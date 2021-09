Tessa Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen), bayerische Landtagsabgeordnete, sitzt am Rande eines Pressegesprächs in einem Biergarten. Ganserer ist die erste Politikerin in Deutschland, die sich während ihrer Amtszeit als transgeschlechtlich geoutet hat. Nun will sie im Bundestag für rechtliche Gleichstellung kämpfen - und muss dabei auch persönliche Hürden überwinden: Auf dem Wahlzettel steht sie mit ihrem alten Vornamen. Foto: dpa​

Von Irena Güttel

"Wer Tessa will, muss Ganserer wählen" - steht in dicker weißer Schrift auf den grünen Wahlplakaten. Darauf zu sehen ist eine Frau mit langen blonden Haaren, die sie auf einer Seite lässig hinters Ohr geschoben hat. Fröhlich lächelt sie in die Kamera.