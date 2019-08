Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Deutschlands Schlüsselindustrie, die Autohersteller mit ihren mehr als 800.000 Beschäftigten, riskiert nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) den Verlust ihrer Weltgeltung. Nur ein radikaler Modellwechsel hin zu mehr Elektro-Autos, eine Abkehr von schweren Stadt-Geländewagen (SUV) und ein Aus für Pkw mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2025 könne das verhindern. Den Verbrauchern empfahl der Verein ein "Verbrenner-Fasten". Diese Kritik wies der Verband der Automobilindustrie (VDA) zurück. Eine Modelloffensive mit vielen neuen E-Autos beweise, dass die deutschen Autobauer reagiert hätten.

"Die deutschen Autobauer setzen trotz verschärfter Klimakrise und der weltweiten Abkehr von schmutzigen Verbrennern wie nie zuvor auf klimaschädliche Stadt-Geländewagen", beklagte dagegen DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch gestern in Berlin. Deutsche Autobauer könnten derzeit nur drei Elektro-Modelle liefern - aus dem oberen Preissegment. Und unter den 20 verkaufsstärksten Elektro-Pkw-Modellen weltweit befinde sich nicht eines aus deutschen Autofabriken. "Wir müssen abrüsten, was die Größe und Schwere der Fahrzeuge angeht", forderte Resch. Das gelte auch für SUV mit Elektroantrieb. Gelinge das nicht, drohe der deutschen Autobranche ein Nischendasein als Oldtimer-Lieferant. Das Umsteuern sollen dabei Bundesregierung und Verbraucher erzwingen. "Keine Neuzulassung von reinen Verbrenner-Pkws in Deutschland ab 1. Januar 2025", lautet eine DUH-Forderung. Die Verbraucher sollten zudem darauf verzichten, ein neues Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Das wäre ein Signal an die Industrie.

Die DUH ist in der Autoindustrie und in Teilen der Politik, speziell auf Seite der Union, umstritten. Kritisiert und beklagt wurde, dass der als gemeinnützig anerkannte Verein sich zum Teil über Abmahnungen gegen Autohersteller bei Wettbewerbsverstößen finanziert. Der Bundesgerichtshof erklärte das aber für rechtens. Angreifbar machte sich der Verein zudem, weil er jahrelang Gelder von Japans Autokonzern Toyota kassierte. Das trug ihm den Vorwurf ein, auch in dessen Interesse deutsche Autobauer anzugehen. Seit vergangenem Jahr aber zahlt Toyota nicht mehr, versicherte DUH-Geschäftsführer Resch. Der Verband erhalte damit keinerlei Gelder mehr aus der Autobranche. Die DUH hatte in den letzten Monaten und Jahren in vielen Städten Diesel-Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxid-Werten erstritten.

Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA widersprach der DUH-Kritik. "Jedes zweite Elektroauto, das in den ersten sieben Monaten in Deutschland neu zugelassen wurde, trägt ein deutsches Konzernmarkenzeichen", hieß es in einer VDA-Erklärung. Die Vorwürfe wegen des aktuell übersichtlichen Angebots von E-Autos wurden mit dem Hinweis bedacht, dass die deutschen Hersteller bis zum Jahr 2023 ihr E-Modellangebot "auf über 150 verfünffachen" würden. Auf der Automesse IAA Mitte September würden zahlreiche neue Elektromodelle gezeigt. Was die Kritik an einer zu starken Konzentration auf die beim Kunden beliebten SUVs angeht, so verwies der Verband darauf, dass gerade bei denen der Ausstoß an Kohlendioxid verglichen mit allen anderen Segmenten in den vergangenen Jahren am stärksten reduziert worden sei - nämlich um über ein Drittel gegenüber 2008.

Für die Deutsche Umwelthilfe stellt sich das Bild ganz anders dar. Sie sieht die deutsche Schlüsselindustrie im Niedergang und vor einem Desaster. Belegt werde das auch dadurch, dass die frühere Leitmesse IAA zur "regionalen Hausmesse" von BMW, Daimler und VW geschrumpft sei. Gerade in der volumenstarken Mittelklasse hätten die deutschen Hersteller kaum etwas anzubieten und überließen das Geschäft auf den großen E-Auto-Märkten in der Welt fast kampflos der ausländischen Konkurrenz. Die DUH kündigte Aktionen bei der IAA in Frankfurt an.

Der Bundesregierung gab der Umweltverband Mitverantwortung für das Abdriften der Branche. Sie habe den Herstellern Fördermilliarden nachgeworfen und selbst nur wenig dafür getan, das Ziel von einer Million E-Autos bis 2020 zu erreichen. Ende 2018 fuhren lediglich 83.000 Elektro-Autos auf deutschen Straßen. Die Leistung von Kanzlerin Angela Merkel und der letzten drei Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer bedachte Resch mit der Schulnote sechs, ungenügend. An einem radikalen Umschwenken der Industrie führe nichts vorbei. Sie sollte nach Auffassung der DUH einen radikalen Modellwechsel vornehmen und freiwillig auf die Entwicklung neuer schwerer SUV-Modelle verzichten. Die frei werdenden Ingenieurkapazitäten könnten zur E-Auto-Entwicklung eingesetzt werden.