Am Grenzübergang Weil am Rhein wird ein Lastwagenfahrer aus der Schweiz kontrolliert. Wenn es um den Warenaustausch geht, darf er passieren. Foto: AFP

Von Jürgen Ruf u. Birgitta von Gyldenfeldt

Kehl. Die Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg war lange Symbol der Trennung. Stationäre Grenzkontrollen prägten das Bild. Im Europa der offenen Grenzen zogen die Wachtposten ab. Und die Brücke über den Rhein, die Deutschland mit Frankreich verbindet, steht seither für ein Europa ohne Schranken mit freier Fahrt über die Grenze. Mit dem Coronavirus sind Grenzkontrollen seit Montag wieder Alltag.

"Es muss sich alles erst einspielen", sagt Dieter Hutt, Beamter der Bundespolizei, die in Deutschland für den Grenzschutz zuständig ist. Er hat an der deutsch-französischen Grenze in Kehl Position bezogen. Montagfrüh haben hier, zum Schutz vor dem Coronavirus, die Grenzkontrollen begonnen. Bundespolizisten haben provisorische Grenzstationen aufgebaut und kontrollieren, wer aus welchem Grund von Frankreich nach Deutschland will.

An den Kontrollstellen sind wie früher Personalausweise oder Reisepässe gefragt. Pendler und der Warenverkehr werden durchgelassen. Wer keinen triftigen Grund hat, darf nicht einreisen. Diese Menschen werden von den Beamten an der Grenze abgewiesen und müssen umkehren. Es sind laut Bundespolizei viele Reisende, die zurück müssen. Belastbare Zahlen darüber gibt es in der Grenzregion aber noch nicht.

Kehl gehört zu den größten Stationen an der Grenze zu Frankreich. Kontrolliert wird nun jeder, der über die Grenze will. "Wir müssen uns erst wieder daran gewöhnen, Polizisten an der Grenze zu sehen", sagt eine Frau, die in der Nähe wohnt: "Es ist ein Bild, das wir eigentlich nur aus unseren Erinnerungen kennen."

Zum Alltag gehören jetzt auch wieder Staus vor den Grenzen. In Kehl bilden sich am Montag lange Autoschlangen vor den Kontrollstellen. Die Beamten sind zwar bemüht, zügig abzufertigen. Doch schnelles Durchkommen ist vorerst Geschichte.

An der Grenze Deutschlands zur Schweiz ist das Bild ähnlich. "Wir haben jedoch den Eindruck, dass viele Schweizer vorbereitet sind", sagt Katharina Keßler von der Bundespolizei Weil am Rhein. An der Grenzstation auf der Autobahn zwischen Basel und Weil am Rhein bei Lörrach, eine der größten Grenzstationen Europas, registrieren die Beamten am Montag deutlich weniger Autos als sonst.

"Vorrang hat nun der Warenverkehr", sagt Antje Bendel vom Hauptzollamt Lörrach. Zollverfahren würden beschleunigt, um den grenzüberschreitenden Lieferverkehr nicht zu beeinträchtigen. Versorgungsengpässe in Corona-Zeiten sollen so verhindert werden.

Kontrollen gibt es auch im Norden an der dänischen Grenze. Gegen 7.30 Uhr fangen Bundespolizisten am Übergang Kupfermühle/Krusau bei Flensburg an, den Verkehr auf einen Parkplatz umzuleiten. Ein Mannschaftswagen steht quer auf der Bundesstraße, Absperrband flattert im Wind. Beamte weisen die Auto- und Lkw-Fahrer in die richtige Spur.

Es sind relativ wenige Fahrzeuge unterwegs, in die Gegenrichtung nach Dänemark staut sich der Verkehr auf mehreren hundert Metern. "Moin, wo möchten Sie hin?", fragen die deutschen Beamten und lassen sich Ausweise zeigen. "Wir sind noch in der Findungsphase", sagt einer der Beamten zu der etwas rumpelig gestarteten Kontrolle – wie man sich am besten aufstellt, um möglichst schnell zu kontrollieren, welche Dokumente man sich vorlegen lassen muss.

Bisher stehen an den Grenzübergängen keine Container, nur Beamte und ihre Fahrzeuge. Wie lange das so bleibt? Gute Frage: In den kommenden Tagen soll die Infrastruktur verbessert werden.