Von Christoph Slangen

Cavaillon. Napoleons Tod gedenken, ohne den Kaiser vorbehaltlos zu feiern – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht den politischen Spagat. Heute, zum 200. Todestag, wird er einen Blumenstrauß am Grab des Korsen im Pariser Invalidendom niederlegen. Zuvor will er im "Institut de France" seine Vision von Napoleon darlegen. "Wir haben uns vom Schlechten des Kaiserreichs getrennt und das Beste des Kaisers verschönert", gibt ein Macron-Berater die Linie vor. Es ist ein schmaler Grat. Man hat Napoleon wiederholt den öffentlichen Prozess gemacht – als machthungrigem Eroberer, als Diktator, der mit einem Spitzelsystem regierte, zuletzt als Rassist. Geschichtsprofessoren warnten Macron gerade in der Tageszeitung "Le Monde", des "Totengräbers der Republik" zu gedenken, der die Sklaverei wieder eingeführt habe. Der Präsident riskiere damit eine Vertiefung der "Spaltungen" in der Gesellschaft.

Mit ihrem "Empereur" verbindet die Franzosen eine Hassliebe, Stolz und Scham zugleich. 57,7 Prozent sprachen sich jüngst in einer repräsentativen Umfrage dafür aus, seinen 200. Todestag "mit großem Pomp" zu begehen. Auch wenn man Napoleon-Statuen, nach ihm benannte Plätze oder Straßen kaum findet – sein Erbe wirkt ungebrochen fort.

Knapp sechs Jahre nach seiner Verbannung 1815 stirbt er, 51-jährig, auf der Insel St. Helena, 3000 Kilometer von Frankreich entfernt. Die Autopsie ergibt Magenkrebs. Zu Beginn des Exils hofft der gestürzte Kaiser noch auf Rückkehr zumindest auf den Kontinent. Doch die europäischen Staatsoberhäupter verschärfen 1819 seine Haftbedingungen noch. Umso eifriger strickt Napoleon an seiner Opfer-Legende. Schon 1816 wittert er die Chance: "Unsere Lage hat vielleicht auch ihre Vorteile! Das Universum blickt auf uns! Wir werden zu Märtyrern einer unsterblichen Sache!" Abenteuerliche Fluchtpläne lehnt er als unnötig oder unwürdig ab: Etwa, als Chinese verkleidet zum Hafen gebracht und in einem Bierfass versteckt an Bord eines Segelschiffes herausgeschmuggelt zu werden. 1817 resümiert er: Er habe noch 15 Jahre zu leben. Entweder Frankreich rufe ihn zurück, oder er müsse auf St. Helena sterben: "Wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, würde er nicht als Gott gelten."

Gott? Europäer und Russen verteufeln ihn. Sie haben ihn weit weg auf die schroffe Felseninsel im Atlantik verbannt – die Überfahrt von England hatte 67 Tage gedauert. Zwei englische Fregatten umrunden unablässig die Insel, um eventuelle Befreiungsversuche zu unterbinden. 3000 Soldaten werden stationiert – für einen einzigen Gefangenen. Nicht genug damit, lässt der britische Gouverneur Sir Hudson Lowe seeseitig Verteidigungsmauern errichten und mit 500 Kanonen bestücken – doppelt so viele, wie in der Schlacht von Waterloo ins Feld geführt worden waren.

Warum bleibt der Korse im Exil Staatsfeind Nummer eins? Als Artillerieoffizier während der Revolutionskriege hatte er die Engländer aus Toulon verjagen können. Mit 24 Jahren wurde er von Robespierre zum General befördert, siegte in Italien, wurde zur Stütze der schwankenden Revolution. Er stieg in die Regierung, das Direktorium auf, wurde nach einem Staatsstreich Erster Konsul, dann Konsul auf Lebenszeit. 1804 krönte er sich im Beisein des Papstes zum Kaiser. Da war er 35 Jahre alt. Die Kriege gingen weiter – Bonaparte, nun Kaiser Napoleon, rechtfertigte sie stets als Verteidigungskriege, die dem revolutionären Frankreich von seinen Feinden aufgezwungen worden seien. Doch von Sieg zu Sieg wuchs der imperiale Machthunger.

Er unterwirft sich den Kontinent, muss erst 1812 mit der "Grande Armee" den Rückzug aus Moskau antreten. Von über 500.000 Soldaten kommen nur 35.000 lebend zurück. Die "Sonne von Austerlitz", wo er 1805 die vereinten Gegner geschlagen hatte, scheint nicht mehr. 1814 dankt er gezwungenermaßen ab. Vom Verbannungsort, der Mittelmeerinsel Elba, flüchtet er schon 1815, kommt im Triumph zurück nach Paris. Doch das 100-Tage-Intermezzo endet in der Schlacht von Waterloo mit Napoleons definitiver Niederlage. Eine erneute Flucht des Wiederholungstäters will niemand riskieren – daher das gottverlassene Eiland St. Helena.

Napoleon als egomanen Eroberungskrieger abzutun, wäre zu kurz gegriffen – und erklärte nicht die Angst, die der gestürzte Kaiser damals manchen einflößt. Es ist seine charismatische und moderne Seite, die das monarchische Establishment Europas zittern lässt. Viele Neuerungen, die sein Regime über Europa gebracht hatte, verändern den Alltag: das Metermaß anstelle von Zoll und Elle, die Verbreitung des Hausnummernsystems, die Zivilehe, seine Gesetzessammlung "Code Civil" als Vorlage moderner Rechtsprechung und Basis für das Bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland.

Seine Gegner rütteln nicht an Maßnahmen, die Napoleon ihnen aufgezwungen hatte: Die Enteignung der Kirche zugunsten des Staates, das Ende all der Miniatur-Herrschaften tasten die Sieger in Deutschland nicht an. Und auch so manche Rangerhöhung, die der Emporkömmling verfügt hatte, wird beibehalten: Den Aufstieg der bayerischen Kurfürsten zu Königen etwa machen die Wittelsbacher selbstredend nicht rückgängig. Mit seinen Eroberungskriegen hat der Korse zudem in den zerstreuten deutschen Landen den Keim eines Nationalgefühls gelegt und erstmals eine gesamteuropäische Friedensordnung durch den Wiener Kongress ab 1815 ausgelöst.

In Frankreich bleiben seine Verwaltungsstruktur, sein Rechtssystem bestehen. Er hatte die Staatsbank "Banque de France" gegründet, das Abitur eingeführt. Er ließ ab 1804 die erste Massenimpfung gegen die Pocken durchführen – gratis für Arme. Die Einführung der Meritokratie, also die Möglichkeit, nach Verdiensten und nicht nach Geburt aufzusteigen und ausgezeichnet zu werden, fand 1802 ihr Symbol in der Ehrenlegion.

Die aktuelle Kritik von links fokussiert sich dagegen auf einen begrenzten Ausschnitt seines Wirkens: Napoleon sei zu verdammen, weil er die von der Revolution abgeschaffte Sklaverei auf Santo Domingo wieder eingeführt habe. Napoleon rechtfertigte sie mit wirtschaftlichen Erwägungen, da sonst die englischen Konkurrenten Handelsvorteile gehabt hätten. Kalte, menschenverachtende Berechnung, gewiss. Aber Rassismus? Zur Wahrheit gehört auch, dass Napoleon die Sklaverei in Ägypten und Malta zuvor abgeschafft hatte. Sein großer Gegner England rang sich erst 1833 zur Abschaffung der Sklaverei durch – zwölf Jahre nach Napoleons Tod.