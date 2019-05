Von Michael Abschlag

London/Heidelberg. Zwei Tage lässt sich die Herzogin von Sussex Zeit. Dann tritt Meghan mit ihrem Mann, Prinz Harry, und dem neugeborenen Archie vor die Öffentlichkeit. Glücklich sieht sie aus, aber auch müde und abgekämpft. Das Lob ist groß für diesen Auftritt, der die Mühen der Geburt zumindest erahnen lässt - ganz anders als bei ihrer Schwägerin Kate, die sich einst nur Stunden nach der Geburt wie aus dem Ei gepellt den Kameras präsentierte.

Es ist eine von vielen kleinen Symbolen und Gesten, mit denen Meghan - teils wohl bewusst, teils unbewusst - gegen bisherige Konventionen des traditionsbewussten englischen Königshauses verstößt. Ihrer Beliebtheit im In-und Ausland tut das keinen Abbruch, womöglich vergrößert es sie sogar. Meghan, heißt es allenthalben, habe frischen Wind in die angestaubte Monarchie gebracht.

Geboren wird Meghan Markle 1981 in einem Vorort von Los Angeles. Ihre Mutter ist Sozialarbeiterin, ihr Vater Beleuchtungsspezialist beim Film. Ihr Hintergrund ist denkbar multikulturell: der Vater hat irisch-deutsche Wurzeln, die Mutter ist Afroamerikanerin; einige ihrer Vorfahren waren Sklaven auf den Baumwollplantagen der Südstaaten. Als sie zwei ist, trennen sich die Eltern. Später nimmt sie der Vater oft an Filmsets mit - eine Erfahrung, die sie offenbar prägt: Nach der Schule studiert sie Theaterwissenschaften und internationale Beziehungen. Ihr gesellschaftliches Engagement ist damals schon groß. Bereits als Elfjährige protestiert sie per Brief gegen eine Spülmittelwerbung, in der es heißt: "Alle Frauen in Amerika kämpfen gegen fettige Pfannen". Mit Erfolg - der Slogan wird wenig später geändert.

Kurzzeitig macht Meghan sogar einen Abstecher in die Politik, als Praktikantin an der US-Botschaft in Argentinien. Dann kehrt sie jedoch zum Schauspiel zurück, spielt in mehreren Filmen und Serien mit (bekannt wird sie vor allem durch die Anwaltsserie "Suits"). Zudem betreibt sie einen Lifestyle-Blog und einen Instagram-Account mit zwei Millionen Fans. Ihre erste Ehe mit Filmregisseur Trevor Engelson scheitert allerdings.

Prinz Harry lernt sie 2016 durch eine Freundin kennen, im Jahr darauf gibt der Hof offiziell die Verlobung bekannt. Zu dieser Zeit hat sie bereits mit Beleidigungen zu kämpfen, auch mit Rassismus und Sexismus. Die Hochzeit im Mai 2018 wird dennoch ein Medienereignis.

Nach Ansicht vieler Beobachter hat die Amerikanerin das Zeug, die englische Monarchie ins 21. Jahrhundert zu retten. Meghan verheißt eine dringend erhoffte Modernisierung: Sie ist intelligent, selbstbewusst und zudem eine bekennende Feministin. Vor den Vereinten Nationen erklärte Meghan, damals UN-Botschafterin für Gleichstellung, bereits 2015: "Wenn wir Frauen keinen Platz am Tisch bekommen, dann machen wir eben unseren eigenen Tisch auf."

Weithin Anerkennung findet auch ihr Einsatz für den Umweltschutz. So überrascht sie 2018 mit Schuhen aus recycelten Plastikflaschen. Dass sie eine Veganerin ist, ist bekannt - die Nachricht, dass sie auch ihr Kind vegan erziehen wolle, sorgt dagegen für Kontroversen. Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Meghan am Hof aneckt.