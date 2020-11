Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin/Brüssel. Die Anteilnahme ist groß nach dem Anschlag. In Europa, in der Welt, in Berlin. "Wir werden den Terrorismus gemeinsam entschlossen bekämpfen", kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag nach einem Telefonat mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz an. Die europäische Familie stehe fest an der Seite von Österreich. Im Dezember sollen Vorschläge vorgestellt werden, wie einer Radikalisierung von Menschen im Internet stärker entgegengewirkt werden könnte, kündigt ein Sprecher an. Für das zweite Halbjahr 2021 ist die Vorstellung einer neuen EU-Agenda zur Terrorismusbekämpfung angekündigt.

In Berlin zeigt sich die Bundeskanzlerin entsetzt von den Ereignissen. "Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf", erklärt Angela Merkel. Doch wie genau dieser Kampf aussehen soll, lässt die Regierungschefin offen. "Wir brauchen eine Strategie gegen den Islamismus", fordert auch Gesundheitsminister Jens Spahn.

Islamistische Attentate haben sich in den letzten Wochen gehäuft. Doch noch immer lassen umfassende Konsequenzen auf sich warten. "Die Erfahrung zeigt, dass das Thema nach kurzer Empörung und Sonntagsreden schnell wieder von der Tagesordnung verschwindet", befürchtet der Islamismusmusexperte Ahmad Mansour im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion (siehe unten). Bundesaußenminister Heiko Maas bestätigt unterdessen, dass in Wien auch eine Deutsche ums Leben gekommen ist. "Mit den Menschen in Wien und ganz Österreich verbindet uns die Trauer um die Opfer, aber auch die Entschlossenheit, Fanatismus und Terror mit aller Kraft entgegenzutreten", so Maas. "Wir müssen den Tätern jetzt klar zeigen: Ihr werdet euer Ziel, die Spaltung unserer Gesellschaft, niemals erreichen."

Die jüngsten Gewalttaten zeigten unzweifelhaft, "dass unsere westlichen-europäischen und pluralen Gesellschaften nach wie vor im Fadenkreuz des islamistischen Extremismus stehen", warnt Stephan Mayer, Parlamentarischer Innenstaatssekretär. Unter Wahrung des Völker- und Europarechts müssten daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, wenn es darum gehe, ausreisepflichtige Gefährder und Intensivstraftäter in ihre Heimatländer abzuschieben, fordert der CSU-Politiker. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine Prüfung angekündigt, ob dies auch in bestimmte befriedete Gebiete Syriens möglich ist. Das Auswärtige Amt schließt dies bisher angesichts der Sicherheitslage dort aus.

Laut Länderbehörden gibt es derzeit 620 als Gefährder eingestufte Islamisten in Deutschland. 100 von ihnen säßen in Haft. Dazu gehören Islamisten mit deutscher und doppelter Staatsangehörigkeit, die nicht abgeschoben werden können. Auch der Attentäter von Wien hatte die österreichische Staatsangehörigkeit.

Dem politischen Islam und Islamismus müsse ebenso entschlossen entgegengetreten werden wie dem Rechtsextremismus, fordert die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU). "Wer im Netz oder auf der Straße solche Morde feiert, muss zur Rechenschaft gezogen werden." Die Behörden brauchten moderne Befugnisse zur Überwachung verschlüsselter Messenger-Dienste im begründeten Verdachtsfall.

Neben US-Präsident Trump verurteilt auch der russische Präsident Wladimir Putin den Anschlag als "brutales und zynisches Verbrechen". Israels Staats- und Regierungsspitze kondoliert, ebenso die Türkei. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twittert auf Deutsch: "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben." Auch die Regierung in Skopje verurteilt den Anschlag – noch ehe bekannt wird, dass der mutmaßliche Täter auch nordmazedonischer Staatsbürger war. Später ergänzen Außenminister Bujar Osmani und der Vize-Ministerpräsident für Europa-Angelegenheiten, Nikolai Dimitrov, die europäischen Werte würden sich durchsetzen.