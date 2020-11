Philosophieren wie Sokrates, hier eine Statue des große Denkers vor der Akademie in Athen, kann im Grunde jeder. Foto: dpa

Von Tim Müller

Heidelberg. Phrasen dreschen, heiße Luft, vergeudete Zeit – diese Vorwürfe muss sich die Philosophie schon seit Beginn ihres Daseins gefallen lassen. Sie beruhen allerdings auf einem falschen Verständnis darüber, was Philosophieren eigentlich ist. Denn beliebiges Reden, frei dem Motto "Alles kann, nichts muss", ist sie gerade nicht.

Philosophieren folgt Regeln – ist niemals nur Meinung. Ein Blick in die Geschichte zeigt das. Stets ging es um Argumente und logische Schlüsse, um den Austausch mit dem Gegenüber und die Auseinandersetzung mit seiner Begründung.

Sokrates ging nicht einfach auf den Marktplatz und sprach mit den anderen Bürgern über ihre Meinung. Stattdessen fragte er die Athener nach den Gründen hinter ihren Vorstellungen. Kritisch hinterfragte er die Argumente ihrer Begründungen und zeigte Unzulänglichkeiten auf. Im Mittelpunkt dabei stand immer die Frage nach dem "Warum?".

Diese Frage ist der Kern jedes Philosophierens. Im Fachjargon wird sie auch "Satz vom Grund" genannt. Ohne fundierte Begründung und kritisches Fragen gibt es kein Philosophieren.

Dieses Diskutieren nach Regeln kann man lernen. Es lohnt sich eine Auseinandersetzung mit den Klassikern: Die Gedanken von Platon, Aristoteles oder Kant kennenzulernen und die dahinterstehenden Argumentationsketten nachzuvollziehen, ist kein leichtes Unterfangen, zeigt aber, wie man auf korrekte Weise Gründe anführt. Die Ausführungen der Philosophen danach kritisch zu prüfen, schult das Auge für fehlgelaufene Schlüsse.

Prinzipiell kann jeder Philosophieren, der sich keinem schnellen, unbegründeten Urteil hingeben will und bereit ist, seine Vorstellungen zu hinterfragen. Üben kann man überall: Im Gespräch mit Freunden, in der Mittagspause mit den Arbeitskollegen oder bei einer Familienfeier.

Das richtige abwägen von Gründen und Gegengründen, die angemessene Beurteilung des jeweiligen Arguments, die Verteidigung des eigenen Standpunkts, oder dessen kritische Reflexion, schult dann nicht nur im Handwerk des korrekten Diskutierens, sondern trägt auch zur Persönlichkeitsbildung bei, und prägt das Denken.

Psychologen, Didaktiker und Erziehungswissenschaftler plädieren deshalb schon seit Jahren für das Regelfach Philosophie an Schulen. Philosophieren ist ihres Erachtens eine grundlegende Kulturtechnik, wie Lesen, Schreiben und Rechnen, die alle erlernen sollten – sie ist sozusagen das Rüstzeug zum schlüssigen Denken. Zudem beschäftigten sich Philosophierende mit sehr grundlegenden Fragestellungen unseres Miteinanders und beleben so den gesellschaftlichen Diskurs.

Philosophieren als Kulturtechnik des Denkens und Diskutierens kann gerade in Zeiten der Pandemie dazu beitragen, private und öffentliche Diskussionen zu verbessern: So halten Verschwörungstheorien, wie der angeblich geplante Corona-Staatsstreich, einer gut durchdachten, fundierten Gegenargumentation nicht stand. Als unschlüssig entlarvt, verliert die krude These ihre Anziehung. Philosophieren ist dann alles andere als vergeudete Zeit.