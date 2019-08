Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der weltweite Temperaturanstieg hat über den Landflächen bereits 1,53 Grad erreicht, wie aus einem am Donnerstag in Genf veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarats IPCC hervor geht. In den kommenden Jahrzehnten werde die Zahl, Dauer und Intensität von Hitzewellen sowie Dürren zunehmen, warnen die 107 Forscher aus 53 Ländern. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, ist besonders um den Zustand der Wälder besorgt.

Julia Klöckner (46, CDU) ist Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft

Der deutsche Wald ist angesichts der Trockenheit und des Klimawandels in einem schlechten Zustand. Von einem Waldsterben 2.0 ist bereits die Rede. Was muss geschehen, um ihn zu retten?

Ich habe in den vergangenen Wochen Wälder in Brandenburg, Sachsen und Rheinland-Pfalz besucht, überall zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Stürme im Winterhalbjahr 2017/2018, die Dürre im vergangenen Sommer und zudem der anhaltende Borkenkäferbefall oder gar Waldbrände haben massive Schäden verursacht. Das genaue Ausmaß wird teilweise erst in einigen Jahren absehbar sein.

Wir müssen daher jetzt tätig werden, denn der Wald ist unser Klimaschützer Nummer eins und unsere grüne Lunge, die CO2 bindet. Wenn wir ihn nicht reparieren, brauchen wir über Klimaschutz nicht zu reden. Vier Punkte sind mir dabei wichtig. Erstens: Räumen geht vor Aufforsten, totes Holz muss schnell raus aus dem Wald. Zweitens: Pragmatisch helfen. Durch die Aussetzung des so genannten „Kabotageverbots“ haben wir bereits für mehr Kapazitäten bei der Schadholzbeseitigung gesorgt: Ausländische Spediteure dürfen nun für einen befristeten Zeitraum zusätzliche Transportleistungen in Deutschland erbringen.

Bei der Einkommenssteuer konnten wir Erleichterungen für besonders betroffene Forstbetriebe erzielen. Drittens: mit Umsicht aufforsten, denn die Bäume müssen zum Standort und zum sich verändernden Klima passen. Der Umbau zu Mischwäldern muss verstärkt weitergeführt werden. Und zu guter Letzt: Nicht kleckern, sondern klotzen.

Um das alles zu leisten, werden wir allein für die Bewältigung der aktuellen Waldschäden mindestens eine halbe Milliarde Euro benötigen. Zur verstärkten Anpassung der Wälder an den Klimawandel brauchen wir zusätzlich über eine Milliarde Euro in den nächsten Jahren.

Was kann der geplante Waldgipfel bewirken?

Für Ende August habe ich Vertreter der Waldbesitzer, der Forstwirtschaft, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Waldjugend, der Holzverarbeitungsbranche, des Städte- und Gemeindebundes, der Jagdverbände, der Naturschutzverbände sowie anderer Ministerien zunächst zu einem Verbändegespräch in mein Ministerium eingeladen. Es geht um eine Bestandsaufnahme und darum, die verschiedenen Perspektiven und Nöte zu betrachten.

Am 20. September soll im Klimakabinett dann über die Verwendung der Gelder aus dem Klimafonds entschieden werden. Aus diesem Topf habe über eine halbe Milliarde Euro für die Bewältigung der Schäden und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel angemeldet. Unser Nationaler Waldgipfel wird dementsprechend ein „Ergebnis- und Tatengipfel“ sein, bei dem wir konkrete Maßnahmen besprechen werden, die in den Ländern umgesetzt werden. Auch geht es darum, wie das Geld schnell und zuverlässig vor Ort ankommt.