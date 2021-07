Von Alexander Rechner

Hamburg. Thorben Amann (Foto: zg) vom Institut für Geologie, Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg forscht zu Methoden der Rückholung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre.

Herr Amann, können wir die Welt noch retten?

Eine Idee alleine kann die Welt nicht retten. Aber ein Portfolio von Maßnahmen kann das Ruder herumreißen. Doch: Die Rettung darf keine ferne Zukunftsmusik sein. Wir müssen jetzt handeln. Uns nicht länger aufhalten.

Was hält uns denn auf?

Die Wissenschaft muss einerseits die Entwicklung vorantreiben. Denn es gibt viele Ansätze, die weiter vertieft erforscht werden müssen. Zum Teil sind wir noch nicht mal bei Feldversuchen, sondern probieren Ideen im Labor aus. Wir sind schlicht noch nicht weit genug. Dennoch haben wir im vergangenen Jahr vieles vorangetrieben. Andererseits benötigen wir sicherlich auch gesellschaftliche Diskussionen.

Und über welche Themen muss denn aus Ihrer Sicht gesellschaftlich diskutiert werden?

CO2 ist Müll. Diese Erkenntnis ist nach meinem Dafürhalten eminent wichtig. Wie bei jedem anderen Abfall gilt für CO2 auch: Den müssen wir als Gesellschaft, als Menschheit reduzieren oder gar vermeiden. Und: Wir zahlen für jeden anderen Abfall auch, also werden wir gar nicht umhinkommen, auch für CO2 den Geldbeutel zu öffnen. Das ist ein Teil des Puzzles. Das Bewusstsein muss geschärft werden.

Inwiefern?

Etwas weniger Autofahren mit E-Mobilität reicht nicht aus. So werden wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht erreichen, das besagt auch der Sonderbericht des Weltklimarats zum 1.5-Grad-Ziel. Wissenschaft, Industrie und Politik müssen an einem Strang ziehen. Die Zeit für Kompromisse ist längst vorbei. Wir müssen aufklären. Denn uns alle betreffen die Klimaschutzmaßnahmen. In unserem Alltag müssen wir CO2 sparen – wo immer es geht. Aber das alleine wird nicht reichen.

Müssen wir also der Atmosphäre CO2 entziehen?

Das Treibhausgas, das wir nicht in die Atmosphäre pusten, müssen wir auch nicht wieder einfangen. Also: Wir müssen CO2-Ausstoß schnell massiv senken. Gleichzeitig müssen wir CO2 binden. Eine der einfacheren Methoden ist die Aufforstung. Aber wir können natürlich auch nicht unendlich viele Bäume pflanzen – irgendwann fehlt der Platz. Eine andere Option ist die Verwitterung großer Mengen zerkleinerter Steine. Diese könnte helfen, Treibhausgase in der Atmosphäre zu reduzieren, indem Landwirte den Steinstaub auf ihren Feldern ausbringen.

Sie forschen an dieser Methode. Welches Potenzial sehen Sie darin?

Das Verfahren basiert einfach ausgedrückt auf einer chemischen Reaktion. Vor allem in tropischen Regionen unter den dortigen Niederschlags- und Temperaturverhältnissen könnte diese Methode sehr effektiv zur Anwendung kommen. Global gehen wir von einem Aufnahmepotenzial von etwa zwei bis vier Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr aus. 2019 lag der weltweite Kohlendioxidausstoß durch fossile Brennstoffe bei fast 37 Gigatonnen.

Island will in größerem Stil Kohlendioxid im heimischen Lavagestein einlagern – und der Atmosphäre so dauerhaft entziehen. Was halten Sie davon?

Diese Vorhaben können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Idee dahinter ist: Unternehmen fangen die Kohlendioxid-Moleküle ein, statt sie in die Luft auszustoßen, kühlen und verdichten sie, bis sie flüssig werden, damit sie in Stahltanks umgefüllt und auf Schiffe verladen werden können. Und auf Island wird das CO2 zurück in Gas verwandelt, in Wasser gelöst und in geeignetes Gestein gepresst. Kommt es dann in Kontakt mit dem Basaltgestein, wird es mineralisiert. Also gewissermaßen versteinert. Es ist ein vielsprechendes Projekt, von dem ich mir vorstellen kann, dass es uns mitvoranbringen kann.

Was erwarten Sie als Wissenschaftler von der Politik?

Die Politik gerade in Deutschland hat zwar viel Geld in die Klimaforschung investiert. Nicht zuletzt profitiert davon auch unsere Universität in Hamburg. Allerdings benötigen wir noch ein größeres wissenschaftliches Engagement. Verschiedene Methoden berühren ganz unterschiedliche Forschungsbereiche – das sollte weiter ausgebaut werden. Andererseits sollte die Gesellschaft noch besser über den Klimawandel und seine Folgen, aber auch Wege dem zu begegnen, informiert werden. Es ist kein abstraktes Thema, sondern betrifft uns alle – jeden Tag.