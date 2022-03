Heidelberg. (ar) Es ist eine Zäsur. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach im Bundestag von einer "Zeitenwende" und legte jahrzehntelange Überzeugungen der deutschen Politik ad acta. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Bundespolitik einschneidend verändert. "Es ist bitter, dass wir im Jahr 2022 in Europa wieder einen Angriffskrieg haben, der von seiner Brutalität her an manches erinnert, was wir eigentlich meinten, nach Holocaust und nach dem Zweitem Weltkrieg zumindest in Europa beendet zu haben", sagte Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, in einer gut besuchten digitalen Veranstaltung der SPD Rhein-Neckar und des Bundesabgeordneten Lars Castellucci (SPD).

Nach Ansicht des Experten ist der Überfall auf die Ukraine von Hass und Verachtung gekennzeichnet. Russlands Präsident Wladimir Putin stelle das Existenzrecht der Ukraine und aller anderen Staaten des östlichen Europas, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, in Frage. "Ich befürchte daher, dass Putin den Krieg brutalstmöglich fortsetzen wird", so Roth.

Scholz mutet mit der Kehrtwende in der Sicherheitspolitik und insbesondere dem "Sondervermögen" in Höhe von hundert Milliarden Euro für die Bundeswehr Teilen seiner Ampelkoalition einiges zu. Das weiß Roth, der am Donnerstag dieses Thema leidenschaftlich ansprach. Er bat die Genossen, sich nicht auf die Debatte einzulassen, ob das nun "Aufrüstung oder Ausrüstung" sei. Denn die bittere Realität sei "unsere Bundeswehr ist nur begrenzt in der Lage, uns zu schützen und zu verteidigen", warb Roth für den Kurs von Scholz. Es gehe nun darum, dass die demokratische Gesellschaft widerstandsfähiger werde gegen Autoritarismus, der "sogar zum Mittel des Krieges greift", betonte der Abgeordnete weiter.

Der Ukraine keine Waffen liefern, erteilte er eine klare Absage. "Das Prinzip ,keine deutschen Waffen in Krisenregionen’ hat bis vor wenigen Tagen auch für die Ukraine gegolten – und ich habe das für falsch gehalten", sagte er.

Aus Sicht des Abgeordneten hat sich Putin bei diesem Angriff verkalkuliert. Der russische Präsident habe nicht damit gerechnet, dass die ukrainische Bevölkerung derart wehrhaft sei. Er habe nicht diese Sanktionen erwartet, nicht, dass der Westen "so geschlossen und entschlossen" auftrete. Und Putin habe sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass die Akzeptanz für diesen Angriffskrieg in der russischen Bevölkerung selbst so gering sei.