Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Cem Özdemir ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages und ehemaliger Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Herr Özdemir, Sie haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie geht es Ihnen?

Mir geht es gut. Die Symptome sind zum Glück relativ schnell verschwunden und ließen eine Ansteckung mit Covid-19 auf den ersten Blick auch nicht vermuten. Doch gerade weil die neue Krankheit sich so unterschiedlich äußert, sollten wir unbedingt die Testkapazität erhöhen, in diesem Punkt können wir uns wirklich ein Beispiel an Südkorea nehmen.

Wie ist der Alltag in Quarantäne?

Seit dem positiven Ergebnis bin ich mit meiner Familie in häuslicher Quarantäne, aber ich habe mich freiwillig auch davor schon weitestgehend isoliert. Es war toll zu merken, wie viele Menschen sich sofort mit guten Wünschen bei uns gemeldet haben. In dieser Situation stehen wir natürlich vor denselben Herausforderungen und führen die gleichen Diskussionen wie andere Familien auch. Meine Frau und ich achten darauf, dass die Kinder sich jetzt nicht hängen lassen und jeden Tag etwas für die Schule tun. Genauso gehe auch ich meinen Aufgaben als Abgeordneter nach. Jeden Tag habe ich eine online-Besprechung mit meinem Team, wir überlegen uns dann, wie wir trotz Abstandhalten den Kontakt zu den Menschen aufrechterhalten können. Und auch der parlamentarische Betrieb muss weitergehen, reduziert natürlich auf das dringend Notwendige. Ich werde die Sitzung des Verkehrsausschusses zum Beispiel per Telefonkonferenz leiten.

Wie stellen Sie Ihre Versorgung sicher?

Wir als Familie hatten uns vorher halbwegs eingedeckt. Ich bin auch dankbar für die Unterstützung unserer Nachbarn. Sie kaufen für uns ein, damit wir frisches Brot und andere Dinge haben, die gelegentlich ausgehen.

Wie gehen Sie mit der Krankheit um?

Ich bleibe zuhause. Das ist selbstverständlich und das Mindeste, was jeder von uns tun muss, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern und so die besonders Gefährdeten zu schützen. Zu all denjenigen, die jetzt den Laden buchstäblich am Laufen halten oder sich um die Kranken kümmern, kann ich nur sagen: Hut ab, ihr macht einen großartigen Job!

War das Testergebnis für Sie ein Schock?

Nicht wirklich, weil ich Kontakt zu einer Person hatte, die später positiv getestet wurde. Und ich gehöre glücklicherweise nicht zu der Risikogruppe. Wir sind in der Bundesrepublik auch sehr privilegiert. In Syrien gab es am Wochenende den ersten bestätigten Corona-Fall. Dort gibt es aber kein Gesundheitssystem, weil der syrische Präsident Baschar al-Assad und der russische Präsident Wladimir Putin in Syrien gewütet und gezielt Krankenhäuser zerstört haben. In Idlib gibt es für drei Millionen Menschen nur 50 Beatmungsgeräte. Dort ist die humanitäre Lage katastrophal, nicht auszudenken, wenn jetzt noch Covid-19 hinzukommt. Oder denken sie an Jemen, wo Saudi-Arabien und Iran einen Stellvertreterkrieg geführt haben und weite Teile in Schutt und Asche gelegt wurden.

Droht die Hilfe für Syrien auf der Strecke zu bleiben, weil wir gerade selbst so herausgefordert sind?

Es ist wichtig, dass wir in Syrien weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Aber auch Italien braucht jetzt unsere Solidarität. Ich bin froh, dass sich die Bundesregierung zur Hilfe bereit erklärt hat. Ich bin auch dankbar, dass Bundesländer wie das Saarland, Sachsen und mein Heimat-Bundesland Baden-Württemberg in Frankreich helfen. Gerade jetzt müssen wir beweisen, dass Europa für Solidarität und natürlich auch weiterhin für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte steht. Diese außerordentliche Situation zwingt uns zwar, Freiheitsrechte vorübergehend einzuschränken. Sie darf aber keine Ausrede für Präsidenten wie Viktor Orban sein, ihre autoritäre Macht noch stärker zu zementieren. Auch andere rechtspopulistische und autoritäre Herrscher werden versuchen, die Situation für ihre Interessen zu missbrauchen. Doch der Coronavirus legt schonungslos offen, dass diese Herrscher ihre Länder in Wahrheit ins Chaos führen. Trump, Bolsonaro, Johnson, Erdogan und Konsorten ignorieren und vertuschen den Ernst der Lage, anstatt zügig und angemessen zu reagieren. Demokratische Parteien beweisen jetzt, dass sie deutlich handlungsfähiger in der Krise sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ebenfalls in Quarantäne. Das endgültige Ergebnis des Corona-Tests steht noch aus. Haben Sie Tipps, wie man die Quarantäne am besten meistern und bestehen kann?

Frau Merkel braucht keine Tipps von mir. Sie ist vollauf mit dem Management der Krise beschäftigt. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Kraft für unser Land. Das gilt für alle, die für uns gerade im Land aktiv sind, um die Krise zu bewältigen – ob bei der Polizei, im Gesundheitswesen, beim Warentransport, in den Supermärkten oder an den Krisen-Hotlines. Doch auch alle anderen, die jetzt zuhause bleiben, können mit kleinen Gesten dazu beitragen, die Situation erträglicher zu gestalten: Für die alte Nachbarin einkaufen gehen, Opa anrufen, Freunden per Kurzvideo Mut zusprechen, einen Gutschein vom Friseur oder der Einzelhändlerin um die Ecke kaufen. Was jetzt gerade an Solidarität und kreativer Energie frei wird, sollten wir uns auch nach der Krise erhalten.

Die Bundeskanzlerin wird nicht nur von freundlichen Genesungswünschen, sondern auch von Hass und Hetze im Netz begleitet. Sie kennen das auch. Wie gehen Sie mit Anfeindungen in dieser Situation um?

Bei mir setzt dies Energien frei. Ich kann die Hetzer am besten ärgern, indem ich Kraft daraus schöpfe. Gerade in solchen Krisenzeiten zeigt sich doch sehr schnell, wer nur destruktiv unterwegs ist oder versucht, die Situation für eigene Zwecke auszunutzen. Über sie wird noch zu reden sein, aber erst nach der Krise. Die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit der Gesellschaft mit dieser Haltung und mit Fanatismus nichts zu tun hat. Auf sie sollten wir uns nun konzentrieren.