Von Ulrich Krökel, RNZ Warschau

Warschau/Moskau. US-Präsident Joe Biden versucht es am Samstag ein letztes Mal. Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ruft noch einmal im Kreml an. Ohne Ergebnis. Die womöglich allerletzte Chance, die Ukraine-Krise diplomatisch beizulegen, bekommt nun Olaf Scholz. Der Bundeskanzler reist am Dienstag nach Moskau und trifft sich mit dem Mann, bei dem die Entscheidung über Krieg und Frieden liegt: Wladimir Putin. Der russische Präsident ist zugleich Oberbefehlshaber jener Armee, die einen Ring um die Ukraine gezogen hat und jederzeit eine Invasion beginnen könnte. Davon zumindest sind westliche Geheimdienste überzeugt. Was sie nicht wissen: Wird Putin den Marschbefehl erteilen?

Die Antwort auf diese Frage kennt nur der russische Präsident. Denn in dem autokratischen System, das Putin errichtet hat, entscheidet er allein. Und genau deshalb lohnt der Blick auf diesen Mann, den die Welt längst zu kennen meint. Man hat ihn ja schon endlos oft gesehen: Wie er breitbeinig in einem Sessel sitzt und viel größer wirkt, als er ist. Gerade 1,70 Meter. Man hat seine scharfzüngigen Antworten im Ohr: "Sie müssen uns Garantien geben. Und zwar jetzt, sofort." So stellt er im Dezember eine Journalistin in den Senkel, die es wagt, nach Garantien für die Ukraine zu fragen.

Im Oktober wird Putin 70 Jahre alt. Man sieht es ihm nicht an. Das mag an den Eisbädern liegen, die er im Winter gern öffentlichkeitswirksam nimmt. Oder am Botox – darüber kursieren seit Jahren Gerüchte. Sicher ist, dass sich Putin immer wieder als starker Mann inszeniert – sei es bei der Tigerjagd am Amur oder hoch zu Ross mit nacktem Oberkörper. In Russland kommt so etwas an. Aber klar ist auch: Um seine Stärke zu demonstrieren, bräuchte Putin die Bilder nicht. In dem riesigen Reich wissen sie längst, wie weit der Arm des Präsidenten reicht. Zu viele Tote säumen seinen Weg.

Etwa die legendäre Reporterin Anna Politkowskaja und der populäre Oppositionspolitiker Boris Nemzow, die beide erschossen wurden. Oder Alexei Nawalny, den aktuell prominentesten Kremlkritiker, der einen Giftanschlag knapp überlebte und nun in einem Straflager einsitzt. In all diesen Fällen führt keine Spur direkt zu Putin. Er hat in Russland eine "Vertikale der Macht" geschaffen: Alles beginnt oben, im Kreml, und von dort wird nach unten durchregiert.

Die zentralen Organe sind die Geheimdienste, deren Spitzen zu Putins engstem Beraterkreis gehören. Zu jenen Männern, die sie in Russland "Silowiki" nennen, "die Starken". Im Westen würde man von den Falken sprechen, in Abgrenzung von den Tauben, die es im Kreml aber nicht gibt. Oder nicht mehr.

Denn auch wenn Putin aus dem sowjetischen KGB stammt, ist zu Beginn seiner Präsidentschaft nicht ausgemacht, wohin die Reise geht. 2001 hält er im Bundestag eine Rede, in der er die Hand Richtung Westen ausstreckt. "Wir sehen die europäische Integration mit Hoffnung", sagt er. "Das Hauptziel ist die Garantie der Freiheit."

In der Realität geschieht aber das Gegenteil. Anfangs ist noch von der "gelenkten Demokratie" die Rede. Doch dann sterben die ersten Kritiker. Und 2012 lässt er Proteste gegen seine Herrschaft blutig niederschlagen. Ist an all dem der Westen schuld, der die Nato immer weiter nach Osten ausdehnt? Ob Putin von Furcht getrieben ist, von einem ungebändigten Machtwillen oder von beidem, darüber lässt sich viel spekulieren. Sicher ist eines: Putin setzt stets alles daran, Stärke zu zeigen und nie eine Schwäche. Ohne Ausnahme.

Als in Kiew 2014 die Maidan-Proteste eskalieren, lässt er sich zwar auf einen Kompromiss ein. Doch als die Aufständischen den kremltreuen Präsidenten Wiktor Janukowitsch aus dem Land treiben, ist Putin vorbereitet – und lässt die Krim annektieren. In der Ukraine-Krise sollte niemand vom Oberbefehlshaber der russischen Armee ein Entgegenkommen erwarten, das als Schwäche interpretiert werden könnte.