PRO

Als Christdemokrat habe ich ein besonderes Verständnis vom Staat. Der Staat ist nicht einfach die Ansammlung von Individuen oder von Einzelinteressen. Der Staat ist die Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern, die dem Staat gegenüber mit Rechten ausgestattet sind und gleichzeitig in Verantwortung für das staatliche Gemeinwesen stehen. Das ist ein zutiefst bürgerliches Verständnis, das unser Land mehr denn je braucht. Wir erleben jeden Tag und bei nahezu jedem Thema, dass das Gegeneinander das Miteinander schlägt. Wir erleben eine Ausschließlichkeit von Haltungen, die einen Austausch kaum noch möglich macht. Für mich bedeutet das: Wir müssen Orte des Austauschs schaffen. Und hier bietet ein Dienst an der Gesellschaft die Chance, Gemeinsamkeiten neu zu entdecken. Und er ist eine Chance, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Gerade für junge Menschen kann ein solcher Dienst die Erfahrung bieten, Verantwortung für jemand anderes oder für eine Sache zu übernehmen. Auch die Erfahrung, bei einem solchen Dienst etwas zurückzubekommen, ist nicht zu unterschätzen. Vor allem aber kann hier ein Ort entstehen, an dem man über die eigenen Milieugrenzen hinaus Austausch erlebt. Von Elternhaus und Schule werden junge Menschen oft auf unterschiedliche Lebenswege geschickt. Mit einem gemeinsamen Jahr können wir diese Lebenswege zusammenführen. Wichtig ist mir: Erziehung ist und bleibt das Recht der Eltern. Deshalb darf ein Gesellschaftsjahr nicht entlang einer Erziehungsfrage diskutiert werden. Es geht um Selbstverantwortung, Eigeninitiative und bürgerliches Selbstbewusstsein. Verantwortung für sich und seine Mitmenschen zu übernehmen, das ist ein bürgerliches Grundprinzip. Ich spreche mich daher für ein verpflichtendes Deutschlandjahr aus.

Paul Ziemiak (34/Foto: dpa) ist Generalsekretär der CDU

CONTRA

Die Forderung nach einer allgemeinen Dienstpflicht passt nicht zum freiheitlichen Menschenbild und Staatsverständnis unserer Verfassung. Politische Versäumnisse und Personalmangel rechtfertigen nicht einen gravierenden Eingriff in das Leben junger Menschen. Wir brauchen eine Reformpflicht für die Große Koalition statt einer Dienstpflicht. Dass junge Menschen zum Dienst an der Gesellschaft gezwungen werden müssten, ist ein Mythos. Nicht zuletzt der Freiwilligen-Survey der Bundesregierung zeigt, dass gerade sie sich überdurchschnittlich engagieren. Da braucht es keinen Zwang, sondern Unterstützung. Wer zum Beispiel im Studium etwas dazuverdient und abends noch die Jugendmannschaft seines Vereins trainiert, dessen Aufwandsentschädigung sollte nicht auch noch besteuert werden. Besonders unverschämt ist der versteckte Vorwurf jungen Menschen gegenüber, die sich direkt nach der Schule für einen Beruf entscheiden. Frühe Berufseinsteiger sind aber keine Egoisten, sondern Anpacker, die Applaus verdienen – und die wir in diesem Land dringend brauchen. Wir sollten den Start ins Berufsleben erleichtern, statt ihn weiter zu verzögern. Sonst werden manche Probleme noch verschärft, die die Dienstpflichtbefürworter zu lösen vorgeben. Auch für Pflegeeinrichtungen ist ein Pflichtjahr keine Lösung. Denn qualifizierte Fachkräfte gewinnen wir nicht durch Zwang, sondern durch bessere Bezahlung, Ausstattung und vor allem gesellschaftliche Anerkennung. Dass die Große Koalition hier versagt und wichtige Reformen versäumt hat, dafür dürfen jetzt nicht junge Menschen mit ihrer Lebenszeit bezahlen müssen. Stattdessen ist die Bundesregierung in der Pflicht, ihre Hausaufgaben zu machen.

Linda Teuteberg (38/Foto: dpa) ist Generalsekretärin der FDP