders machen?

Wir hatten es vor gut zwei Jahren mit einem unbekannten Virus zu tun. Manches hat sich erst im Nachhinein als richtig oder falsch erwiesen. Wir wussten zum Beispiel anfangs nicht, dass nicht-symptomatische Personen sehr infektiös sein können. Das war kein Fehler, sondern musste erst erforscht werden. Was hätte man mit dem vorhandenen Wissen anders machen können? Da würde ich die Schulen nennen. Schon im Mai/Juni 2020 haben wir in der baden-württembergischen Kinderstudie der vier Universitätsklinika gesehen, dass Kinder wohl keine besonderen Treiber der Pandemie waren. Rückblickend hätte man den Betrieb in den Schulen weniger stark einschränken können. Und wir wussten alle, dass die Zahlen nach dem Sommer 2020 wieder hochgehen werden – die Reaktion darauf hätte man besser vorbereiten können. Das sind zwei Dinge, die man mit damaliger Kenntnis hätte besser machen können. Aber insgesamt erkenne ich wenig echte Fehler, das Meiste ist relativ gut gelaufen, insbesondere im ersten Jahr.

Worauf sollten wir als Gesellschaft, als Staat, sofort hinarbeiten – Stichwort Impfregister – damit die nächste Corona-Welle nicht allzu schlimm wird?

Ich bin für ein generelles Impfregister – nicht nur wegen Corona. Das lässt sich – siehe Dänemark und Österreich – datenschutzkonform ausgestalten. Und so bekommen wir endlich genaue Kenntnis über die Impfsituation. Außerdem sollten wir Schutzmaßnahmen aufrechterhalten, also Masken. Und wir müssten erreichen, dass sich möglichst viele ältere und vorerkrankte Menschen impfen lassen.

Für April, Mai wurde mit einem an Omikron angepassten Impfstoff gerechnet. Was ist passiert?

Dazu habe ich keine konkreten Informationen. Herr Lauterbach sagte kürzlich, Sommer oder Herbst. Möglicherweise waren die Zwischenergebnisse nicht so gut? Ich weiß es nicht.

Ist die vierte Impfung sinnvoll, auch wenn der Impfstoff nicht speziell gegen Omikron gerichtet ist?

Ja, für die gefährdeten Gruppen auf jeden Fall. Der Impfschutz lässt mit der Zeit nach. Ich gehe deswegen davon aus, dass wir zum Herbst insbesondere für die gefährdete Bevölkerung eine Auffrischung empfehlen werden.

Wie werten Sie den Wegfall der Maskenpflicht?

Ich war und bleibe der Meinung, dass Masken sehr sinnvoll für den Selbstschutz und zur Verhinderung von Infektionen sind. Und ich bedauere, dass Masken generell in Innenräumen jetzt nicht mehr im Infektionsschutzgesetz vorgesehen sind, außer für Hot Spots. Natürlich muss man das von der epidemiologischen Lage abhängig machen. Im Mai, Juni braucht man sie vielleicht auch in Innenräumen nicht mehr. Aber wir wissen es nicht. Insofern bedauere ich sehr, dass diese Möglichkeit ab Sonntag nicht mehr besteht.

Spanien behandelt Corona ab sofort wie jede andere Krankheit – vor allem, weil dort ein guter Immunschutz durch Impfungen und Durchseuchung vorhanden ist. In Deutschland dagegen sind wir von einer so hohen Immunitätsquote weit entfernt. Bedeutet das, dass bei uns Corona immer eine Sonderstellung haben wird?

Das Problem bei uns besteht in der hohen Zahl älterer Menschen, die nicht geimpft sind. Und wir haben weniger Genesene. Insofern müssen wir uns auf den Schutz der besonders Gefährdeten konzentrieren.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert plädiert für eine Impfpflicht ab 50 – wäre das ein Weg?

Medizinisch gut vertretbar, aber ich zweifle, dass es juristisch hält, wenn keine Überlastung der Kliniken absehbar ist. Im Moment geht es bei der Impfung vor allem um Eigenschutz, da auch Geimpfte das Virus weitergeben können, also nur begrenzt zum Allgemeinschutz beitragen.

Noch ein Blick in die weite Welt: Während in Europa der Impfstoff keine Abnehmer findet, herrscht in Afrika immer noch Mangel an Impfstoff. Wie könnte man das besser regeln?

