Von Benjamin Auber

Köln/Heidelberg. Ein Ex-Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, ist eine lukrative Angelegenheit, vor allem dann, wenn man Barack Obama heißt. In weniger als drei Wochen, am Donnerstag, 4. April, wird sich Obama im Rahmen des "World Leadership Summit" einer einstündigen moderierten Unterhaltung in der Lanxess Arena in Köln stellen.

Bereits im April 2017, gute vier Monate nach der Übergabe der Amtsgeschäfte an Donald Trump, berichtete die "New York Times" von einem Auftritt auf einer Konferenz des Investmentunternehmens Cantor Fitzgerald, als Obama 400.000 Dollar (354.000 Euro) kassiert haben soll. Auch jetzt melden Medien, dass diese Gage im Raum steht. Auf Anfrage wollte sich der Kölner Veranstalter "Gedankentanken" nicht dazu äußern. "Gedankentanken" organisiert seit 2012 Führungskräftetrainings und Rednernächte zu unterschiedlichsten Themen.

Obama soll die üppig zahlenden Zuschauer auf ihren individuellen Wegen zur Selbstverwirklichung begleiten - so heißt es. Ein normales Ticket kostet bis zu 208,30 Euro. Für die "Golden Circle Loge" mit bestem Blick auf die Bühne und die Teilnahme am "Leader’s Dinner" muss man 5000 Euro hinblättern - zuzüglich Mehrwertsteuer. Dafür ist ein Foto mit Barack Obama garantiert, das aber nicht veröffentlicht werden darf. Ein Selfie also nur für den Privatgebrauch.

Auch im Oktober 2018 sprach Obama bei einer Skandinavien-Tour in Norwegen, Finnland und Dänemark vor reichen europäischen Geschäftsleuten mit Händeschütteln, Fotos und gutem Essen. Dänische Medien berichteten damals, Obama habe mit einer Absage gedroht, sollten irgendwelche Details zu seinen Konditionen an die Öffentlichkeit dringen.

Post-präsidiale Einkünfte erhält Obama nicht nur durch Bücherverkäufe, sondern auch als Pensionär. Jeder US-Präsident bekommt derzeit 203.700 Dollar im Jahr, dabei sind Bürospesen noch nicht mit eingerechnet. Die einstige First Lady Michelle hat zudem mit ihrer Autobiografie "Becoming" einen globalen Bestseller gelandet. Entsprechend viel Geld hat die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House in einen Deal mit den Obamas investiert: "Becoming" und ein Buch von Barack Obama sollen der Familie laut verschiedenen Medienberichten bis zu 65 Millionen Dollar einbringen.

Es ist keine Überraschung, dass sich Ex-US-Präsidenten ihre Zeit nach dem Weißen Haus vergolden lassen. Bill Clinton, ebenfalls ein gern gebuchter Redner, strich Medienberichten zufolge lange etwa 200.000 Dollar pro Auftritt ein, Bush junior habe bis zu 175.000 Dollar pro Auftritt eingenommen. Die Honorare der Ex-Politiker sind laut einem Bericht von "Axios" zuletzt noch einmal leicht gestiegen. In einer aufgewühlten Welt scheint die Meinung der Mächtigen der Vergangenheit mehr gefragt zu sein denn je.

Für Obama in Köln sind bislang erst wenige Tickets verkauft. Er hat in Deutschland schon mehrfach vor großem Publikum gesprochen. Im Juni 2008 wurde der damalige US-Senator Obama bei einer Rede an der Berliner Siegessäule von 200.000 Menschen begeistert empfangen. Als US-Präsident besuchte er im April 2009 den Nato-Gipfel in Straßburg mit einem Abstecher nach Kehl und Baden-Baden. Es folgten Besuche 2013 und 2016 (damals vor dem Brandenburger Tor) und zuletzt als Privatier im Mai 2018, als er eine Rede beim Evangelischen Kirchentag hielt.