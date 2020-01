Die 2009 eröffnete US-Botschaft in Bagdad ist nach US-Angaben die größte diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten weltweit. Der hochgesicherte Komplex ist mit 42 Hektar in etwa so groß wie der Vatikan. Foto: AFP

Von Heinz Gstrein, Simon Kremer und Jürgen Bätz

Badgad/Washington. Lange war die Lage im Irak nicht mehr so angespannt. Demonstranten setzen Wachhäuser der US-Botschaft in Brand, Kampfhubschrauber feuern Leuchtraketen ab, Hunderte Soldaten werden zur Verstärkung eingeflogen. Präsident Trump hat den Schuldigen schon ausgemacht.

Die versuchte Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Bagdad durch Demonstranten hat die Spannungen zwischen den USA und dem Iran noch einmal deutlich verschärft. Mehr als 650 amerikanische Fallschirmjäger machten sich am Mittwoch auf den Weg in Richtung Nahost, wie das US-Militär mitteilte. In der Silvesternacht waren bereits rund 100 Soldaten von Kuwait aus mit Hubschraubern an die Botschaft in Bagdad verlegt worden, wie Videos des US-Militärs zeigten.

Am Dienstag hatten Hunderte Demonstranten die gesicherte "Grüne Zone" in Bagdad gestürmt, die US-Botschaft attackiert und mehrere Wachhäuschen in Brand gesetzt. Demonstranten, die zum Teil Militäruniformen trugen, warfen auch Brandsätze über die Mauer des Botschaftskomplexes und zertrümmerten Fensterscheiben. Sie riefen "Tod den USA" und beschmierten die Wände der hochgesicherten Botschaft mit anti-amerikanischen Parolen.

Auch in der Nacht zum Mittwoch blieben zahlreiche Demonstranten zunächst vor Ort. Am Morgen kam es dann erneut zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften, als Demonstranten wieder Feuer an der Außenmauer der Botschaft legten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Später folgten Teile der Demonstranten einem Aufruf des irakischen Außenministers Mohammed al-Hakim und der Führung der Volksmobilisierungseinheiten, sich zurückzuziehen. Während sich vor Ort damit die Lage zunächst beruhigte, nahmen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten wieder zu.

Damit weitet sich die schon dreimonatige Regierungskrise im Irak von einer inneren Angelegenheit zu globalem Zündstoff aus. In den USA hat Gewalt gegen ihre diplomatischen Vertretungen in der islamischen Welt eine geradezu neurotische Empfindlichkeit ausgelöst, seit militante Khomeini-Jünger in Teheran am 4. November 1979 die US-Botschaft "eroberten" und das Personal zwei lange Jahre als Geiseln hielten. 1983 wurde die amerikanische Vertretung in Beirut durch einen Selbstmordattentäter zerstört, wobei 60 Menschen starben. Es folgte 2012 das Konsulat von Bengasi, wo sich gerade der US-Botschafter für Libyen aufhielt und ermordet wurde. Jetzt auch noch Bagdad, worauf Präsident Donald Trump massiv reagieren wird und im Wahljahr 2020 auch muss.

Trump hat sofort der Islamischen Republik Iran als Drahtzieher der Attacke Vergeltung angedroht. Die verlegten 750 Mann erscheinen zwar völlig ungenügend, um gegen ein ganzes Volk kämpfen. Angesichts der Spannungen mit dem Iran sind zuletzt allerdings 14.000 Soldaten zusätzlich in die Region verlegt worden, unter anderem nach Saudi-Arabien, einem Erzfeind des Irans. Seit dem Sturz des Bagdader Diktators Saddam Hussein waren sich nicht mehr so viele bewaffnete Amerikaner in Nahost.

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei wies die Anschuldigungen als "absurd" zurück: "Seien Sie (Trump) doch mal logisch, was Sie ja nicht sind, ... Fakt ist, dass die Völker in dieser Region die USA wegen ihrer Verbrechen hassen", sagte der Ajatollah am Mittwoch nach Angaben des Staatssenders Irib. Chamenei hat nach der Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen des Landes.

Die Zusammenstöße setzen US-Präsident Trump weiter unter Druck. Er wirbt eigentlich damit, die US-Truppen im Nahen Osten nach Hause bringen zu wollen.

Im Unterschied zum bis heute nachwirkenden Vietnam-Trauma wurden die beiden US-geführten Irakkriege von 1991 und 2003 als Erfolge empfunden oder zumindest erfolgreich so hingestellt. Jetzt stellt sich aber heraus, dass die Iraker den Amerikanern gar nicht mehr für ihre Rettung vor dem Terrorregiment des Islamischen Staates (IS) dankbar sind, sondern sich ihr Unmut gegen die "Yankees" richtet. Dabei hatte die irakische Volkserhebung gegen die unfähige und korrupte Regierung von Adel Abdel Mahdi lang rundweg anti-iranischen Charakter, Konsulate der "Islamischen Republik" im Südirak gingen in Flammen auf. Dann erst haben die Schiiten-Milizen das Heft in die Hand genommen und den Volkszorn von Iran auf die USA umgelenkt.