Es ist vor allem ein Problem der Verteilung und Nutzung vor Ort. Es gibt derzeit genug Impfstoff, aber es gelingt oft nicht, ihn zeitnah zum Einsatz zu bringen, bevor er verfällt. Impfstoff herzustellen alleine ist eben noch nicht hinreichend, er muss auch an den Impfling kommen.

Als Omikron entdeckt wurde, sprach auch die RNZ anfangs vom südafrikanischen Virus; eine Bezeichnung, die empörte, weil dadurch der Entdecker der Variante, der nun einmal nachweislich gut gearbeitet hatte, diskriminiert wird. Wie steht denn die südafrikanische Virologie heute da?

Südafrika hat eine gute gesundheitliche Versorgung – natürlich vor allem in den städtischen Zentren. Der Umstand, dass Omikron schnell entdeckt wurde, zeigt, dass dort sehr gut gearbeitet wird. Nach sehr vielen Infektionen im November und Dezember hat man dort heute eine Inzidenz weit unter 50.

Wir sprachen in den jüngsten Folgen auch über China. Hat die Politik der rigorosen Abschottung bei Corona-Ausbrüchen eigentlich Erfolg?

China hatte über einen sehr langen Zeitraum und bis vor kurzem eine sehr niedrige Inzidenz – aktuell steigen die Zahlen in Schanghai stark an. China hat bei einer insgesamt hohen Impfrate das Problem, dass nur etwa die Hälfte der über 80-Jährigen geimpft sind, dort ist aber das Risiko am höchsten. In Hongkong besteht dieses Problem auch und dort gibt es aktuell 300 Corona-Todesfälle pro Tag, bei 7,5 Millionen Einwohnern. Also ähnlich viele Todesfälle wie bei uns bei mehr als zehnfach geringerer Bevölkerung. Im Milliardenstaat China könnte das ein riesiges Problem werden, wenn die Infektionen ungebremst durchlaufen. Deshalb hat China fast keine andere Wahl, als so restriktiv vorzugehen.

Um noch kurz die weiteren Erdteile abzuklappern: Wie ist es in den USA, in Lateinamerika sowie Asien und Australien gelaufen?

Lateinamerika, insbesondere Brasilien, hat es in der Anfangsphase sehr schwer getroffen. Mit Omikron jetzt weniger, auch weil so viele infiziert waren. In den USA ist es ähnlich, wir erinnern uns an die Bilder aus New York vom Frühjahr 2020. In Asien lief es anders. Südkorea hatte lange Zeit kaum Fälle und eine sehr hohe Impfquote, aber jetzt ist die Inzidenz dort dreimal so hoch wie bei uns. Australien war ebenfalls sehr lange sehr restriktiv mit geringen Fallzahlen, aber auch dort sind die Zahlen aktuell stark angestiegen. Also, Omikron hatte niemand im Griff.

Und zurück in die hiesige Region: Wie werten Sie die derzeitigen Zahlen?

Ich denke, dass wir deutschlandweit und auch bei uns ein Plateau erreicht haben und die Zahlen abfallen. Ich bleibe bei der Prognose, dass die Zahlen nach Ostern weiter fallen werden. In der Klinik haben wir aktuell viele Patienten auf Normalstation mit Corona, aber nicht wegen Corona. Die Zahl der Intensivpatienten wegen Corona hat abgenommen.

Zum Schluss Ihr Tipp: Wann sprechen wir uns wieder?

Ich wünsche mir, dass wir keine regelmäßigen Podcast-Folgen mehr brauchen, weil wir uns impfen und boostern lassen, Masken in Innenräumen tragen und die Situation deshalb gut im Griff behalten.

Prof. Kräusslich, ich bedanke mich für dieses und für die über 80 weiteren Gespräche, die wir gemeinsam in den letzten zwei Jahren führten. Machen Sie es gut – bis zur nächsten Folge des RNZ-Corona-Podcasts!

Vielen Dank. Ich möchte mich auch bei den Hörern und Lesern bedanken, die die ganzen zwei Jahre die Artikel gelesen und die Podcasts gehört haben. Manche haben sich bei mir gemeldet, viele freundlich, aber auch einige sehr unfreundlich. Ich habe versucht das, was ich aktuell sagen kann, möglichst verständlich zu vermitteln, und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben.