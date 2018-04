Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Herr Lindner, Sie sind für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14. Warum?

Wenn Kinder bereits in Grundschulen oder sogar im Kindergarten Kopftuch tragen müssen, greift das in die Persönlichkeitsentwicklung von religionsunmündigen Kindern stark ein. Das Kopftuch ist schließlich in besonderer Weise Ausdruck einer Rollenerwartung an die Frau. Der Staat wacht über das Kindeswohl. Unser FDP-Integrationsminister in NRW, Joachim Stamp, prüft daher, ob und wie der Staat hier eingreifen muss. Ich sehe dies als Baustein einer fordernden Integrationspolitik, die auf dem Boden von Freiheit und Toleranz glasklare Erwartungen formuliert.

​Christian Lindner (39) ist Bundesvorsitzender der FDP. Foto: dpa

Bayern will die Zulassung von Flüchtlingskindern zum Regelunterricht in der Schule nur nach Werte- und Sprachunterricht zulassen. Eine richtige Entscheidung?

Wenn Kinder zu uns kommen, hier auf Dauer leben oder auch nur einige Jahre, ist doch klar, dass sie hier auch gefördert werden und die Schule besuchen müssen. Integrationspolitisch sinnvoll ist es, wenn Flüchtlingskinder schnell in Kontakt mit hier aufgewachsenen Kindern kommen. Doch um dem Regelunterricht folgen zu können, sollten die Schüler unsere Sprache verstehen. Für mich gehört dazu auch, dass sie unsere Werte achten. In NRW sind Kinder zwei Jahre in solchen Vorbereitungsklassen und das kann sogar verlängert werden. Wenn Bayern dies jetzt auch einführen will, kann man nur sagen, ‚Willkommen im Club Herr Söder!‘ Schwerpunktklassen zu bilden, ist kein Aussortieren, sondern Voraussetzung, dass Förderung und Integration gelingen.

Hintergrund Kopftuchverbot für Mädchen? NRW löst Debatte aus Düsseldorf/Berlin. (dpa) Nordrhein-Westfalen erwägt ein Kopftuchverbot für muslimische Mädchen unter 14 Jahren - und löst damit eine kontroverse Debatte aus. "Ich halte weder etwas von einer Vollverschleierung noch von Kopftüchern für Kinder", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner am Montag. "Kinder [+] Lesen Sie mehr Kopftuchverbot für Mädchen? NRW löst Debatte aus Düsseldorf/Berlin. (dpa) Nordrhein-Westfalen erwägt ein Kopftuchverbot für muslimische Mädchen unter 14 Jahren - und löst damit eine kontroverse Debatte aus. "Ich halte weder etwas von einer Vollverschleierung noch von Kopftüchern für Kinder", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner am Montag. "Kinder brauchen Freiräume, wo es eben auch keine kruden Geschlechterbilder gibt. Und das sollte die Schule sein." Dagegen hatten sich Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und der Islamrat für Deutschland am Wochenende gegen ein Verbot ausgesprochen. Das NRW-Integrationsministerium hatte zuvor angekündigt, ein Kopftuchverbot für Mädchen zu prüfen. In Deutschland tritt mit dem 14. Geburtstag die Religionsmündigkeit ein. Vorher könnten Mädchen nicht selbstbestimmt entscheiden, ob sie das Kopftuch tragen wollen, so Landes-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterstützt ausdrücklich den harten Kurs seiner Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU). Sie hatte erklärt, einem jungen Mädchen ein Kopftuch überzustülpen, sei "pure Perversion", weil es das Kind sexualisiere. Dagegen müsse Position bezogen werden. Laschet sagte in Berlin, Gülers Position sei besonders überzeugend, weil sie selbst Muslimin und ihre Mutter Kopftuchträgerin sei. Bei Kindern sei ein Kopftuch etwas, das mit Religion nichts zu tun habe. "Das nimmt den Kindern die Chance, selbst zu entscheiden. Und deshalb ist das ein guter Vorschlag, den wir auch umsetzen wollen", sagte Laschet. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration bedauerte "die aufgeheizte Diskussion". Der Vizevorsitzende Haci Halil Uslucan stellte aber fest: "Aus religiöser islamischer Perspektive gibt es keinen Grund, vor dem Erreichen der Geschlechtsreife ein Kopftuch zu tragen." Dagegen hatte der Vorsitzende des Islamrats für Deutschland, Burhan Kesici, am Wochenende kritisiert: "Kopftuchzwang und Kopftuchverbot schlagen in dieselbe Kerbe: Beide entmündigen Musliminnen."

