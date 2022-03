Ein Helfer räumt ein beschädigtes Zimmer in einer Schule in Kiew auf. Foto: dpa

Von Danny Kemp und Oliver von Riegen

Kiew. Anna-Maria Romantschuk steht sichtlich geschockt vor ihrer Schule in Kiew. "Beängstigend", sagt die 14-Jährige, als sie das beschädigte Gebäude betrachtet. Vor dem Gymnasium Nr. 34 im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt ist am Freitag eine russische Rakete eingeschlagen. Anna-Maria ist blass vor Schreck, während ihre Mutter Oksana sie tröstet. "Ich hoffe nur, dass alles gut wird", sagt die Jugendliche.

Die Explosion hat auf dem Platz zwischen der Schule, einem Kindergarten und mehreren Wohnblocks einen riesigen Krater hinterlassen. Durch die Wucht der Detonation sind alle Fenster der Schule im Stadtviertel Podilskyj zerborsten. Der nahe gelegene Kindergarten hat ebenfalls alle Fenster verloren, das Dach des Gebäudes ist aufgerissen. Anna-Maria und Oksana waren zum Zeitpunkt der Explosion zu Hause, da die Schule seit Beginn des Krieges geschlossen ist und der Unterricht online stattfindet.

Derweil ist in der ukrainischen Hauptstadt die Deutsche Schule verwaist – doch der Unterricht geht weiter. "Alles ist online", sagte Schulleiter Gerald Miebs. "Unterricht findet tatsächlich statt, jede Menge sogar." Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler werde noch online beschult. "Ein Teil davon sind in den Karpaten oder in der Westukraine, viele sind in anderen Ländern und viele sind in Deutschland und hoffen, wieder zurückkommen zu können." Die Schule hat nach seinen Angaben etwa 180 Schülerinnen und Schüler sowie 50 Kinder im Kindergarten.

Nicht alle Lehrkräfte können wegen des Krieges online mitmachen. "Die deutschen Lehrer machen den Online-Unterricht von Deutschland aus", sagte Miebs. "Von den ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern sind auch viele in Deutschland, die machen ebenfalls Online-Unterricht." Manche Lehrer unterrichten sogar aus der Westukraine. "Aber alle anderen können nicht Unterricht machen, weil sie die technischen Voraussetzungen nicht haben oder zum Teil auch schlichtweg in Kellern oder in Bunkern sitzen und natürlich keine Online-Verbindung haben."

Die Schule hat einen Teil ihres Angebots nach Angaben ihres Leiters sogar erweitert. In der Grundschule seien die Klassen 1a und 1b zusammengelegt, der Unterricht sei auf die Nachmittagsbetreuung erweitert worden, sagte Miebs. In den Klassen 5 bis 12 gebe es Online-Unterricht nach Stundenplan. "Es nehmen natürlich der Situation geschuldet nicht alle Schüler unserer Schule teil, denn viele sind ausgewandert oder haben sich in Schulen in Deutschland angemeldet." In der Schule gebe es nur Wächter, sonst sei niemand vor Ort. Die zur Sicherheit eingelagerte Notausrüstung mit Wasser, Decken und Trockennahrung sei an eine Kirche gespendet worden.

Der Leiter hofft darauf, dass der Schulbetrieb nach dem Ende des Krieges in Kiew fortgesetzt werden kann. "Die Schule, die wird unter den Voraussetzungen, dass dann Frieden herrscht und es keinen Krieg gibt, wieder weitermachen", sagte Miebs. "Ich kriege das von meinen Familien mit, die sagen: ,Wenn das zu Ende ist, kommen wir wieder zurück.’ Die lieben ihr Land, die wünschen sich nichts sehnlicher als zurückzukommen. Ich weiß auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die bereit sind, wieder zurückzugehen." Die ganze Entwicklung habe die Schule aber um mehrere Jahre zurückgeworfen. "Das wird alles sehr viel Aufbauarbeit brauchen", sagte er. "Aber der Wille ist da."

Mindestens sechs weiterführende Schulen und vier Grundschulen in Kiew wurden beschädigt. Im Gymnasium Nr. 34 helfen dutzende Freiwillige aus der Umgebung dabei, die Spuren des Angriffs zu beseitigen in der Hoffnung, dass die Schule eines Tages wiedereröffnet werden kann. Das wiederkehrende Geräusch abgefeuerter Raketen erinnert jedoch daran, dass die Front nur wenige Kilometer von der Schule entfernt ist.