Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Leipzig. "Sahra, Du zerlegst gerade diese Partei!", ruft Elke Breitenbach wütend aus dem Saal der Fraktionschefin oben auf der Bühne zu und bekommt Beifall. Die Berliner Arbeitssenatorin macht ihrem Ärger nach der Rede von Sahra Wagenknecht gestern Mittag auf dem Bundesparteitag der Linken in Leipzig mächtig Luft. Einmal mehr nachzulegen, sich beim Thema Flüchtlingspolitik nicht an Beschlüsse zu halten, Positionen der Linken zu ignorieren, das sei "unglaublich" und sei nicht mehr hinnehmbar, klagt sie. Es folgt ein offener heftiger Streit, die Auseinandersetzung über den richtigen Kurs beim Thema Asyl und Migration eskaliert. Buhrufe für Wagenknecht, die ihre Haltung bekräftigte, nicht alle Flüchtlinge könnten nach Deutschland kommen und eine Politik der offenen Grenzen weiter ablehnt.

Tag drei des Linken-Kongresses in der Leipziger Messe-Halle wird laut und turbulent. Wagenknecht selbst hatte zuvor Sachlichkeit angemahnt, über eine "Unkultur der Debatte" geklagt. Es sei "infam" jemandem Rassismus, Nationalismus und Nähe zur AfD vorzuwerfen. Anstatt sich gegenseitig zu diffamieren müssten sich die Linken der AfD und den Rechten in der Gesellschaft entgegenstellen. In der Linkspartei seien sich alle einig, dass Verfolgte Anspruch auf Asyl und Hilfe hätten. "Es zeugt nicht von gutem Stil, dass immer wieder so getan wird, das wäre anders. Nein, das ist nicht anders", wehrt sich Wagenknecht. Doch mit der Sachlichkeit ist es nach ihrer Rede schnell vorbei. Delegierte in den Reihen giften und schreien sich an.

Wagenknecht nimmt kein Blatt vor den Mund. "Den Hungernden in Afrika nutzen offene Grenzen nichts", sagt Wagenknecht. Sie plädiert für eine Beschränkung der Migration gerade auch in den Arbeitsmarkt. Viele Gewerkschafter, Arbeitslose und sozial Schwache hätten der Linken bereits den Rücken gekehrt. Da dürfe man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Eigentlich waren nur wenige Nachfragen vorgesehen. Doch es brodelt unter den Parteitagsdelegierten. Mit knappster Mehrheit von einer Stimme wird außerplanmäßig eine 60-minütige Debatte auf die Tagesordnung gerückt, die beinahe zu einem Tribunal über Parteirebellin Wagenknecht gerät. Mehr als hundert Delegierte wollen ihrem Ärger Luft machen. Nicht jeder kommt am Ende zu Wort.

Als der Parteitag vollends aus dem Ruder zu laufen droht, zieht das zerstrittene Führungsquartett um 14.42 Uhr die Notbremse. Gemeinsam gehen die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, auf die Bühne, um den Streit beizulegen: Gemeinsam werde man nach dem Parteitag "sachlich und ohne personelle Beschädigungen" in Klausur gehen und auf einer Fachkonferenz weiter über das Thema Migration beraten. "Wir haben offensichtlich weiteren Diskussionsbedarf", sagt Riexinger. Beifall für das Signal, vorläufiges Ende der Debatte.

Hinter der Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik steht auch der Machtkampf zwischen den Rivalinnen, Parteichefin Katja Kipping und Wagenknecht. Die Fraktionsvorsitzende wirft der Parteiführung vor, mit ihrem Kurs die Linke zu schwächen, die falschen Milieus anzusprechen und nicht mehr die Arbeiter und sozial Schwachen zu erreichen. Wer in der Partei das Sagen hat, ist dabei nicht klar ersichtlich.

Einerseits hatten die Delegierten bereits am Samstag mit großer Mehrheit einen Leitantrag zum Thema Migration verabschiedet und waren damit der Position der Parteiführung gefolgt.

Andererseits waren die Parteichefs Katja Kipping (nur 64,5 Prozent) und Bernd Riexinger (73,8 Prozent) mit ziemlich schwachen Ergebnissen wiedergewählt worden. Ihr Kandidat für den Posten des Parteigeschäftsführers, Jörg Schindler, wäre beinahe durchgefallen. "Ich wollte kein Kuschelwohlfühlergebnis", versucht Kipping, aus der Not eine Tugend zu machen.

Der Streit um den Kurs in der Flüchtlingspolitik ist nur einer von vielen. Wagenknecht und ihrem Mann Oskar Lafontaine, der nicht zum Leipziger Parteitag gekommen war, wird vorgeworfen, mit ihrem Plan einer linken Sammlungsbewegung der Partei zu schaden und sie zu spalten.

"Kein Delegierter wünscht sich hier diesen Streit zwischen Partei- und Fraktionsspitze", heißt es. Mit dem "Kindergarten" müsse endlich Schluss sein.