Von Benjamin Auber

Heidelberg. Lale Akgün (65) ist ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete (2002 bis 2009). Die türkisch-deutsche Politikerin wurde 1952 in Istanbul geboren und migrierte im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland.

Frau Akgün, mit ihrem Buch „Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime“ gehen Sie den Weg der sprachlichen Konfrontation. Der Einzige, den konservative Muslime verstehen?

Die konservativen Muslime leben in einem so abgeschotteten System, dass es da schon einer kräftigen Sprache bedarf, um sie zu erreichen. Außerdem ist ihr Umgang mit Andersdenkenden auch nicht zimperlich. Ein vernünftiger Austausch von Argumenten ist kaum möglich; entweder denkt man so wie sie – dann ist man ein Freund, oder man denkt anders, dann ist man ein Feind.

Was sind denn für Sie „aufgeklärte Muslime“?

Das sind für mich Muslime, die ihren Verstand einsetzen und den Koran vernunftorientiert auslegen. Sie sind den Werten der Aufklärung verpflichtet und achten die Menschenrechte, auch andersdenkender und andersgläubiger in einem demokratischen Verständnis.

Sie fordern eine zeitgemäße Interpretation des Islams. In welchen Punkten wird der Koran falsch verstanden?

Der Koran wird von konservativen Muslimen wortwörtlich genommen. Wer sagt, dass der Islam eine Religion des Friedens sei, muss auch den Schritt gehen, den Koran immer wieder neu zu interpretieren. Eben zeitgemäß. Denken Sie nur an die Gewaltsuren im Koran: Wenn wir eine enge Interpretation der Gewaltsuren für bare Münze nehmen, haben wir große Probleme. Auch mit den Frauenrechten, die im Koran ganz bestimmt nicht den Standards der heutigen Frauenrechte entsprechen, wenn beispielsweise ein männlicher Zeuge genau so viel Wert ist wie zwei weibliche oder wenn sich Frauen vor den Männern verschleiern müssen.

Ist ein Kopftuch dann ein Unterdrückungssymbol oder nicht auch ein Ausdruck religiöser Freiheit?

Ein Schleier kann definitiv nicht ein Symbol der Freiheit sein. Wer das behauptet, lügt sich in die eigene Tasche. Das Kopftuch ist mindestens eine Form der Zurücksetzung der Frau und mittlerweile ein Ausdruck des politischen Islams. Für politische Islamisten wird das Kopftuch missbraucht, um Flagge zu zeigen.

Wie sollten wir mit dem Kopftuch umgehen?

Am sympathischsten ist mir die Herangehensweise in Berlin mit dem Neutralitätsgesetz, wonach Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes keine religiösen Symbole tragen dürfen. In einer multireligiösen Gesellschaft sollten religiöse Insignien aus staatlichen Einrichtungen verschwinden. Gerade aus Schulen, wo Lehrerinnen eine Vorbildfunktion haben. Das ist wichtig, damit wir den gesellschaftlichen Frieden erhalten können. Privat können die Menschen anziehen, was sie wollen, wobei der Gesichtsschleier für mich mit der Würde des Menschen nicht vereinbar ist.

Mit dem Satz „der Islam gehört nicht zu Deutschland“ hat Innenminister Horst Seehofer letztes Jahr ein Statement gesetzt. Hat er damit Recht?

Der Slogan ist nichtssagend. Die Aussage des Herrn Seehofers ist leider wenig differenziert. Welchen Islam meint er damit? Für die einen ist die Religion eine Spielweise der eigenen Toleranz, für die anderen wird sie zu einem Symbol der Abgrenzung. Egal ob man sagt, dass der Islam zu und nicht zu Deutschland gehört – beides sind Sprachbilder, um gesellschaftlichen Unfrieden zu stiften.

Was kann die Politik tun, um die Vorherrschaft des konservativen Islams zu durchbrechen?

Politik sollte sich in absehbarer Zeit möglichst aus religiösen Fragen heraushalten. Das gilt für alle Religionen. Auf kurze Sicht gilt es aber, alle religiösen Gruppen, die sich an den Rechtsstaat halten, zu unterstützen. Bei großen islamischen Verbänden, die aus dem Ausland gesteuert sind, sollten wir vorsichtig sein. Die Politik muss einen weltoffenen deutschen Islam fördern, und wir Muslime müssen einen Islam kreieren, der in Deutschland zu Hause ist.

Taugt die Ditib als islamischer Verband dafür eine Brücke in der Gesellschaft zu schlagen. Immerhin hat man einen Neustart angekündigt …

Als verlängerter Arm der Türkei nimmt die Organisation eine zweifelhafte Rolle ein und ist damit nicht geeignet. Wenn Imame aus der Türkei bezahlt werden und die orthodoxe politische Ideologie in den Moscheen verbreitet wird, besteht keine Hoffnung. Wer glaubt, dass Ditib ernsthaft einen Neustart plant, glaubt auch an den Weihnachtsmann.

Das Misstrauen des konservativen Erdogan-Lagers zwischen den aufgeklärten Muslimen ist immer noch verfahren. Wie ist es möglich zu vermitteln?

Der Riss geht mitten durch die Familien. Der Streit, wenn die politische Lage in der Türkei so bleibt, ist leider in naher Zukunft nicht zu klären. Momentan gibt es kaum eine Möglichkeit zu vermitteln. Die Erdogan-Gegner sind dabei in der schlechteren Position. Sie können diffamiert und angezeigt werden, müssen eine Gefängnisstrafe befürchten. Die Überwachung der türkischen Geheimpolizei auch hierzulande ist bedrohend. Die Aufgeklärten haben Angst. Die Erdogan-Befürworter laufen in Deutschland herum, als wenn ihnen die Welt gehört und schüchtern ihre politischen Gegner ein Das ist die hässliche Fratze des politischen Islam.

Dieser Riss geht ja nicht nur zwischen den Muslimen, sondern lässt sich gesamtgesellschaftlich feststellen ...

Im Grunde unterscheiden sich Erdogan- und AfD-Anhänger kaum. Nationalistisch, fremdenfeindlich und intolerant gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen. Die AfD spielt mit ihrer Islamfeindlichkeit und deswegen müssen wir als Muslime ein anderes Gesicht des Islams zeigen. Ein weltoffener und freundlicher Islam würde helfen, Sympathisanten der AfD zurückzugewinnen. Aber nur demokratischen Mitteln, auf Argumenten basierend und als Vorbild für alle Menschen.