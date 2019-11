Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Heftigen Gegenwind erhielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den vergangenen Tagen für sein Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, das so genannte Digitale-Versorgung-Gesetz. Am Donnerstag wurde es nun mit Änderungen im Bundestag verabschiedet. Der Mangel an Datenschutz wird weiterhin kritisiert. Das Gesetz soll im Januar 2020 in Kraft treten.

Das Vorhaben zielt darauf ab, digitale Gesundheits-Innovationen zu etablieren, darunter Online-Rezepte, Sprechstunden per Video, Medizin-Apps und auch ein neuer Dienst, mit dem Arztpraxen Dokumente übermitteln können. Diese „Telematikinfrastruktur“ ist die Grundlage für die elektronische Patientenakte, in der Ärzte die Gesundheitsdaten von Patienten gebündelt speichern sollen und die für gesetzlich Versicherte ab 2021 kommen soll.

Für Kritik sorgte der Mangel an Datenschutz – bei der Opposition, bei IT-Experten, Patientenschützern und im Bundesrat. Der Grund: Die gesetzlichen Krankenkassen sollten Gesundheitsdaten ihrer Versicherten mit dem Klarnamen an den Spitzenverband GKV übermitteln. Erst in einem weiteren Schritt war die Verfremdung der Daten durch ein Pseudonym vorgesehen. Nach der Änderung am Gesetz werden nun bereits die Krankenkassen die Daten mit einem Pseudonym versehen, bevor sie diese weiterleiten. Die Daten sollen dann zu Forschungszwecken genutzt werden. Was es noch immer nicht gibt: Die Patienten können der Weitergaben ihrer Daten weiterhin nicht widersprechen.

Es handele sich lediglich um Abrechnungsdaten, verteidigte sich Spahn gestern gegen die Kritik. Es würden keine Röntgenbilder oder Blutwerte übermittelt werden. Schon heute stünden diese Daten der Forschung zur Verfügung. In Zukunft geschehe dies nur „zügiger“ und „etwas umfangreicher“.

Anhand der Abrechnungsdaten lässt sich aber auch ermitteln, warum eine bestimmte medizinische Maßnahme durchgeführt wird, zum Beispiel, weil eine Depression besteht. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, begrüßte im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion die Nachbesserung. Sie sei aber für eine „freiwillige Datenspende.“ Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, spricht sich dafür aus, die Patienten dazu zu motivieren anstatt es „per Gesetz vorzuschreiben“. Dennoch stimme die Zielsetzung des Gesetzes.

Spahn verteidigte sein Vorgehen. In den USA würden große Konzerne Gesundheitsdaten kaufen, um damit Geld zu verdienen. So hat Google vor kurzem den Fitness-Tracker-Hersteller „Fitbit“ gekauft, mit dessen Armband Nutzer ihre täglichen Schritte, die Herzfrequenz und weitere Daten dokumentieren. In Deutschland würde, so Spahn, nun der Rahmen dafür geschaffen werden, dass Gesundheitsdaten unter Pseudonym „für einen guten Zweck“ gesammelt werden – die Forschung. „Für Patienten mit Diabetes, mit Krebs machen wir die Forschung“, sagte Spahn vor dem Bundestag.

Das Gesetz sieht auch vor, dass Medizin-Apps von der Krankenkasse bezahlt werden können. Bisher ist nicht klar, welchen Nutzen solche Apps haben, die etwa bei der Einnahme von Tabletten oder bei der Dokumentation von Beschwerden helfen. Die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, Doris Pfeiffer, betonte im Interview, dass zunächst der Nutzen solcher Apps nachgewiesen werden müsse (siehe oben). „Es wird jetzt darauf ankommen, dass das bezahlt wird, was auch tatsächlich nützt.“

Mit der Neuerung, dass Apps verschrieben und von der Kasse bezahlt werden können, betritt Deutschland Neuland. Laut Spahn gibt es diese Möglichkeit nirgendwo anders auf der Welt.