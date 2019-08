PRO

Der Soli muss weg - irgendwann für alle, erst einmal für fast alle. Millionen Bürgerinnen und Bürger haben ab 2021 deutlich weniger Abgaben. Neun von zehn gehören zu den Profiteuren, vor allem Familien und Bezieher niedriger Einkommen. Aber: Wer als Single ein jährliches Einkommen von über 109.000 Euro bezieht, muss nicht entlastet werden.

Selbstverständlich können wir den Soli auch sofort komplett abschaffen, wenn wir im gleichen Zug den Spitzensteuersatz für Einkommensreiche deutlich anheben. Warum das nötig ist? Eine vollständige Abschaffung des Soli würde pro Jahr mehr als zehn Milliarden Euro mehr kosten. Geld für notwendige Investitionen, das dem Staat dann fehlt. Die höchsten Nettoeinkommen würden hingegen noch einmal gesteigert. Wer über ein Einkommen von 5,8 Millionen Euro verfügt - das gibt es! - hätte netto über 140.000 Euro mehr.

Wir Sozialdemokraten wollen die Superreichen nicht noch reicher machen und die Schere zwischen Arm und Reich vergrößern. Deswegen unterstütze ich den Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, wonach ab einem Bruttojahreslohn von über 109.000 Euro (ledig) und über 218.000 Euro (verheiratet) weiterhin der volle Soli entrichtet wird. Wer weniger als 73.000 Euro verdient, zahlt keinen Soli mehr. Dazwischen liegt die Gleitzone. Das ist für uns solidarisch.

Wir wollen da entlasten, wo es erforderlich ist und wo die Menschen es unmittelbar in ihrem Alltag spüren wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist für uns ein weiterer Schritt hin zu einer gerechten, sozialdemokratischen Steuer- und Abgabenpolitik.

Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Lothar Binding (69; Foto: dpa) ist Haushaltsexperte der SPD-Fraktion

CONTRA

Die Steuerzahler werden in kaum einem anderen Land so stark belastet wie in Deutschland. Jedes Jahr nimmt der Staat rund 800 Milliarden Euro an Steuern ein. Gemeinsam mit Belgien sind wir in dieser Disziplin trauriger Weltmeister. Und trotzdem ist die SPD nicht bereit, den Soli vollständig abzuschaffen. In den 90er Jahren hat die Politik versprochen, dass der Soli zeitlich befristet für eine gesellschaftliche Aufgabe eingeführt wird: den Aufbau Ost nach der Wiedervereinigung. Knapp dreißig Jahre später endet mit dem Auslaufen des Solidarpakts II diese Aufgabe.

So ist völlig klar, dass der Soli weg muss, denn es gibt ab nächstem Jahr keine Rechtsgrundlage mehr für seine Erhebung. Wenn die Große Koalition dieses Versprechen heute bricht, erschüttert sie damit nicht nur das Vertrauen in die Politik, sondern auch in unsere demokratische Kultur. Mit der Forderung nach einer Reichensteuer will die SPD nun die Erhebung des Soli durch die Hintertür fortsetzen. Damit facht sie eine neue Neiddebatte an, die in Zeiten immer stärker werdender politischer Ränder unbedacht und riskant ist. Die ersatzlose Abschaffung des Soli für alle ist nicht nur sinnvoll, sondern vor allem gerecht: Wer mehr Steuern zahlt, wird auch stärker entlastet. Außerdem ist es den Steuerzahlern gegenüber schlicht nicht fair, eine zeitlich begrenzte Sonderabgabe einfach in eine dauerhafte Sondersteuer umzuwandeln. Darunter leiden am Ende auch viele mittelständische Familienbetriebe, die in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs für Arbeitsplätze und Stabilität sorgen. Die Union ist nun in der Pflicht, ihrem Koalitionspartner SPD ins Gewissen zu reden. Der Soli muss für alle ersatzlos abgeschafft werden. Das sagt nicht nur die FDP-Fraktion, sondern auch das Grundgesetz.

Christian Dürr (42; Foto: dpa) ist stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender