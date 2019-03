PRO: Heribert Hirte (CDU) ist Vize-Vorsitzender des Rechtsausschusses

Erstmal tief durchatmen! Die Urheberrechtsreform ist angenommen und nein - das Internet geht nicht unter. Im Gegenteil: Was da in Brüssel entschieden wurde, ist ein Quantensprung für die Verbraucherrechte. Warum? Einige Beispiele: Absatz 8 des meist diskutierten Artikel 13 garantiert ein Recht auf Uploads. Dieses Individualrecht untersagt den monopolartigen Plattformen nun, die Nutzer durch Overblocking am Hochladen von Bildern, Musik oder Ähnlichem zu hindern. Verstärkt wird dies durch den Absatz 7 des Artikels - eine allgemeine Überwachungspflicht darf es demnach nicht geben. So schützt die Reform sogar vor der viel beschrienen "Zensur".

Doch worum es eigentlich geht: Große Plattformen haften von jetzt an für Urheberrechtsverletzungen. Wir als CDU/CSU möchten dies in Form von Pauschallizenzierungen umsetzen, berechtigte Interessen in eine faire Balance bringen und technische Vorrichtungen obsolet machen.

Doch was hier klar erscheint, wurden von vielen so nicht gesehen. Sicher wurde von uns Parteien auch zu wenig erklärt, geworben, zugehört - Sorgen von jungen Menschen zu leichtfertig abgetan. Schlimmer aber ist, dass die zuständige und verhandlungsführende Ministerin Katarina Barley zunächst gegenüber dem Bundestag Artikel 13 als Erfolg verkaufte, in Brüssel den Kompromiss vereinbarte, um ihn dann kurz vor Abstimmung im EU-Parlament in Frage zu stellen. Verlässlichkeit sieht anders aus! Unsere Europäische Union ist der Werteverbund, der qua Existenz für alle individuellen Bürgerrechte steht. Nun gilt es für alle, Vertrauen zurückzugewinnen. Die Ideen der CDU/CSU können als Vorbild dienen und in der Umsetzung beweisen: Die EU ist der Garant für Meinungsfreiheit, Sicherheit und Freiheit.

CONTRA: Jens Zimmermann ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Die SPD hat eine Reform befürwortet. Denn diese Reform war überfällig. Stammten die bisherigen Regeln doch noch aus einer Zeit, in der wir Youtube nicht kannten und das Wort Memes nicht für kreatives Schaffen bekannt war.

Das Schwierige: Für unsere digitale Welt ein Regelwerk aufzustellen, gelingt nicht, indem man Verfahren aus der analogen Welt einfach überträgt. Das digitale Leben benötigt neue Regeln und neue Instrumente, damit sie wirken. Als SPD wollen wir zwei Dinge erreichen: eine faire Bezahlung für die Kulturschaffenden, die Kreativen, die Urheber.

Anderseits wollen wir jedoch die Freiheit des Internets nicht einschränken. Für uns sind diese beiden Ziele kein Widerspruch. Die beschlossene Richtlinie erfüllt diese beiden Ziele jedoch nicht. Deshalb bedauere ich es, dass der Antrag - nämlich über weitere Änderungen zu verhandeln - nicht verabschiedet wurde und dass die konservative Mehrheit im EU-Parlament der neuen Urheberrechts-Richtlinie zugestimmt hat.

Wir müssen die Richtlinie jetzt so umzusetzen, dass Künstlerinnen und Künstler tatsächlich davon profitieren und dass Meinungsfreiheit und Vielfalt im Netz erhalten bleiben. Uploadfilter bleiben dafür der falsche Weg. Nach der Entscheidung werde ich mich weiterhin für neue Lösungen stark machen, eine angemessene und faire Einbeziehung der Plattformen zu suchen und zugleich die Vergütung der Urheberinnen und Urheber sicherstellt, aber eben ohne Filter auskommt.

Die heutige Entscheidung ist eine Enttäuschung. Doch jetzt gilt es die Richtlinie so umzusetzen, dass Künstlerinnen und Künstler tatsächlich profitieren und Meinungsfreiheit und Vielfalt im Netz erhalten bleiben.