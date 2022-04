Von Michael Abschlag

Heidelberg. In einer warmen Frühjahrsnacht 2017 atmet das liberale Europa auf. Es ist der 7. Mai, und Emmanuel Macron, soeben zum Präsidenten der französischen Republik gewählt, lässt sich von seinen Anhängern feiern. In den Jubel über den Erfolg des Senkrechtstarters mischt sich auch Erleichterung: Für einen unruhigen historischen Moment war ein Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen durchaus denkbar erschienen.

Fünf Jahre ist das jetzt her. Die Euphorie des Anfangs ist verflogen, und nach einer Amtszeit mit Erfolgen und Krisen stellt sich Macron zur Wiederwahl – herausgefordert dieses Mal von gleich zwei rechtspopulistischen bis rechtsextremen Gegnern. Wird er es schaffen, oder triumphieren die Demagogen?

Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, blickt jedenfalls entspannt auf die Wahl. "Macron wird diese Wahl gewinnen", ist sich der Experte sicher, als er im Friedrich-Ebert-Haus in Heidelberg die politische Lage im Nachbarland analysiert. Baasner ist auf Einladung des Deutsch-Französischen Kulturkreises da, sein Vortrag trägt den Titel: "Frankreich hat die Wahl – oder doch nicht?" Baasners Antwort lautet, kurz zusammengefasst: Nein, eigentlich nicht. Und das aus mehreren Gründen.

Zum einen steht Macron gut da. Baasner referiert die Wirtschaftsbilanz seiner Amtszeit: "Die Arbeitslosigkeit ist deutlich gesunken, die Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie lange nicht mehr." Inzwischen gebe es in Frankreich "so viele Ausbildungsverträge wie in Deutschland, weil Macron Ausbildungs-Prämien an die Arbeitgeber zahlt". Bei der Zahl der Investitionsprojekte habe Frankreich Deutschland sogar überholt.

In einem Wahlkampf, der vor allem von Wirtschaftsthemen geprägt ist, kommt das Macron besonders zugute. "Die wichtigsten Themen sind laut Umfragen die Kaufkraft, wozu etwa die Deckelung der Benzinpreise zählt, und die soziale Sicherung", so Baasner. Erst dahinter kämen irgendwann Reizthemen wie Immigration und kulturelle Identität.

Dementsprechend schlagen sich Macrons wirtschaftliche Erfolge in stabilen Zustimmungswerten wieder: "25 Prozent der Wähler hat er stabil hinter sich", so Baasner. "Die finden den Mann einfach gut." Ein Viertel der Wähler – allein das reicht mit ziemlicher Sicherheit schon, um zumindest in die Stichwahl zu kommen.

Angesichts des Ukraine-Krieges kann sich Macron zudem als Außenpolitiker profilieren, erscheint den Wählern als souveräner Staatsmann. Und: Er profitiert von der Schwäche seiner Gegner.

Frankreichs Linke hat sich praktisch zerlegt: Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris und Spitzenkandidatin der Sozialisten, liegt in Umfragen bei zwei Prozent – "und das in einem Land, in dem einmal Francois Mitterand regiert hat", so Baasner. Etwas besser da (bei elf Prozent) steht Linkssozialist Jean-Luc Mélenchon, "ein echter Volkstribun", so Baasner: "Reden kann er, das muss man ihm lassen." Und dann gibt es noch Frankreichs Grüne, die unter Yannik Jadot bei fünf Prozent vor sich hindümpeln. "Vor allem die Jüngeren in Frankreich interessieren sich durchaus für das Klima-Thema", erläutert Baasner. "Aber sie verbinden das offenbar nicht so stark mit der Grünen Partei, dass sich das direkt in Wählerstimmen übersetzt."

Bleibt noch die politische Rechte. Macrons Dauerrivalin Marine Le Pen vom Rassemblement National habe sich "zuletzt extrem entwickelt", erklärt Baasner: "Sie vertritt keine Extrempositionen mehr, verzichtet auf Hasstiraden" – und wird damit möglicherweise auch für Bürgerliche wählbar. Und dann ist da noch Hardliner Eric Zemmour – der "neue böse Bube", so Baasner – der es geschafft hat, Le Pen rechts zu überholen. Zemmour ist mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt, setzt auf rassistische Stimmungsmache und krude Verschwörungserzählungen. Zemmour steht laut jüngsten Daten vom Dienstag bei elf Prozent, Le Pen bei 23 – gemeinsam haben sie also mehr Stimmen als Macron.

Die Gefahr, dass beide im zweiten Wahlgang ihre Kräfte bündeln, sieht Baasner aber nicht. Denn: "Beide haben unterschiedliche Wählerschaften." Le Pens Anhänger seien "Abgehängte und Enttäuschte aus der Arbeiterschicht", deren Motivation vor allem Unzufriedenheit und sozialer Protest sei. "Zemmour dagegen kümmert sich nur um Einwanderung." Seine Wählerschaft finde sich vor allem in jenen Teilen der bürgerlichen Mittelschicht, die eine Überfremdung fürchten. "Diese Wählermilieus lassen sich also nicht einfach so verschieben und vom jeweils anderen übernehmen." In der erwarteten Stichwahl zwischen Macron und Le Pen werde, so seine Prognose, Zemmours Wählerschaft einfach zu Hause bleiben.

Ein Grund zur Entwarnung ist das seiner Ansicht nach aber dennoch nicht. "Frankreichs Wählerschaft war schon immer im Kern konservativ", so Baasner. "Aber früher gab es zwischen dem bürgerlichen, christdemokratischen, gaullistischen Lager und dem rechtsextremen Lager keine Schnittmenge. Das ist heute anders." Inzwischen seien die Übergänge fließend – eine, so Baasner, "bedenkliche Entwicklung".