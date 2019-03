Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Er kommentiere keine Büttenreden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in Berlin, distanzierte sich dann aber doch leise. "Wir haben erst vorigen Dezember die Möglichkeit geschaffen, sich zu einem dritten Geschlecht zu bekennen." Männlich, weiblich, divers, heißt es seither geschlechtsspezifisch neutral in vielen Stellenausschreibungen, auch in jenen des Bundes. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist davon zumindest auf der Karnevalsbühne abgerückt. "Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin?", fragte Kramp-Karrenbauer beim Stockacker Narrengericht: "Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette."

Tusch, Applaus, das Publikum tobte. Außerhalb der Partyzone war die Reaktion verhaltener. "Das hat mit Karneval nix zu tun, die Frau diskriminiert seit Jahren Lesben, Schwule und Transsexuelle", sagte Johannes Kahrs, lesben- und schwulenpolitischer Sprecher der SPD, unserer Berliner Redaktion. "Ich mag Karneval", sagte er. "Aber was ich nicht leiden kann, sind stereotype Witze auf Kosten von Minderheiten. Und die kommen von Annegret Kramp-Karrenbauer regelmäßig."

Auch aus der Union kommt Kritik. "Natürlich ist eine Entschuldigung fällig", sagte Alexander Vogt, Chef des Bundesverbands Schwule und Lesben in der Union (LSU). Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene Karnevalistin. Seit Jahren steht sie als Putzfrau des Saarbrücker Landtags in der Bütt. Seit Jahren aber steht Kramp-Karrenbauer auch zu ihren wertkonservativen Überzeugungen. Die Ehe für alle lehnt sie im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Angela Merkel ab. Ihr neuer Stil wärmt den Flügel der Union, den Merkels Modernisierungskurs verschreckte. Närrischer Versprecher oder gezieltes Kalkül? In der SPD ist man sich sicher. "Hier wird versucht, mit mäßigstem Witz eine maximale Wirkung beim konservativen Flügel der Union zu erzielen", sagte der SPD-Abgeordnete Sönke Rix unserer Berliner Redaktion und: "Es ist die Frage, was das auch für die Politik der Großen Koalition auf dem Feld Genderpolitik und Geschlechtergerechtigkeit bedeutet."

Mögliche Folgen für die Politik der Großen Koalition sind das eine. Aber auch potenzielle neue Partner mag Kramp-Karrenbauers Büttenrede verstören. Erst vor kurzem hatte die CDU-Vorsitzende ein Interview mit der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gegeben. Als schwarz-grünes Signal für den Bund war das gedeutet worden. Aber Grünen-Chef Robert Habeck schickte eine Warnung hinterher. Schwarz-Grün? Nicht mit einer konservativen Kramp-Karrenbauer-Union.

Noch ist der Karneval nicht vorüber. Eine erste Bilanz lässt sich aber schon ziehen. Aus den Karnevalssitzungen schallten Witze über Frauen mit Doppelnamen, Gender-Sternchen und das dritte Geschlecht. Freudlose Spaßbremsen, fühlt sich mancher Karnevalist missverstanden. Jenseits der Narrenbühne sieht man das anders. "Die Frage ist doch: Auf wessen Kosten mache ich einen Witz? Gegen die da oben? Oder gegen Minderheiten wie Intersexuelle?", fragte der SPD-Abgeordnete Rix und lieferte die Antwort gleich mit: "Kalauer auf Kosten von Minderheiten darf es nicht geben." Rix’ Fazit: "Diskriminierung ist nicht witzig. Und hat weder im Karneval noch auf der Kabarettbühne etwas zu suchen."