Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit zwei Jahren berichtet Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich im RNZ-Corona-Podcast rund um die Viruserkrankung. Er hofft, dass die aktuelle Welle nach Ostern abflaut.

Prof. Kräusslich, so viele Infizierte wie noch nie an einem Tag – ist das jetzt der Höhepunkt der Omikronwelle und nach Ostern wird alles gut?

Hellseher bin ich leider nicht, Herr Welzel. Deshalb kann ich nicht sicher sagen, wie es weiter geht. Im Moment sieht es so aus, als ob wir ein Plateau erreichen. Aufgrund des schönen Wetters und dem vermehrten Aufenthalt im Freien sollte es dann nach unten gehen und nach Ostern deutlich besser werden. Also: Ich bleibe bei meiner Prognose.

Wie schätzen Sie die Gefahr einer Variante Deltakron ein?

Deltakron ist kein guter Name, weil er jede Kombination der beiden Varianten umfasst. Es gibt aber bereits drei verschiedene Kombinationen. Die aktuell Interessanteste heißt XD, ist zuerst in Frankreich aufgetreten und hat die Erbinformation für das Oberflächenprotein von Omikron in die Variante Delta eingebaut. Solche Kombinationen können auftreten, wenn ein Mensch zeitgleich mit beiden Varianten infiziert ist. Das trat vor allem auf, als Delta noch häufig und Omikron stark ansteigend war, also beide Varianten zur gleichen Zeit auftraten. Bisher wurden in Frankreich ca. 40 XD Infektionen gefunden, in Deutschland eine. Ist man gegen Omikron geschützt, ist man vermutlich auch gegen XD geschützt, weil das Oberflächenprotein gleich ist. Natürlich muss man diese und andere Kombinationsvarianten beobachten, aber bisher breitet sie sich nicht schnell aus. Es ist aber gut, dass Baden-Württemberg die Sequenzierung – also die genaue Bestimmung der Varianten im Labor – über den März hinaus verlängern will. Damit verfügen wir über ein Frühwarnsystem, sollten diese oder andere Varianten bei uns auftreten.

Wie sehen Sie die Lockerungen und den Verzicht auf Masken ab April?

Ich halte es für sinnvoll, die Masken in Innenräumen beizubehalten. Für mich ist klar, dass ich bei Sitzungen in Innenräumen auch im April die Maske aufsetzen werde. Wenn die Inzidenz stark nach unten geht, kann man sie weglassen. Aber die Maskenpflicht aufzugeben, heißt ja nicht, das Recht auf Tragen einer Maske aufzugeben. Ich kann nur dafür werben: Eine Coronainfektion ist nicht immer milde.

Jetzt hat Landesgesundheitsminister Manfred Lucha an den Bund geschrieben, man möge die endemische Phase einläuten, also Corona wie eine normale Krankheit behandeln, und auf anlasslose Tests verzichten. Gute Idee?

Natürlich kann Baden-Württemberg nicht die Pandemie für beendet erklären – das ist eine weltweite Angelegenheit. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass wir in Zukunft auf die anlasslosen Tests verzichten sollten, nur nicht sofort. Nach Ostern schiene mir ein besserer Zeitpunkt – vorausgesetzt, die Lage entwickelt sich so, wie wir das gerade besprochen haben. Dies jetzt zu fordern, halte ich für verfrüht.

In der vergangenen Woche berichtete der Heidelberger Pathologe Prof. Peter Schirrmacher, dass Menschen unter 50 so gut wie nie an Corona sterben ...

Die Zahl der Menschen unter 50, die an oder mit Corona sterben, ist sehr gering. Bisher gab es in dieser Altersgruppe in Deutschland ca. 2000 Todesfälle, gegenüber 123.000 bei den über 50-Jährigen, also unter 2 Prozent aller Todesfälle. Die meisten der jüngeren Verstorbenen hatten andere und meist schwere Grunderkrankungen. Insofern hat in diesen Fällen vermutlich beides dazu beigetragen, die Grunderkrankung und das Virus. Daraus zu schließen, dass "so gut wie nie" jemand unter 50 "an Corona" gestorben sei, scheint mir sehr spitzfindig. Aber in dieser Altersgruppe sind Todesfälle selten und meist in Kombination mit Grunderkrankungen.

Die Debatte führten wir ja bereits anhand der älteren Patienten ...

... Boris Palmer hat damals sehr unglücklich formuliert: "Wir retten Menschen, die in ein paar Monaten sowieso gestorben wären". Das sorgte für viel Aufregung und ich halte die Aussage weiterhin für falsch. Wir hatten durchaus ältere Patienten am Klinikum, denen es zuvor gut ging und die noch viele Jahre hätten leben können, wären sie nicht an Corona erkrankt.

Prof. Schirmacher sorgte auch für Aufregung, in dem er sagte, die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Impfung sei wohl viel höher als gedacht. Überrascht?

Nein. Er hatte dies ja bereits im letzten August gesagt. In seinem Projekt wurden Menschen, die im zeitlichen Zusammenhang nach Coronaimpfung zu Hause verstorben sind, obduziert und er hat in sieben Fällen einen Zusammenhang mit einer Impfkomplikation gefunden. Andererseits geht aus dem Bericht des Paul-Ehrlich-Institutes hervor, dass im zeitlichen Zusammenhang nach Impfung nicht mehr Todesfälle auftreten als sonst; statistisch gibt es keinen Unterschied. Nach Coronaimpfung sehen wir also keine Übersterblichkeit, während der Corona-Infektionswellen aber sehr wohl. Das schließt aber nicht aus, dass es einzelne impfbedingte Todesfälle gibt. Nach den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts wurden bisher insgesamt 2000 Todesfälle in zeitlichem Zusammenhang nach Impfung gemeldet; bei circa 150 Millionen Impfungen insgesamt. Die meisten davon haben allerdings nichts mit der Impfung zu tun. Bei etwa 75 Todesfällen geht man von einem möglichen oder wahrscheinlichen Zusammenhang mit der Impfung aus – die Mehrzahl bei Sinusvenenthrombosen nach Impfung mit Astra-Zeneca und etwa 20 mit Herzmuskelentzündungen nach mRNA-Impfung. Diese Fälle gibt es, sie zu leugnen, wäre falsch. Aber das Risiko liegt bei weniger als eins pro eine Million Impfungen. Selbst, wenn man eine doppelt so hohe Dunkelziffer annimmt, liegt es immer noch in diesem Bereich.