Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin.Professor Jürgen W. Falter (76) ist Parteienforscher an der Universität Mainz. Im RNZ-Interview hebt Falter auf die überparteiliche Anerkennung ab, die Vogel genoss. Das kann man auch an den Reaktionen erkennen: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier nannte Vogel einen "lebhaften Demokraten, dessen Stimme schmerzlich fehlen wird". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobte Vogels "glaubwürdige Politik und authentische Art" und die Grünen-Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt meinten: "Persönlichkeiten wie er haben unsere Demokratie geprägt". Anerkennung auch von der FDP.

Trauer um den früheren SPD-Chef Hans-Jochen Vogel. Die Anteilnahme ist parteiübergreifend groß. Was war Vogel für ein Politiker?

Hans-Jochen Vogel zählt sicher zu den großen prägenden Persönlichkeiten der deutschen Politik. Er war ein Vollblutpolitiker und leidenschaftlicher Sozialdemokrat. Seine Partei, die SPD, hat es ihm aber oft schwer gemacht. Das war bereits in seiner Münchner Zeit so, als er sich als erfolgreicher Oberbürgermeister gegen einen immer stärkeren linken Flügel erwehren musste. Er hat sich durchgesetzt.

Vom Münchener Rathaus wechselte er nach Bonn in die Bundespolitik. Er war Bundesjustizminister, SPD-Fraktions- und Parteichef und Kanzlerkandidat – eine politische Bilderbuchkarriere, oder?

Ja, so einen wie ihn muss man heute bei der SPD lange suchen. Er war ein pragmatischer und sehr guter Oberbürgermeister, der München modernisiert hat. Er war immer maßvoll und integer. Willy Brandt hat ihn nach Bonn und in die Bundespolitik geholt, zunächst als Bauminister, dann als Justizminister. Vogel war eine der tragenden Säulen der sozialliberalen Bundesregierung. Er galt als Hüter der Rechtsstaatlichkeit. Die soziale Gerechtigkeit war Zeit seines Lebens ein zentrales Anliegen für ihn. Er gehörte dem rechten Flügel der SPD an. Als er 1987 Parteichef geworden war, ist er mehr in die Mitte gerückt und hat integriert. Vogel war ein Seismograf seiner Partei. Berühmt und berüchtigt war er für seinen Fleiß und seine akribische Organisation. Dazu gehörte sein legendäres Klarsichthüllensystem für die Vorgänge und Akten. Bemerkenswert fand ich sein sehr inniges Verhältnis zu seinem Bruder Bernhard Vogel, dem CDU-Politiker. Politisch waren beide weit auseinander, menschlich ganz nah und eng.

Er ist damals auch in die Bundespolitik gewechselt, um einem Linksruck in der Partei entgegenzusteuern. Bräuchte die SPD heute wieder jemanden wie Vogel?

Ja, so einer wie er fehlt den Sozialdemokraten heute sehr. Die SPD brauchte mehr Vogel und weniger Esken und Walter-Borjans. Vogel gehört zu den Großen in der Partei, hat sich um sie und um Deutschland verdient gemacht.