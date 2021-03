Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin/Mainz. Politikwissenschaftler Jürgen Falter (77) ist Parteienforscher an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Die Wahllokale in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben geschlossen. Wer ist der große Verlierer, wer der große Gewinner?

Eindeutig ist die CDU, und zwar in beiden Ländern, der Verlierer. Sie hat deutlich Wähleranteile eingebüßt. Wahlgewinner sind eindeutig die Grünen.

Parteienforscher Jürgen Falter. Foto: dpa

Was bedeuten die schlechten Wahlergebnisse in den beiden Ländern für den neuen CDU-Chef Armin Laschet?

Das ist natürlich kein Rückenwind für ihn, sondern eine starke Brise Gegenwind – direkt von vorne. Er wird es schwer haben, die CDU aus dem Tief wieder herauszuholen, und zwar weil die Partei nicht nur akut unter der Maskenaffäre leidet, sondern noch unter zwei weiteren Faktoren. Zum einen klappt es mit dem Impfen und dem Testen hinten und vorne nicht, was auch noch eine Zeit lang anhalten dürfte. Wir stehen hier deutlich schlechter da als andere Länder. Das wird sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn als auch der Bundeskanzlerin angelastet. Der zweite Punkt ist, dass Angela Merkel bei der Bundestagswahl nicht mehr antritt, die ja immer noch sehr hohe Zustimmungswerte hat. Das beeinträchtigt zusätzlich die Wahlchancen der CDU im Bund.

Rechnen Sie als Folge mit einem Richtungsstreit in der CDU?

Den wird es im Wahljahr wohl nicht geben. Das halte ich für unwahrscheinlich. Was es aber geben kann, ist ein Streit um Personen, konkret: Ob Laschet der richtige Mann als Kanzlerkandidat ist oder nicht vielleicht doch Markus Söder. Dieser Konflikt hat durch die Wahlergebnisse vom Sonntag zusätzliche Nahrung bekommen.

Also für die Kanzlerkandidaten-Ambitionen von Laschet sind die beiden Wahlergebnisse Gift?

Er kann zwar nicht viel für die Ergebnisse. Er ist weder verantwortlich für die Maskenaffäre noch für die schwache Position der CDU in den beiden Ländern. Aber Auftrieb erhalten seine Ambitionen dadurch sicher nicht.

Wie sieht es mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz aus?

Die SPD schneidet in beiden Ländern zwar schlechter ab als in den Vorwahlen. Aber Scholz hat den großen Vorteil, dass Malu Dreyer wohl weiter in Rheinland-Pfalz regieren wird. Außerdem könnte die SPD womöglich in Baden-Württemberg wieder in die Regierung eintreten – entweder in einer Ampelkoalition oder sogar in einem grünen-roten Bündnis. Auf alle Fälle kann Olaf Scholz darauf verweisen, dass seine Partei in einem Bundesland weiter die Regierung führen wird. Das ist für ihn etwas Positives.

Wie sieht es mit Koalitionen aus. Weisen die beiden Landtagswahlen den Weg für neue Farbenspiele?

Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist einiges möglich. Ich denke, was mögliche Koalitionen im Bund angeht, ist die Lage offener als bisher.

Was bedeuten die Erfolge der Grünen für den Bund?

Die Grünen können sich in beiden Ländern offenbar steigern. Das wird sicher als Signal für den Bund betrachtet. Die Ergebnisse zeigen auf alle Fälle, dass die Grünen nicht im Abwind, sondern eher im Aufwind sind.

Die AfD hat zwar verloren, könnte aber zweistellig bleiben. Überrascht?

Ich habe es nicht anders erwartet. Die AfD hat eine ziemlich stabile Stammwählerschaft, die sich bisher auch nicht durch die parteiinternen Auseinandersetzungen und die Aussicht auf eine intensivere Beobachtung durch den Verfassungsschutz abschrecken lassen. Das heißt die AfD dürfte zwar bei den nächsten Bundestagswahlen Federn lassen, wird aber eine relativ starke Kraft im Bund bleiben.