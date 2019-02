Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Carsten Linnemann ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Herr Linnemann, Ihr neues Buch liest sich wie eine Kampfansage an den politischen Islam. Sind Sie der Thilo Sarrazin der CDU?

Nein, im Gegenteil. Gemeinsam mit den Mitautoren wollen Winfried Bausback und ich als Herausgeber die Debatte über den Islam vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen den politischen Islam in Deutschland bekämpfen, um damit Freiräume für den liberalen Islam in Deutschland zu schaffen. Hier wollen wir ein Zeichen setzen. Das ist unser Ziel.

Das heißt, nur der liberale Islam gehört zu Deutschland?

Wer diese Frage im Sinne einer kulturellen Prägung unseres Landes versteht, so wie ich, muss verneinen. Wer aber die in Deutschland lebenden Muslime darunter versteht, wird sie bejahen. Diese Debatte bringt uns also nicht weiter. Mit unserem Buch wollen wir aber eine Brücke zwischen diesen beiden Lagern bauen. Und diese lautet, dass der politische Islam zu bekämpfen und der liberale Islam zu stärken ist. Dazu schlagen wir konkrete Maßnahmen vor, wie zum Beispiel die Einführung eines Visums für religiöse Prediger. Wer aus Drittstaaten einreisen will, um hier eine religiöse Tätigkeit aufzunehmen, muss künftig Deutschkenntnisse mitbringen, denn wer sich mit unserer Sprache beschäftigt, bekommt auch einen ersten Zugang zu unserer Kultur.

Wenn deutsche IS-Kämpfer nach Deutschland zurückkommen, nimmt dann nicht die Radikalisierung hierzulande weiter zu?

Die Gefahr besteht. Schon heute liegt die Zahl der islamistischen Gefährder bei knapp 800. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Viele von ihnen wurden hier in Deutschland geboren, das heißt, sie wurden hier sozialisiert und radikalisiert. Wir müssen also auch in der Präventionspolitik einen Zahn zulegen.

Sie fordern mehr Einsatz gegen "Kulturrabatt" und "Kinderkopftücher". Was meinen Sie damit genau?

Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Punkt "Kulturrabatt" betrifft beispielsweise das Thema Mehrehe. Mehrehen sind in Deutschland verboten und auch strafbar. Gleichzeitig kommt es aber immer wieder vor, dass Zuwanderer aus Ländern, in denen die Mehrehe Normalität ist, diese auch hier ganz legal leben. Das kann nicht richtig sein. Hier fordern wir eine rechtliche Klarstellung. Mit einem Kopftuchverbot an Kitas und Schulen wollen wir es Mädchen bis 14 Jahren ermöglichen, sich entfalten und gleichberechtigt aufwachsen zu können.

Die CDU hat in einem "Werkstattgespräch" über die Flüchtlingspolitik seit 2015 beraten. Ist das Thema abgehakt?

Nein. Die Probleme, vor denen wir in Folge der Flüchtlingszuwanderung stehen, sind damit ja noch nicht gelöst. Aber die Veranstaltung war wichtig, um diese Probleme offen zu benennen und Lösungen aufzuzeigen. Ich hoffe, dass ich das demnächst auch von der Großen Koalition sagen kann. Ich versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten. Die hat sich im Koalitionsvertrag auf die Bekämpfung des radikalen Islams geeinigt, aber bislang tut sich hier nicht viel.