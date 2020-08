Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Karl-Peter Naumann (Foto: dpa) ist langjähriges Mitglied und Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn – und fordert eine strengere Kontrolle der Maskenpflicht in Zügen und an Bahnhöfen.

Herr Naumann, die Züge werden wieder deutlich voller. Es gibt immer mehr Klagen über Maskenverweigerer in den Zügen. Wie kann denn die Maskenpflicht bei der Bahn besser durchgesetzt werden?

Das Problem bei der Durchsetzung der Maskenpflicht ist die Zuständigkeit. Das sind Anordnungen der Länder. Die Maskenpflicht ist nicht Bestandteil der Beförderungsordnung. Eigentlich müsste die Bundespolizei dies durchsetzen, weil sie die das Hoheitsrecht hat. Man kann aber nicht jeden Zug von der Bundespolizei kontrollieren lassen. So viele Beamte haben wir nicht. In den Fernzügen sieht es deutlich besser aus als in S-Bahn und Regionalzügen. Bahnmitarbeiter bekommen zunehmend Probleme mit aggressiven Maskenverweigerern. Da kann man verstehen, wenn sich Bahnmitarbeiter zurückhalten. Die Bundespolizei sollte auf größeren Bahnhöfen die Maskenpflicht kontrollieren und Bußgelder verhängen, wenn sie nicht eingehalten wird. Das wäre ein wirksames Signal. Auch könnten Bahnpassagiere beim Ausstieg kontrolliert werden. Jeder, der seine Maske in der Bahn nicht aufsetzen will, sollte wissen, dass er mit Sanktionen rechnen muss.

In vielen Zügen ist überhaupt kein Abstand möglich. Wird die Bahn so zum Corona-Infektionsort, zum Viren-Express?

Die Bahn hat nicht mehr Züge. Sie kann nicht mehr Wagen einsetzen. Es fehlt an der Kapazität. Das Schienennetz ist über Jahrzehnte ausgedünnt worden. Die Bahn weist bereits auf volle Züge hin. Die sollte man nach Möglichkeit meiden und eine andere Fahrzeit wählen.

Corona und andere gefährlichen Viren werden uns wahrscheinlich auch in Zukunft noch bedrohen. Muss die Deutsche Bahn also umsteuern und deutlich mehr Züge beschaffen und einsetzen?

Das wäre sinnvoll. Dafür braucht die Bahn Geld. Die Züge kann man nicht schnell von der Stange kaufen. Eine Möglichkeit wäre, alte Züge wieder zu aktivieren und zu modernisieren. Von einem zweiten Lockdown wäre auch die Bahn schwer betroffen. Die Politik darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Sie muss die Bahn finanziell unterstützen, damit mehr Züge und Wagen beschafft werden können.