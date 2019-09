Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Wolfgang Schäuble gibt am Morgen die Linien vor. Der Bundestagspräsident und frühere CDU-Chef drängt auf mehr Tempo und Entschlossenheit und warnt vor zu großem Perfektionismus beim Klimaschutz. Beim "Werkstattgespräch" im Konrad-Adenauer-Haus arbeitet die CDU gestern an ihrem Klimakonzept, konkretisiert ihre Pläne. Ein paar Kilometer weiter am Spreeufer in Berlin Kreuzberg legt die CSU-Landesgruppe bei ihrer Klausurtagung ihr eigenes Klimakonzept vor.

Der Wettbewerb um die besten Rezepte hat Fahrt aufgenommen. Die SPD hatte bereits mit ihren Vorschlägen vorgelegt. Jetzt überbieten sich auch die Unionsparteien mit Forderungen. Ein Seitenhieb kommt von den Grünen: "Ich hoffe, die CDU nutzt ihr Werkstattgespräch, um aus dem Klima-Koma zu erwachen", stichelt Fraktionschef Anton Hofreiter. "Klein-klein statt großer Wurf", kritisiert seine Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Vorschläge der Union.

Klimaschutz sei "nicht zum Nulltarif" erhältlich, erklärt Schäuble. "Es wird etwas kosten. Aber kein Klimaschutz wird teurer", warnt der frühere Bundesfinanzminister und fordert von seiner Partei größere Anstrengungen. "Auf der Suche nach der Perfektion werden wir immer scheitern, am Ende gar nichts hinkriegen", warnt er. Es gehe darum, den Wandel im 21. Jahrhundert mitzugestalten "und nicht Zaungäste zu werden". Man müsse die "Mammutaufgabe" Klimaschutz als Chance begreifen, nicht als Bedrohung.

Am Abend zuvor hatten bereits die Spitzen von Union und SPD beim Koalitionsgipfel über das Thema beraten. Ende der nächsten Woche soll ein weiteres Treffen stattfinden. Die Beratungen der Groko gehen auf die Zielgerade. In knapp zweieinhalb Wochen, am 20. September, soll das Klimakabinett ein Paket für ein Klimaschutzgesetz schnüren. Doch ist man von einer gemeinsamen Lösung noch weit entfernt.

CDU und CSU lehnen die Einführung einer CO2-Steuer, wie sie von der SPD gefordert wird, weiter ab, setzen auf einen nationalen Emissionshandel, bei dem nicht nur Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen, sondern auch für Verkehr und Gebäude eine solche Abgabe fällig wird. Die Unionsparteien sprechen sich zudem für höhere Flugpreise aus. "Die Kosten und Belastungen eines Fluges müssen sich im Ticketpreis abbilden", heißt es im CDU-Papier. Die CSU will eine Steuer auf Billigtickets.

Das CDU-Konzept sieht eine Mischung aus höherer CO2-Bepreisung, Zertifikatehandel und Entlastung bei den Strompreisen vor. Die Parteispitze will stärkere Anreize für Klimaschutz schaffen, wie es im Grundsatzpapier der Parteispitze heißt. Auch die CSU-Landesgruppe im Bundestag beschloss gestern ihr Klimaschutzkonzept, das etwa eine Verteuerung des CO2-Ausstoßes im Verkehr und beim Heizen vorsieht.

Ungleichheit müsse verhindert, Klimaschutz dürfe nicht zu einer neuen sozialen Frage werden, warnt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor zu hohen Belastungen. Klimaschutz dürfe nicht einen Teil der Menschen abhängen, fordert auch die CSU.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert den Koalitionspartner SPD dazu auf, beim Thema CO2-Steuer einzulenken. "Wenn die Kernidee beim Klima heißen würde, Hauptsache CO2-Steuer einführen, wird das weder zur Zustimmung noch zur CO2-Reduktion beitragen", erklärte er. Eine Einigung auf ein Klimakonzept mit der SPD sei "der Lackmustest" für die Große Koalition, sagte Dobrindt. "Nur wenn wir das erfolgreich hinbekommen, hat die Große Koalition eine Chance auf mehr Zustimmung und kann ihre Handlungsfähigkeit zeigen", mahnte er. Und auch Finanzminister Olaf Schulz erklärt den Klimaschutz kurzerhand zur Koalitionsfrage. "Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen", erklärte der SPD-Vizekanzler.