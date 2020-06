Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Ein neuer Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf – sind diese Beschränkungen unumgänglich?

Der Lockdown ist eine notwendige Maßnahme. Sie kommt allerdings spät. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass nicht nur Tönnies-Mitarbeiter und ihre Familien infiziert sind. Wir müssen verhindern, dass sich die Pandemie wieder ausweitet, vor allem alles dafür tun, dass sich das Virus nicht wieder deutschlandweit verbreitet. Wir haben die Regel, dass es in Kreisen, in denen die Zahl der Corona-Infektionen höher als 50 pro 100.000 Einwohner liegt, wieder Beschränkungen eingeführt und ein lokaler Lockdown verhängt werden soll. Genau das ist in Gütersloh und Warendorf der Fall.

Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen wollen keine Urlauber mehr aus Gütersloh einreisen lassen und beherbergen. Sind die Maßnahmen angemessen?

Dass Menschen, die aus einem Lockdown-Gebiet kommen, nur einreisen dürfen, wenn sie sich testen lassen haben, ist richtig. Wir müssen verhindern, dass sich Infizierte aus der Lockdown-Zone bewegen. Es müsste für die Bewohner der Kreise Gütersloh und Warendorf eine klare Regel geben, dass man nicht reisen darf. Es sei denn, man ist negativ getestet. Es macht keinen Sinn, wenn man sich nur innerhalb des betroffenen Kreises an die Regeln hält.

Wieder war es mit der Firma Tönnies ein Fleischbetrieb, in dem es einen Corona-Herd gibt. Auch in Niedersachsen gibt es einen neuen Fall. Sehen wir da bisher nur die Spitze des Eisbergs?

Es sind womöglich auch in anderen fleischverarbeitenden Betrieben Ausbrüche zu erwarten. In gekühlten engen Räumen bei schwerer Arbeit steigt die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung. Das belegen Studien. Deshalb brauchen wir sehr viel intensivere Kontrollen. In den Betrieben muss viel mehr auf die Hygiene geachtet werden. Das Problem mit dem Infektionsrisiko in den Fleischbetrieben ist lange bekannt. Mich überrascht, dass so wenig über die eklatanten Verhältnisse in den deutschen Schlachtereien bekannt ist.

Die Infektionszahlen steigen wieder an. Virologen wie Professor Drosten warnen bereits vor einer zweiten Welle. Müssen wir jetzt damit rechnen?

Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle steigt. Die Leute verhalten sich derzeit zunehmend unvorsichtig. Wenn man abends vor allem durch Großstädte geht, hat man den Eindruck, dass vor allem jüngere Menschen sich so verhalten, als hätte es Corona nie gegeben. Wenn wir so weiter machen, werden wir im Herbst steigende Infektionszahlen und neue Infektionsketten erleben. Im Herbst wäre dann eine zweite Welle tatsächlich zu erwarten.

Muss es dann einen bundesweiten Lockdown geben oder reichen regionale Maßnahmen aus?

Einen bundesweiten Lockdown wie wir ihn gehabt haben, wird es nicht noch einmal geben. Solche Maßnahmen sind nicht wiederholbar. Aber es wird dann Beschränkungen geben. Große Sorgen mache ich mir um die Schulen. Einen Regelbetrieb nach den Sommerferien so wie vor Corona, halte ich für nicht möglich.