Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. An der Arbeit der Freien Demokraten im Bund werde sich nichts ändern, versichert FDP-Chef Christian Lindner. Die Zusicherung ist nötig, denn zum dritten Mal in Folge haben die Liberalen seit ihrem Eintritt in das Regierungsbündnis mit SPD und Grünen bei Landtagswahlen, am Sonntag im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, eine deftige Klatsche kassiert. Und das nährt die Befürchtung, dass das in der Berliner Koalition für mehr Spannungen sorgen könnte. Doch in Zeiten von Krieg und Krisen sei jetzt nicht der Moment für eine Nabelschau, so die Reaktion des Ober-Liberalen.

Auch die SPD, der zweite große Verlierer in NRW, will sich nicht beirren lassen, obwohl Kanzler Olaf Scholz sich aufgrund seines Engagements im Wahlkampfendspurt eine Mitverantwortung für den Misserfolg ankreiden lassen muss. Es werde weitergehen wie bisher, sowohl in der Ukraine-Politik, als auch mit der kritisierten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, versichert Co-Parteichef Lars Klingbeil nach einem Treffen der SPD-Spitzengremien. Und die Grünen, die ihren Stimmanteil verdreifacht haben, lassen sichtbar nicht die Muskeln spielen.

Bleibt CDU-Chef Friedrich Merz, der immer wieder genüsslich den Neun-Prozent-Vorsprung seiner Partei vor der SPD im Ex-Stammland der Sozialdemokraten erwähnt. Die wichtigsten Schlaglichter nach der Wahl:

> Die FDP hadert: Für die Liberalen war die Wahl ein schwerer Schlag. Im Bund, so Parteichef Lindner, liege man umfragemäßig aber stabil. Die wichtigste bundespolitische Komponente, die zur Niederlage beitrug, ist für ihn die Nicht-Berücksichtigung von Rentnern bei der Energiepauschale von 300 Euro. Das habe die Liberalen viele Stimmen von Älteren gekostet. Ansonsten macht Lindner klar: "Wir haben gegenwärtig keine Zeit und keinen Raum, uns vertieft mit uns selbst zu beschäftigen." Derzeit sei das Entscheidende, dass die Regierung, so gut es geht, mit der drohenden Rezession und dem Ukraine-Krieg umgeht. "Die FDP arbeitet verlässlich", verspricht er. Doch einen Hinweis vergisst er nicht: Das Ampel-Bündnis sei "nie unser Wunschtraum" gewesen.

> Ernüchterung in der SPD: Auch in der SPD herrscht angesichts des historisch schwächsten Ergebnisses in dem Bundesland Ernüchterung. Für sie ist es vor allem die sehr niedrige Wahlbeteiligung von gut 55 Prozent, die ihr ein besseres Ergebnis verhagelt hat, wie Co-Parteichef Lars Klingbeil sagt. Zudem habe man sich zu wenig im Wahlkampf um die Folgen der Inflation, der Explosion bei den Energiepreisen, für die Einkommensschwachen gekümmert. Was Koalitionen in Düsseldorf angeht, sehen die Sozialdemokraten erst einmal den Wahlsieger Hendrik Wüst mit der CDU gefordert. Sollte der keinen Partner finden, stehe man aber bereit. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betont am Abend: "Die Parteien, die in Berlin, hier in Deutschland die Bundesregierung stellen, haben eine Mehrheit im Landtag. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch was."

> Grüne halten sich alles offen: Die Grünen haben allen Grund, selbstbewusst zu sein. Ob aus der Regierung oder der Opposition heraus gewinnen: Sie haben belegt, dass sie beides können. Mittlerweile sehen sie sich als "politischer Vollsortimenter", so NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubaur, und das noch mit den richtigen Themenschwerpunkten. Da fällt es leicht, den anderen Ampel-Partnern gönnerhaft Professionalität zu bescheinigen. Mit wem die Grünen in Düsseldorf koalieren, ist für sie daher zweitrangig: Sie haben inzwischen genug Gewicht, um bei jedem Partner entscheidende Inhalte durchzusetzen.

> Merz im Glück: Auch CDU-Chef Friedrich Merz schwimmt auf einer Erfolgswelle. Sein Motto: "Ich freue mich über jeden, der Wahlen gewinnt in der CDU". Dass ihm mit den Wahlsiegern in den Ländern zugleich neue, junge Konkurrenten heranwachsen, kann er momentan locker hinnehmen. Und wenn Wüst ein Bündnis mit den Grünen schafft, kann Merz das nur recht sein. Denn ohne die wird es für die CDU wohl in nächster Zukunft überall ziemlich schwer, wieder Regierungsweihen zu erringen.