Von Sascha Meyer

Berlin (dpa) - Euphorisch waren sie ohnehin nicht in den Berliner Parteizentralen von CDU und SPD. Und so kommt es auch: In Brandenburg und Sachsen sind die beiden GroKo-Partner am Sonntag schwer gerupft worden - wie auch schon bundesweit bei der Europawahl im Mai. Dagegen kann die AfD in beiden Ländern enorm zulegen und wird im Osten der Republik zusehends zu einer etablierten Größe, wachsende Polarisierung inklusive. Die Zeit der Zwei-Parteien-Bündnisse in Potsdam und Dresden endet wohl. Das Regieren wird komplizierter.

BLAUES AUGE FÜR AKK: Dass die CDU in ihrer Hochburg Sachsen mit mehr als 30 Prozent klar stärkste Kraft bleibt, lässt Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer durchatmen. «Das freundliche Sachsen hat gewonnen», sagt ein erleichterter Ministerpräsident Michael Kretschmer. Doch historische Einbußen, ebenso in Brandenburg, dürften in der CDU noch für Debatten sorgen, nicht nur bei murrenden Konservativen. Antworten werden von AKK erwartet. Kanzlerin Angela Merkel hielt sich vom Wahlkampf fern, was sie auch schon früher mit ihrem Rückzug vom CDU-Vorsitz erklärt hatte. Reizfigur etwa der AfD ist sie dennoch.

SCHLAG INS SPD-VAKUUM: Eine Mischung aus Tiefschlag und Trostpflaster gibt es auch für die SPD. In ihrem Stammland Brandenburg rutscht sie auf das schlechteste Ergebnis, verteidigt aber doch noch knapp Platz eins vor der AfD. Dagegen verschärft sich das sozialdemokratische «Freistaats-Trauma»: Wie in Bayern stürzt die ehrwürdige Volkspartei auch in Sachsen in den einstelligen Bereich ab - Prognosen lassen für die Wahl im Freistaat Thüringen am 27. Oktober Ähnliches befürchten. Zumindest einen Vorteil hat es da, dass gerade die mehrmonatige Suche für die Nachfolge von Ex-Parteichefin Andrea Nahles läuft: Es gibt gerade keinen Bundesvorsitzenden, dem Einbußen anzukreiden wären.

DER OSTEN ERGRÜNT LEICHT: Die zuletzt erfolgsverwöhnten Grünen legen im bisher für sie so schwierigen Osten zu - auch wenn es nicht so hoch hinaus geht wie gerade in bundesweiten Umfragen mit 20 Prozent plus x. Der Sprung in die Landtage in Potsdam und Dresden gelingt der Öko-Partei mit dem Megathema Klimaschutz nun nicht nur mehr knapp, sondern klar. Die FDP steckt dagegen in beiden Ländern vorerst unter der Fünf-Prozent-Hürde fest. Die Linke büßt massiv Prozente ein - in Brandenburg als Regierungspartei, in Sachsen als Opposition.

DIE NEUE ZWEITE KRAFT OST: Die AfD knackt den bisherigen Rekord bei Landtagswahlen, der schon länger bei 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt stand. In Sachsen rücken die «Blauen» laut Hochrechnungen wohl mit mehr als 27 Prozent ins Parlament - als zweitstärkste Kraft ebenso wie in Brandenburg mit mehr als 20 Prozent. So war es mit gut 20 Prozent auch schon in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Europawahl war die AfD in Brandenburg und Sachsen indes noch Nummer eins gewesen - allerdings mit niedrigeren Prozentzahlen. Dabei werden die beiden Landesverbände dem rechtsnationalen «Flügel» zugerechnet. Die Bundeschefs Jörg Meuthen und Alexander Gauland wiesen aber Deutungen zurück, das sei ein Zeichen für den Kurs der Gesamtpartei.

LANGZEIT-BASTIONEN WERDEN WACKLIGER: In beiden Ost-Ländern hat es seit der Wende noch keinen echten Wechsel gegeben. Und das kann nun auch so bleiben. Seit 29 Jahren regiert die CDU in Sachsen, ebenso lange ist Brandenburg Stammland der SPD. Doch die Vormachtstellung schwächelt - einstige Spitzenwerte jenseits von 50 Prozent sind weit entfernt. «Die Dominanzparteien verlieren an Kraft», erläutert der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte im ZDF. Daraus folgt, dass wohl Dreier-Bündnisse fürs Regieren nötig werden. Einen Amtsbonus spielt laut Forschungsgruppe Wahlen vor allem Kretschmer in Sachsen aus, während SPD-MP Dietmar Woidke in Potsdam nicht mehr so populär war.

DIE THEMEN VARIIEREN: In Brandenburg zählten laut Umfragedaten vor allem Sachthemen mit konkreten Folgen für den Alltag vieler Menschen. Bei Infrastruktur und Bildung erhielt die regierende SPD die höchsten Kompetenzwerte, während die AfD bei der Ausländerpolitik punktete. Jedoch nannten nur 12 Prozent der Befragten Ausländer und Flüchtlinge unter den «wichtigsten Problemen». Unterschiede zeigten sich bei der Motivation, das Kreuz bei der AfD zu machen. In Sachsen war es für 28 Prozent der AfD-Wähler ein «Denkzettel», aber 70 Prozent nannten als Grund «ihre politischen Forderungen». In Brandenburg waren dies 43 Prozent, einen «Denkzettel» verpassen wollten 53 Prozent.