Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Juso-Chefin Jessica Rosenthal ist im September in den Bundestag gewählt worden.

Wie bewerten Sie das Ergebnis der Sondierungen?

Wenn wir auf das schauen, was wir vorhatten, nämlich die unteren und mittleren Einkommensgruppen entlasten und dafür den reichen oberen Prozenten mehr abzuverlangen, dann ist uns das sicher nicht gelungen. Wir konnten das nicht mit der FDP umsetzen, und das frustriert mich. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Es gibt andererseits aber viele gute Dinge vor allem im gesellschaftspolitischen Bereich, die in dem Papier stehen und die mich zufrieden stimmen. Es ist mehr als notwendig, dass wir uns endlich offensiv als Einwanderungsland begreifen und im Reproduktionsrecht Fortschritte machen.

Erwarten Sie, dass sich da in den Koalitionsverhandlungen noch wesentliche Verbesserungen erreichen lassen?

Selbstverständlich erwarte ich das. Mir ist klar, dass neuralgische Punkte, die fest vereinbart sind, nicht mehr aufgemacht werden. Aber es gibt noch viele Leerstellen: Wir müssen endlich unseren ÖPNV ausbauen und die Ticketpreise senken, Hartz IV mit höheren Regelsätzen und einem gesicherten Existenzminimum wirklich überwinden. Ganz besonders wichtig für uns als Jusos ist die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Das würde für sehr viele junge Menschen eine echte Verbesserung bringen.

Wird das ohne neue Schulden gehen?

Dass die FDP die Steuern nicht erhöhen, zugleich aber auch die Schuldenbremse nicht verändern wollte, das verstehe ich persönlich nicht. Das ist nicht schlüssig, findet sich aber jetzt im Sondierungspapier wieder. Dennoch glaube ich, dass wir zu Lösungen kommen. Ich hoffe, dass wir dabei den Blick auf Schulden verändern können. Die aktuelle Debatte bildet überhaupt nicht ab, dass wir Milliarden Schulden in unserer Infrastruktur haben. Wenn wir breit investieren, dann behebt es diese Schulden – etwa beim Ausbau des Internets, einer guten Bildungslandschaft oder den sozial-ökologischen Wandel. Mich ermüdet es als junger Mensch, wenn wir nur über Schulden auf dem Konto reden und nicht über den Investitionsstau.

Momentan sorgen die hohen Energiepreise und damit Heizungs- und Spritkosten für Debatten. Ein Thema für die Koalitionsverhandlungen?

Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Ich bin enttäuscht, dass es in den vergangenen Jahren nicht möglich war, die erneuerbaren Energien viel schneller auszubauen. Hinzu kommt, dass zum Beispiel im Wohnbereich die Interessen der Vermieter für die Union wichtiger waren und deswegen die Kosten nun allein auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt wurden. Da war die Union einfach nicht bereit, mitzugehen.

Gibt es auch in der SPD ein Problem mit dem Generationswechsel?

Wir als SPD lassen uns nicht in einen Generationenkonflikt drängen. Bei uns geht es nicht darum, Ältere herauszudrängen. Es geht natürlich auch darum voneinander zu lernen und die jeweiligen Perspektiven anzuerkennen. Ich bin sehr stolz, dass nun 49 Jusos im Parlament sind und wir in der Fläche, in den Parteigliederungen und vor Ort sehr viel Verantwortung übernehmen. Natürlich fordere ich von der Partei- und Fraktionsspitze aber mit Blick auf den Generationenübergang die richtigen Weichenstellungen ein.