Nach der Amokfahrt von Münster wird über Konsequenzen für die Innere Sicherheit debattiert. Brauchen wir Korrekturen in der Sicherheitsarchitektur?

Das ist die typisch reflexhafte Debatte. Nach jeder Gewalttat gibt es den Ruf nach Konsequenzen. Doch dann geschieht wieder nichts. Die föderale Sicherheitsarchitektur und die Zuständigkeiten bei der Bekämpfung von Terror und organisierter Kriminalität bei den Ländern sind hinderlich. Das hat bereits 2013 eine Regierungskommission festgestellt. Besonders deutlich ist das 2016 im Fall des Attentäters Anis Amri geworden. Damals hieß es, dass es grundlegende Änderungen geben müsse. Davon hört man gar nichts mehr. Es steht zu befürchten, dass mit Horst Seehofer gerade ein früherer bayerischer Ministerpräsident und CSU-Politiker hier nicht handelt und die notwendigen Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur unterlässt. Wir brauchen eine Straffung der Verfassungsschutzbehörden der Länder und eine Stärkung der Koordinierung beim Bund auf einer klaren gesetzlichen Grundlage.

Union und SPD treffen sich ab heute zur Klausur in Meseberg. Wie bewerten Sie den Start der Großen Koalition?

Die Islam-Debatte, die Innenminister Seehofer angestoßen hat, führt zu nichts. Offenbar hat der Dämon der Leitkultur von der CSU Besitz ergriffen. Herr Seehofer sollte sich als Verfassungsminister auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Wenn es eine vernünftige Einwanderungspolitik gäbe, müsste man nicht nutzlose symbolische Debatten führen. Auf der anderen Seite des Kabinettstisches sitzt die SPD, die noch immer nicht ihren Frieden mit der Agenda 2010 gemacht hat. Die Sozialdemokraten führen eine Debatte über einen sozialen Arbeitsmarkt, mit dem Menschen jenseits einer Rückkehrmöglichkeit in den regulären Arbeitsmarkt ruhig gestellt werden sollen. Und in der CDU tobt bereits die Auseinandersetzung um die Macht in der Zeit nach Angela Merkel. Anders sind die Äußerungen von Herrn Spahn nicht zu verstehen.

Die Regierung verspricht umfassende Entlastungen, plant Wohltaten in Milliardenhöhe und dennoch soll die Schwarze Null eingehalten werden. Wie soll das gehen?

Von welchen umfassenden Entlastungen sprechen Sie? Die gibt es nicht. Der Zugriff auf das Geld der Bürger ist regelrecht maßlos. Richtig ist aber, dass die Regierung selbst viel Geld ausgeben will. Ein Grundproblem der Methode Merkel ist, dass politische Unterschiede durch Geld überwunden werden sollen. Da wird die Mütterrente eingeführt, es werden deutlich mehr Staatssekretärs-Posten und Beamtenstellen geschaffen. Herr Scholz muss aufpassen, dass er nicht der Finanzminister wird, der in Zeiten eines finanziellen Booms die Staatsfinanzen ruiniert. Die Pläne der Großen Koalition, von der Mütterrente bis zum Bildungspaket, sind nicht gegenfinanziert. Union und SPD sollten jetzt dringend ein Finanztableau vorlegen und Farbe bekennen, was die Umsetzung ihrer Pläne kosten würde. Finanzexperten rechnen bereits mit einem Defizit von 20 Milliarden Euro im Jahr 2021.