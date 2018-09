Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Dilsad Budak-Sarioglu (37) floh als Kind mit ihren Eltern vor einem Militärputsch aus der Türkei und wuchs in Deutschland auf. Als Erwachsene kehrte sie der Liebe wegen in ihr Geburtsland zurück und pendelt seither zwischen Berlin und Istanbul. Mit der Leseperformance "Türk-land" war die Autorin am Sonntagabend zu Gast im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. "Türkland" ist eine Produktion des Istanbuler Theaters Entropi Sahne in Kooperation mit der Kulturplattform Maviblau und handelt von einem Leben zwischen zwei Identitäten.

In Ihrem Text nehmen Sie sowohl die türkische als auch die deutsche Gesellschaft in die Mangel. Warum?

Ich wurde ja hauptsächlich in Deutschland sozialisiert, deshalb gibt es relativ viel Kritik in Richtung deutsches Bildungssystem und gesellschaftliche Strukturen. Zum Beispiel hatte ich im Bildungssystem immer das Gefühl, wenn man als Migrant etwas erreichen will, geht das nur trotzdem. Trotz des Migrantenhintergrundes.

Haben Sie ein Beispiel?

Es fing in der Grundschule an, bei mir und meinen Geschwistern. Obwohl ich sehr gute Noten hatte, wollte meine Lehrerin nicht, dass ich auf das Gymnasium gehe. Ich war aber trotzdem auf dem Gymnasium und auch an einer deutschen Uni.

Sie haben also immer zu spüren bekommen, dass Sie keine "richtige Deutsche" sind?

Ich habe mich immer als Gesamtpaket von allen Teilen meiner Identität gefühlt, wurde aber ständig damit konfrontiert, dass das nicht zugelassen wird. Es kamen immer Zuschreibungen von außen, die sich nicht mit meinem Gefühl gedeckt haben. Und ich möchte betonen, dass ich kein Einzelfall bin. Obwohl mein Text autobiografisch ist, habe ich nur Punkte verarbeitet, die sich mit dem decken, was mir auch andere Migranten und Re-Migranten berichtet haben.

Was ist Ihr Vorschlag, damit Integration gelingen kann?

Deutschland ist von den Strukturen her gut aufgestellt. Integrations- und Sprachkurse sind der richtige Ansatz. Aber wir haben ja auch gesehen, dass das nicht ausreicht. Es gibt so viele junge Menschen, die die Sprache beherrschen und sich trotzdem nicht zugehörig fühlen. Es läuft hier viel mehr über das Gefühl, als uns bewusst ist.

Und wie kann man die Gefühlsebene ansprechen?

Man könnte an Schulen mehr persönliche Geschichten erzählen und erzählen lassen. Man darf dabei aber natürlich nicht nur in die Opferrolle verfallen. Wir als Migranten, als Deutsche mit Migrationshintergrund, sollten versuchen zu verstehen, warum einige Menschen so allergisch auf uns reagieren. Dasselbe muss in die andere Richtung ablaufen. Ich plädiere für einen Perspektivwechsel.

Würden Sie sagen, Sie haben zwei Heimaten?

Ja, plus noch eine Dritte. Ich habe zwei Heimaten und aus dieser Kombination der beiden ist noch eine dritte Kultur entstanden. Das ist kein Ort, aber eine Kultur, in der ich mich beheimatet fühle, die nur Menschen kennen und verstehen, die in der Interkultur großgeworden sind. Das äußert sich zum Beispiel in einer bestimmten Form von Humor.

In Deutschland wird immer wieder heftig über den Doppelpass diskutiert. Kritiker glauben, dass gerade dieser Schwebezustand zwischen zwei Nationalitäten Integration behindert. Würden Sie zustimmen?

Nein. Ich habe nur den deutschen Pass, aber das hat praktisch Gründe, weil ich als oppositioneller, politischer Mensch in der Türkei lebe. Aber ein Doppelpass fördert keinen Schwebezustand, dieser Zustand ist schon da. Es gibt so viel Benachteiligungen für Migranten, warum sollte man nicht in dem Punkt im Vorteil sein und zwei Pässe haben? Wir haben nun mal eine doppelte Identität.

Bei der Präsidentenwahl in der Türkei haben viele Deutsch-Türken für Präsident Erdogan gestimmt. Wie erklären Sie sich das?

Diese Identifikation mit dem Präsidenten hat viel mit dem Gefühl zu tun, akzeptiert zu sein. Ob der Präsident diese Menschen tatsächlich auffängt, ist eine andere Frage, aber es wurde vermittelt. Wenn gerade junge Menschen in Deutschland immer wieder spüren, dass man ihnen mit Misstrauen begegnet, prägt das. Wenn dann jemand kommt und einen mit Worten umarmt, indem er sagt, dass Auslandstürken auch zur Türkei gehören, dann zeigt das Wirkung.

Ärgert Sie eigentlich das Abstimmungsverhalten der Deutsch-Türken?

Total. Ich bin für den Doppelpass, aber ich bin dafür, das Wahlrecht nicht an die Staatsangehörigkeit zu koppeln, sondern an den Wohnsitz. Ich habe gemerkt, dass diese Menschen meinen Alltag in der Türkei gestalten, ohne die Folgen zu spüren zu bekommen.

In Deutschland sorgt der anstehende Staatsbesuch von Erdogan für Diskussionen. Wie sehen Sie das?

Ich als Bundesregierung würde es mir überlegen, ob ich eine Person mit einem Staatsbesuch ehren will, die ich im letzten Jahr so massiv kritisiert habe.