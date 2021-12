Von Klaus Welzel

Heidelberg. Nicht Omikron, sondern Delta ist die große Gefahr in diesen Tagen. Das betont Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, in der 77. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Hauptproblem: Es gibt keine freien Intensivbetten mehr.

Professor Kräusslich, wir hören, dass Kliniken Operationen absagen, dass Personal die Stationen wechseln muss, um die zunehmende Zahl an Corona-Patienten aufzunehmen. Beobachten Sie das auch am Uniklinikum?

Ja, schon seit einiger Zeit. Wir müssen ganz erheblich Personal umschichten, Bereiche stilllegen, um den zunehmenden Druck auf die Intensivstationen abzufangen. Da bewegen wir uns schon die ganze Zeit am Limit, aber es hat sich in der letzten Zeit noch einmal deutlich nach oben bewegt. Und wir befürchten, dass auch in naher Zukunft keine Entlastung zu erwarten ist, weil die Infektionszahlen in der Region signifikant angestiegen sind.

Und das gilt auch für die anderen Kliniken in der Region, mit denen Sie zusammenarbeiten?

Ja, die Auslastung ist generell sehr hoch. Es ist nicht so, dass einzelne Kliniken noch freie Betten hätten und die anderen voll wären – das läuft ja immer über die Koordinierungsstelle, die einen Überblick über alle Kliniken in der Region hat und entsprechend Patienten nach der Schwere ihrer Erkrankung zuweist. Es ist so, dass man zunehmend Probleme hat, überhaupt ein Intensivbett zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt: Bisher ist es gelungen, aber wir kommen an die Grenzen.

Gibt es noch einen gewissen Prozentsatz an verfügbaren Betten?

Nein, den gibt es nicht. Wir erhöhen die Zahl der Intensivplätze, soweit das möglich ist. Das heißt, mit der Kapazität von vor zwei Wochen könnten wir heute nicht alle Intensivfälle betreuen. Aber es hängt davon ab, dass wir ausreichend Pflegekräfte haben, die diese Intensivpflege leisten können. Wie wir schon früher besprochen haben, ist Intensivpflege sehr aufwendig und für Covid-Patienten noch einmal komplizierter, auch weil sie eine besondere Lagerung benötigen. Das bedeutet, dass wir die Pflege so organisieren müssen, dass zum Beispiel Operationen verschoben werden müssen, weil wir wegen der Personalverschiebungen die postoperative Pflege nicht leisten könnten. Es ist also nicht die Bettenzahl, Beatmungsgeräte oder Ähnliches, die kritisch sind. Aber es ist nicht möglich, ausgebildete Kräfte für die Intensivpflege kurzfristig zu gewinnen. Insofern geht es nur durch Umverteilung.

Wir sprachen zuletzt darüber, dass bundesweit 3000 Intensivbetten fehlen im Vergleich zur Situation von vor einem Jahr. Bedeutet Ihre Schilderung nun, dass diese bisher fehlenden Betten jetzt sukzessive wieder aufgebaut werden?

Wir reden ja von betreibbaren Betten. Da gibt es schon einen gewissen Aufbau. Aber es braucht die Umverteilung des Personals.

Wie werten Sie die Entwicklung in der Region? Vor einer Woche lag Heidelberg weit unter dem Bundesdurchschnitt, jetzt ziehen die Zahlen an. Ist das sozusagen ein "natürlicher Nachholeffekt"?

Nein, an einen solchen Nachholeffekt glaube ich nicht. Natürlich spielen vermehrte Kontakte in der Vorweihnachtszeit eine Rolle. Aber einen "unvermeidlichen Nachholeffekt" anzunehmen, schiene mir eine zu fatalistische Darstellung. Im Moment sehen wir regional einen Anstieg, den wir nicht durch bestimmte Einzelereignisse erklären können.

Hat sich Ihrer persönlichen Beobachtung nach etwas verändert im Verhalten der Menschen?

Man sieht, dass das Tragen von Masken selbstverständlicher geworden ist. Dass in den Geschäften viel kontrolliert wird. Das könnte allerdings noch besser funktionieren. Ich selbst war in einigen Geschäften, deren Angebot nicht zum unmittelbaren Lebensbedarf gehört, und dort hat mich keiner nach einem Impfzertifikat gefragt. Umgekehrt gibt es kleine Läden, z. B. Buchhandlungen, die mit ganz wenig Personal hervorragend nachschauen. Überhaupt muss man den Inhabern und Mitarbeitern in den Geschäften ein Kompliment machen, wie sie das – sehr ruhig übrigens – umsetzen.

Die Zahlen, mit denen wir heute umgehen, beruhen auf der Delta-Variante des Coronavirus. Omikron soll aber ansteckender sein. Wie ist der Stand der Dinge bezüglich der Infektiosität von Omikron und bezüglich des Krankheitsverlaufs?

Man kann inzwischen verlässlich sagen, dass die Infektiosität der Omikron-Variante sehr hoch ist, ob viel höher bzw. wieviel höher als Delta, ist noch nicht sicher. Es kann gut sein, dass Omikron Delta verdrängen wird, aber auch das ist noch nicht sicher. Bundesweit wurden bis Anfang dieser Woche 25 bis 30 Fälle mit Omikron erfasst. Bei den Tests in der Virologie am Uniklinikum haben wir auch zwei bestätigte Fälle gefunden. Beide Personen wurden natürlich unmittelbar isoliert …

… waren das Reisende?

Ja, in Zusammenhang mit einer Südafrikareise und das Virus wurde dann in der Familie weitergegeben; also ganz klar ein Import. Beide Personen haben keine schwere Symptomatik und sind zu Hause. Das Gesundheitsamt hat ja aufgerufen, dass Menschen, die aus Ländern wie Südafrika kommen, wo Omikron verbreitet ist, sich im Testzentrum in Reilingen testen lassen, weil dann die Proben zu uns ans Uniklinikum kommen und dort sehr schnell auf Omikron getestet werden können. Zur Krankheit: Die Verläufe sind bisher in der Regel nicht schwer, aber wir haben noch nicht so viele Erkrankungen bei alten oder vorerkrankten Personen. Deshalb können wir noch nicht sicher sagen, wie der Verlauf bei über 60-, über 80-Jährigen oder bei jemanden mit Vorerkrankungen ist.

Die Impfung soll ja nicht so gut vor Omikron schützen?

Das stimmt. Die Daten dazu sind zwar noch vorläufig und es gibt noch zu wenige, um daraus gesicherte Erkenntnisse abzuleiten. Aber nach dem, was derzeit über Twitter gemeldet wurde – das ist ja die neue Art, wissenschaftliche Daten sehr schnell auszutauschen –, scheint es ziemlich klar, dass man mit zwei Impfungen nicht so gut vor einer Infektion mit Omikron geschützt ist, nach der Booster-Spritze schon, aber wohl nicht ganz so gut wie bei Delta. Aber die Tatsache, dass man sich leichter infiziert, sagt nichts über die Schwere der Erkrankung. Und da sieht es so aus, als ob Omikron eher nicht zu schweren Verläufen führt.