Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für ein Verbot von Negativzinsen für Sparer zeigt erste Wirkung. Finanzminister Olaf Scholz (Foto: dpa) fordert jetzt von den Banken und Sparkassen, auf Negativzinsen zu verzichten. "Ich finde es keine gute Idee, wenn Banken Strafzinsen erheben für Guthaben und Girokonten oder Tagesgeldkonten", erklärte der SPD-Politiker. Scholz lässt jetzt prüfen, "ob es der Bundesregierung rechtlich überhaupt möglich ist, Kleinsparer vor solchen Negativzinsen zu schützen", erklärte er gestern. Allerdings sei die Prüfung kompliziert und werde Zeit in Anspruch nehmen, so Scholz. Schließlich geht es um komplexe verfassungsrechtliche Fragen.

CSU-Chef Söder hatte sich am Mittwoch für ein gesetzliches Verbot ausgesprochen, um die Umlage von Strafzinsen auf Kleinsparer auszuschließen, und will eine entsprechende Initiative Bayerns in den Bundesrat einbringen. Ziel ist es, Sparguthaben bis 100.000 Euro generell von Strafzinsen auszunehmen. Doch sein Vorstoß stößt auch auf Kritik.

Großkunden müssen schon jetzt Negativzinsen auf angelegtes Geld zahlen. So sollen bundesweit 115 Geldinstitute Negativzinsen von Privat- und Geschäftskunden kassieren.

Wegen des Zinstiefs könnte das nun auch normalen Sparern drohen. Zurzeit müssen Geldhäuser im Euroraum 0,4 Prozent Strafzinsen leisten, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank deponieren. EZB-Präsident Mario Draghi hatte angekündigt, den negativen Einlagezins womöglich noch zu verschärfen. Mit Spannung wird die nächste Zinssitzung am 12. September erwartet.

Doch wäre ein Verbot für Negativzinsen rechtlich überhaupt möglich? Experten bezweifeln das. "Diese Forderung ist populistisch und geht völlig an der Realität vorbei. Politik kann nicht Banken vorschreiben, wie sie ihr Geschäft gestalten sollen", kritisierte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Es handele sich um einen Eingriff in die Marktwirtschaft, der der Politik nicht zustehe. Sollte sich Söder mit seinen Plänen durchsetzen, könne das zur Destabilisierung des deutschen Bankensystems führen, befürchtet er.

Auch die Deutsche Kreditwirtschaft warnte vor einem Verbot. "Gesetzliche Verbote sind systemfremd, helfen den Kunden nicht weiter und können letztlich zu einer gefährlichen Instabilität der Finanzmärkte führen", hieß es in einer Erklärung. In einer Marktwirtschaft kalkulierten Kreditinstitute wie alle anderen Kaufleute ihre Preise und Entgelte auf der Grundlage des Marktumfeldes in eigener Verantwortung. Dies gelte auch in Zeiten negativer Leitzinsen, die die Kreditwirtschaft nicht ignorieren könne. Und der Chef der Verbraucherzentrale, Klaus Müller, erklärt: "Ein Gesetz gegen Negativzinsen ist gut gemeint, hätte aber vor allem Symbolcharakter."

Ungewohnte Rückendeckung erhält CSU-Chef Söder dagegen von der Linken: "Strafzinsen für Kleinsparer untergraben das Vertrauen in die Einlagensicherung und gehören untersagt", heißt es von dort.