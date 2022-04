Von Alexander Rechner

Heidelberg. Die CDU-Politikerin Nina Warken ist Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Frau Warken, die Unionsfraktion und die Ampel-Koalition hatten jeweils Anträge vorgelegt. Warum hat die Union ihren Antrag nun zurückgezogen?

Nina Warken. Foto: Tobias Koch

Weil unser Antrag Wirkung gezeigt hat: Die Ampel hat eingelenkt, nötige Änderungen wurden vorgenommen. Das jetzt vorliegende gemeinsame Papier können wir in dieser weltpolitischen Ausnahmesituation als Union mittragen. Mit breiter Mehrheit des Bundestages fordern wir darin, die Ukraine weiter zu unterstützen – auch mit schweren Waffen. Damit die Ukraine den Beistand bekommt, den sie dringend braucht, um sich zu verteidigen. Und: um unser aller Werte zu verteidigen. Das ist ein wichtiges Signal.

Reagiert die Bundesregierung mit der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine denn angemessen?

Deutschland kann und muss mehr tun, als es bislang der Fall war. Wir als Union fordern das schon seit Wochen. Die Ampel ist in dieser Frage zerrissen. Die ständig neuen Ausreden und das Zögern des Kanzlers sind völlig unangemessen. Die neue Entwicklung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber: Durch sein spätes Einlenken hat Scholz wertvolle Zeit verschwendet.

Halten Sie persönlich die Lieferung schwerer Waffen für vertretbar?

Das ist weder eine Forderung, die man leichtfertig stellt, noch eine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Die Menschen in der Ukraine sehen sich seit Wochen einem Vernichtungskrieg ausgesetzt. Deshalb ist es unsere Pflicht, ihnen mit allen Mitteln zu helfen, die uns zur Verfügung stehen. Der Menschen in der Ukraine wegen, aber auch in dem Bewusstsein, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf und gestoppt werden muss. Denn eines ist klar: Von allein wird Putin nicht haltmachen.

Kanzler Scholz hat aber jüngst das Risiko der Eskalation zu einem Atomkrieg als eine der Abwägungen genannt. Befürchten Sie das nicht?

Diese unbelegten Äußerungen des Kanzlers empfinde ich als unverantwortlich. Es ist seine Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Ängste zu nehmen und nicht, sie unnötig zu schüren. An einem Tag spricht er von einem Atomkrieg und am anderen Tag kündigt er die Lieferung schwerer Waffen an. Dies zeigt, wie unglaubwürdig und verantwortungslos diese Aussage war.

Ihr Fraktionschef Friedrich Merz sagt, die deutsche Außenpolitik der vergangenen 20 Jahren stehe vor einem Scherbenhaufen. Teilen Sie dies?

So sehr ich das auch bedauere, aber die auf Diplomatie, Kooperation und Annäherung ausgerichtete Politik der Jahrzehnte nach dem Kalten Krieg ist gescheitert.

Was bedeutet dies konkret für Angela Merkel und Gerhard Schröder?

Die Motivationen und Entscheidungen der Politik von Angela Merkel und Gerhard Schröder lassen sich aus meiner Sicht nicht vergleichen. Fakt ist: Das Verhalten Schröders, gerade auch seine Äußerungen in der New York Times in dieser Woche, sind ungeheuerlich. Die SPD muss ihren Altkanzler schleunigst wieder einfangen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet und den Aggressor Putin weiter anfeuert.

Der Ruf nach Sanktionen gegen Schröder wird lauter. Was halten Sie davon?

Wenn der Altkanzler sich nicht von seinem Duzfreund Wladimir Putin distanziert, ist es die Pflicht der Bundesregierung zu prüfen, ob eine Sanktionierung möglich und nötig ist.

Themenwechsel: Sie sind Vorsitzende der Kommission der Wahlrechtsreform. Wie wollen Sie den Bundestag verkleinern?

Den Bundestag zu verkleinern, ist eine zentrale Aufgabe der Kommission. In unserem System ist das aber schwierig. Die Stellschrauben sind bekannt, etwa eine Reduzierung der Wahlkreise oder bei den Überhangmandaten. Die Frage ist, ob man nicht neue Wege beschreiten sollte. Ich denke an ein echtes Trennungssystem, bei dem Direktmandate und Zweitstimmen zukünftig nicht mehr verrechnet werden, also ein echtes Zwei-Stimmen-Wahlrecht.

Wie können noch mehr Frauen in den Bundestag einziehen?

Wir müssen einen höheren Frauenanteil erreichen. Das ist auch in der Union unstrittig. Jedoch sind die verfassungsrechtlichen Hürden, um eine Parität gesetzlich regeln zu können, zu hoch. Angesetzt werden muss bei den Parteien: einerseits durch die Parteien selbst, andererseits durch mehr rechtliche Möglichkeiten für die Parteien.