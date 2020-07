Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Horst Seehofer bleibt dabei, denkt nicht daran, einzulenken und will keine Studie zu rassistischen Polizeikontrollen erstellen lassen. Eine solche Untersuchung werde es nicht geben. "Wir können nicht jede Woche ein Wünsch-Dir-was spielen", erklärte der Bundesinnenminister gestern in Berlin und reagierte damit heftige Kritik. "Jetzt kommt für mich diese Studie nicht infrage", bekräftigte der CSU-Politiker. Jetzt gehe es erst einmal darum, die von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus umzusetzen, erklärte er. Dazu gehört etwa auch ein Lagebild des Verfassungsschutzes über mögliche rechtsextremistische Umtriebe im Öffentlichen Dienst. Danach könne man weiterdenken, welche Maßnahmen darüber hinaus erforderlich seien, schließt Seehofer eine Studie zu einem späteren Zeitpunkt nicht völlig aus.

Gibt es bei der Polizei so genanntes "Racial Profiling", anlassloses Kontrollierieren von Menschen aufgrund ihres Migrationshintergrundes und ihrer Hautfarbe (siehe Lexikon)? "Wir haben kein strukturelles Problem diesbezüglich", versichert der Bundesinnenminister und warnt vor ständiger Kritik und auch Verunglimpfung der Polizei. Schließlich gelte im Öffentlichen Dienst das Prinzip Null Toleranz. Rechtsextremismus und Rassismus würden entschieden bekämpft. Das gelte auch für die Sicherheitsbehörden.

Unterschiedlich fällt die Reaktion bei den Polizeigewerkschaften aus. Seehofers Absage an eine Studie sei "einigermaßen peinlich" und "unschlüssig", kritisierte der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, den Innenminister. Seehofer erwecke damit den Eindruck, als gebe es bei der Polizei "etwas zu verstecken". Das sei aber nicht der Fall. Damit erweise der Minister den Sicherheitsbehörden "einen Bärendienst". Dagegen lobte Jörg Radek, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, das Vorgehen Seehofers. Es sei richtig, dass sich der Innenminister in dieser Frage vor die Beamten stelle. Wenn die Studie das Ziel habe, Rassismus in der Polizei zu untersuchen, lehne er sie ab. Eine Prüfung, ob die Vorschriften korrekt eingehalten würden, könne dagegen sinnvoll sein, so Radek.

Man benötige eine "fundierte Faktenbasis", um zu diskutieren, statt ständig "nach Gefühlslage zu beurteilen", sagte dagegen die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. "Wer Probleme leugnet, löst sie nicht", warnte auch FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae.

Kritik kam auch vom Koalitionspartner SPD. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) widerspricht ihrem Kabinettskollegen und will, anders als Seehofer, an der ursprünglich geplanten Analyse festhalten. "Es wäre wichtig, dass wir die Studie durchführen können", forderte sie. Es gehe nicht darum, jemanden unter Generalverdacht zu stellen", versicherte sie.

Die Union zeigte Verständnis für Seehofers Absage. Sie sieht das Problem eher woanders. "Durch die Schaffung eines polizeifeindlichen Klimas wird zunehmende Gewalt gegen Polizisten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geradezu befördert", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU). Auch die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU) warnte vor einem Generalverdacht (siehe Interview unten).

Erst vor kurzem hatte Horst Seehofer für Wirbel gesorgt mit seiner Drohung, eine Journalistin, die in einem Text die Polizei verunglimpft hatte, anzuzeigen – woraufhin der Innenminister wieder zurückruderte. Jetzt also der Streit über Absage an die Studie. Seehofer sorgt weiter für Kritik und Widerspruch, sorgt dafür, dass die Debatte über Gewalt und Rassismus in der Polizei weitergeht.