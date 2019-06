Von Marco Hadem und Basil Wegener

Berlin (dpa) - Auch Mitte Juni herrscht bei den Genossen noch immer Ernüchterung und Fassungslosigkeit. Nach der 15,8-Prozent-Pleite bei der Europawahl und dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles ist die einst stolze SPD im Schockzustand. Keiner weiß, wie es weitergeht. Zugleich versucht die SPD in der großen Koalition Stärke und Selbstbewusstsein zu demonstrieren: Bei Klimaschutz, Grundrente oder Digitalisierung müsse die Koalition nun liefern, heißt es. Die Union dürfe nicht blockieren. Von einer Klausur der Fraktionsspitzen von Union und SPD an diesem Freitag werden nur magere Ergebnisse erwartet.

«Es fällt schon schwer, sich derzeit mit Sacharbeit zu befassen», sagt ein hoher SPD-Funktionär aus Norddeutschland, der nach eigenem Bekunden erstmals in fast 30 Jahren SPD-Zugehörigkeit seine Zuversicht nach einer schmerzhaften Wahlniederlage nicht recht wiederfindet. In der seit Jahren gebeutelten SPD haben Optimisten derzeit einen schweren Stand.

Parteivize und Vizekanzler Olaf Scholz ruft zum Durchhalten auf: «Die Sozialdemokratie darf die Perspektive der Zuversicht nicht verlieren», sagte er nun der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Generalsekretär Lars Klingbeil verweist zudem auf die rege Beteiligung an einer Online-Umfrage dazu, wie der Parteivorsitz bestimmt werden soll. Mehr als 22 000 Mitglieder hätten sich bereits beteiligt. Viele hätten Lust auf die kommenden Wochen. «Da ist Leidenschaft, da ist viel Energie zu spüren.» Am 24. Juni will der Parteivorstand in Berlin über das Verfahren entscheiden.

Er wolle nichts vorwegnehmen, sagt Klingbeil. Aber: «Es zeichnet sich ab, dass in der Partei ein großer Wunsch besteht, die Mitglieder stark zu beteiligen.» Und er betont: «Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das reicht von Regionalkonferenzen über die Briefwahl.»

Doch soll es überhaupt wieder eine(n) Vorsitzende(n) geben - oder soll die derzeit kommissarisch geleitete SPD künftig von einer Doppelspitze geführt werden, so wie es etwa die derzeit so erfolgreichen Grünen schon lange praktizieren? Muss die Parteispitze personell verkleinert werden? Und wer stellt sich in der Partei überhaupt zur Wahl?

Die eingereichten Vorschläge der Mitglieder sollen sich nicht nur mit dem Prozedere befassen, sondern auch viele Namen von potenziellen Nachfolgern enthalten: Unter den genannten finden sich dem Vernehmen nach etwa die Ministerpräsidenten Stephan Weil und Manuela Schwesig, Juso-Chef Kevin Kühnert, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, die rheinland-pfälzische Landesvize Doris Ahnen oder Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Insbesondere die genannten Regierungschefs aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Weil und Schwesig, scheinen hoch in der Gunst vieler Genossen zu stehen. Bislang erklärten beide aber, dass sie sich auch in Zukunft eher in der Heimat denn in Berlin sehen. «Klar ist, dass in der Frage alle, die jetzt schon Verantwortung übernehmen, besonders im Fokus stehen und sich nicht wegducken dürfen», sagt ein SPD-Funktionär. Doch kann jemand, der immer wieder betont, gar nicht recht zu wollen, die Partei wieder aufrichten?

Mindestens so lang wie die Namensliste ist aber auch das dazugehörige Pro und Kontra. «Die SPD braucht eine neue Parteispitze, die auch inhaltlich für einen Neuanfang steht», sagt etwa ein Genosse aus Bayern. Es gehe dabei weniger um einen Linksruck als um die glaubhafte Besetzung der wichtigen gesellschaftlichen Themen. Nur so erhalte die Partei in den Augen der Menschen überhaupt wieder eine Daseinsberechtigung.

So schreibt es übrigens auch Weil auf seiner Facebook-Seite: «Die meisten Menschen interessieren sich (eben) nur begrenzt für die internen Probleme von Parteien.» Je schneller die SPD die Fragen der Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stelle, desto schneller könne sie auch wieder aus dem Loch herauskommen.

Nach einem bundesweiten Kandidaten-Schaulaufen könnte wie geplant am Ende ein Parteitag im Dezember über die Spitzenpersonalie entscheiden - und Halbzeitbilanz zur Koalition ziehen. Viele rechnen damit, dass die SPD nach einem zermürbendem Sommer an der Seite der Union ohne große politische Erfolge den Rückzug aus dem Bündnis einleitet. Zumal nach der Sommerpause drei Landtagswahlen in Ostdeutschland anstehen. In Brandenburg könnte das rot-rote Bündnis am 1. September seine Mehrheit verlieren.

Die Zukunft der GroKo und Führungsfrage hängen dabei durchaus zusammen, wie ein Funktionär meint: «Wie soll etwa ein Gegner der GroKo im Falle seiner Wahl zum Parteichef ernsthaft für deren Fortsetzung kämpfen? Oder umgekehrt ein Befürworter deren Ende durchsetzen. Das geht doch gar nicht.»