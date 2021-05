Die Ditib-Zentralmoschee in Köln ist eines der größten islamischen Gotteshäuser in Deutschland. Der Islam-Verband will künftig einen Teil seiner Imame in Deutschland ausbilden. Foto: Oliver Berg/dpa

Von Yuriko Wahl-Immel

Auf den ersten Blick ist es nur ein Sitz in einem neuen Gremium, doch tatsächlich handelt es sich um eine bedeutsame Entscheidung, die hohe Wellen schlägt. Die Türkisch Islamische Union Ditib ist in Nordrhein-Westfalen nach jahrelang ausgesetzter Zusammenarbeit wieder beim islamischen Religionsunterricht (IRU) an Bord. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte vor einigen Tagen eine Kooperation mit sechs islamischen Organisationen in einem bundesweit neuartigen Kommissionsmodell angekündigt. Der größte Moscheeverband in Deutschland ist mit von der Partie. Seitdem hagelt es Kritik, die schwarz-gelbe Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gerät unter Druck. Die Ditib wehrt sich gegen "polarisierende Stimmungsmache".