Berlin. (her/AFP) Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (46) hat die Sonderregelungen für die Beerdigung der Mutter eines Berliner Clan-Chefs kritisiert. "Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass in Zeiten von Corona überall Beisetzungen im allerkleinsten Familienkreis stattfinden müssen und in Berlin dann Hunderte an der Beerdigung der Mutter des Chefs eines Verbrecher-Clans teilnehmen können", erklärte Frei gestern gegenüber unserer Berliner Redaktion.

Zugleich müssten auch noch Hunderte von Polizisten dafür sorgen, dass Abstandsregeln eingehalten werden. "Es kann in Deutschland keine Beisetzungen erster und zweiter Klasse geben. Regeln gelten für alle und müssen konsequent durchgesetzt werden", sagte der CDU-Politiker.

Mehr als hundert Menschen waren unter großem Polizeiaufgebot zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen zur Trauerfeier für eine Verstorbene aus dem Clanmilieu in Berlin erschienen. Die Lage sei "weitestgehend sehr ruhig" gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur am Montag. Demnach fanden sich rund 60 engere Familienmitglieder der Frau auf einem Friedhof im Stadtteil Schöneberg zusammen, die in Gruppen von 20 Menschen das Grab besuchen durften. Am vergangenen Donnerstag war die Mutter von Clan-Chef Issa R. gestorben. Die Großfamilie ist immer wieder im Blick von Ermittlern: Zuletzt wurden im Februar zwei ihrer Mitglieder wegen des spektakulären Diebstahls einer hundert Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.